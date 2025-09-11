أطرف الصور لهذا الأسبوع

© Getty Images / Europa Press News/Iñaki Berasaluce

لقطة طريفة للصحفية فاليريا فيغاس، على السجادة البرتقالية في الدورة السابعة عشرة من مهرجان "فيتوريا" في قصر المؤتمرات الأوروبي، إسبانيا.