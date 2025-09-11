أطرف الصور لهذا الأسبوع

لقطة طريفة للصحفية فاليريا فيغاس، على السجادة البرتقالية في الدورة السابعة عشرة من مهرجان "فيتوريا" في قصر المؤتمرات الأوروبي، إسبانيا.
مصطافون يسبحون في البحر الأسود في يالطا.
مارك كولمان، يمازح المصور جورج بيمينتيل، في العرض الأول لفيلم "ذا سماشينغ ماشين" في مسرح أميرة ويلز خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كندا.
باندا عملاقة تلعب في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين.
متسابقون يتنافسون في مسابقة "سموكز" للطعام لعام 2025 في ساحة سانكوفا في تورنتو، كندا.
أعضاء حزب الإصلاح يرتدون أقنعة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، خلال المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، إنجلترا.
فنانون يرتدون زي "تولوتاباك" (زي من جلود الأغنام والماعز) خلال احتفالات الذكرى الثالثة بعد المائة لتحرير باليكسير، تركيا.
شاب يقضي إجازته على البحر الأسود في يالطا.
روبوتات بشرية تستعد لمباراة ملاكمة خلال معرض الصناعات الذكية العالمي 2025، في مدينة تشونغتشينغ، الصين.
شاب يرتدي قناعا خلال العرض الأول لفيلم "بوغونيا" خلال مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي الحادي والخمسين في دوفيل، فرنسا.
