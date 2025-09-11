أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250911/1104731446.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T09:13+0000
2025-09-11T09:13+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104731615_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e099c50946b5a7f51ea82e26b6fc0990.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104731615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d028cd1e9535bbda2a64b6996904037.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

09:13 GMT 11.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / Europa Press News/Iñaki Berasaluce

لقطة طريفة للصحفية فاليريا فيغاس، على السجادة البرتقالية في الدورة السابعة عشرة من مهرجان "فيتوريا" في قصر المؤتمرات الأوروبي، إسبانيا.

لقطة طريفة للصحفية فاليريا فيغاس، على السجادة البرتقالية في الدورة السابعة عشرة من مهرجان &quot;فيتوريا&quot; في قصر المؤتمرات الأوروبي، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Europa Press News/Iñaki Berasaluce

لقطة طريفة للصحفية فاليريا فيغاس، على السجادة البرتقالية في الدورة السابعة عشرة من مهرجان "فيتوريا" في قصر المؤتمرات الأوروبي، إسبانيا.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مصطافون يسبحون في البحر الأسود في يالطا.

مصطافون يسبحون في البحر الأسود في يالطا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مصطافون يسبحون في البحر الأسود في يالطا.

© AP Photo / Chris Pizzello

مارك كولمان، يمازح المصور جورج بيمينتيل، في العرض الأول لفيلم "ذا سماشينغ ماشين" في مسرح أميرة ويلز خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كندا.

مارك كولمان، يمازح المصور جورج بيمينتيل، في العرض الأول لفيلم &quot;ذا سماشينغ ماشين&quot; في مسرح أميرة ويلز خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كندا. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Chris Pizzello

مارك كولمان، يمازح المصور جورج بيمينتيل، في العرض الأول لفيلم "ذا سماشينغ ماشين" في مسرح أميرة ويلز خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كندا.

© Getty Images / VCG

باندا عملاقة تلعب في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين.

باندا عملاقة تلعب في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / VCG

باندا عملاقة تلعب في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين.

© Getty Images / Toronto Star/Nick Lachance

متسابقون يتنافسون في مسابقة "سموكز" للطعام لعام 2025 في ساحة سانكوفا في تورنتو، كندا.

متسابقون يتنافسون في مسابقة &quot;سموكز&quot; للطعام لعام 2025 في ساحة سانكوفا في تورنتو، كندا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Toronto Star/Nick Lachance

متسابقون يتنافسون في مسابقة "سموكز" للطعام لعام 2025 في ساحة سانكوفا في تورنتو، كندا.

© AP Photo / Thomas Krych

أعضاء حزب الإصلاح يرتدون أقنعة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، خلال المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، إنجلترا.

أعضاء حزب الإصلاح يرتدون أقنعة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، خلال المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Thomas Krych

أعضاء حزب الإصلاح يرتدون أقنعة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، خلال المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، إنجلترا.

© Getty Images / Anadolu/Omer Faruk Yalcin

فنانون يرتدون زي "تولوتاباك" (زي من جلود الأغنام والماعز) خلال احتفالات الذكرى الثالثة بعد المائة لتحرير باليكسير، تركيا.

فنانون يرتدون زي &quot;تولوتاباك&quot; (زي من جلود الأغنام والماعز) خلال احتفالات الذكرى الثالثة بعد المائة لتحرير باليكسير، تركيا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Anadolu/Omer Faruk Yalcin

فنانون يرتدون زي "تولوتاباك" (زي من جلود الأغنام والماعز) خلال احتفالات الذكرى الثالثة بعد المائة لتحرير باليكسير، تركيا.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

شاب يقضي إجازته على البحر الأسود في يالطا.

شاب يقضي إجازته على البحر الأسود في يالطا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

شاب يقضي إجازته على البحر الأسود في يالطا.

© Getty Images / VCG/China News Service/He Penglei

روبوتات بشرية تستعد لمباراة ملاكمة خلال معرض الصناعات الذكية العالمي 2025، في مدينة تشونغتشينغ، الصين.

روبوتات بشرية تستعد لمباراة ملاكمة خلال معرض الصناعات الذكية العالمي 2025، في مدينة تشونغتشينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / VCG/China News Service/He Penglei

روبوتات بشرية تستعد لمباراة ملاكمة خلال معرض الصناعات الذكية العالمي 2025، في مدينة تشونغتشينغ، الصين.

© Getty Images / WireImage/Francois G. Durand

شاب يرتدي قناعا خلال العرض الأول لفيلم "بوغونيا" خلال مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي الحادي والخمسين في دوفيل، فرنسا.

شاب يرتدي قناعا خلال العرض الأول لفيلم &quot;بوغونيا&quot; خلال مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي الحادي والخمسين في دوفيل، فرنسا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / WireImage/Francois G. Durand

شاب يرتدي قناعا خلال العرض الأول لفيلم "بوغونيا" خلال مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي الحادي والخمسين في دوفيل، فرنسا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала