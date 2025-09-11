11 سبتمبر عام 2001... أكبر هجوم في تاريخ الولايات المتحدة

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور في ذكرى أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، حين اصطدمت طائرتان مختطفتان تابعتان لشركة "يونايتد إيرلاينز" والقادمتين من بوسطن، ببرجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، ما أدى إلى انهيار البرجين التوأمين، ومقتل نحو 2800 شخص.