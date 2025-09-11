11 سبتمبر عام 2001... أكبر هجوم في تاريخ الولايات المتحدة

لحظة اصطدام طائرة "يونايتد إيرلاينز" المختطفة بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك
لحظة اصطدام طائرة "يونايتد إيرلاينز" المختطفة بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك
مدنيون يحاولون الاختباء بينما غطت سحابة غبار ناجمة عن انهيار مركز التجارة العالمي الجزء السفلي من مانهاتن
مدنيون يحاولون الاختباء بينما غطت سحابة غبار ناجمة عن انهيار مركز التجارة العالمي الجزء السفلي من مانهاتن
صورة جوية لمركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد هجمات 11 سبتمبر
صورة جوية لمركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد هجمات 11 سبتمبر
رجل ينادي صديقه خلال انهيار برجي مركز التجارة في مدينة نيويورك
رجل ينادي صديقه خلال انهيار برجي مركز التجارة في مدينة نيويورك
سكان مدينة نيويورك يسيرون في الشارع، بالمنطقة التي انهار فيها مبنى مركز التجارة العالمي، بعد اصطدام طائرتين بالبرجين التوأمين
سكان مدينة نيويورك يسيرون في الشارع، بالمنطقة التي انهار فيها مبنى مركز التجارة العالمي، بعد اصطدام طائرتين بالبرجين التوأمين
دراجة هوائية مغطاة بالغبار بعد اصطدام طائرتين بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك
دراجة هوائية مغطاة بالغبار بعد اصطدام طائرتين بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك
إخلاء المنطقة المحيطة بمركز التجارة العالمي، بعد انهيار برجيه في مدينة نيويورك
إخلاء المنطقة المحيطة بمركز التجارة العالمي، بعد انهيار برجيه في مدينة نيويورك
صورة لرجل إطفاء وسط أنقاض برجي مركز التجارة العالمي عقب هجمات 11 سبتمبر
صورة لرجل إطفاء وسط أنقاض برجي مركز التجارة العالمي عقب هجمات 11 سبتمبر
صورة من مدينة مانهاتن بعد الهجمات على مبنيي مركز التجارة العالمي
صورة من مدينة مانهاتن بعد الهجمات على مبنيي مركز التجارة العالمي
عمال إنقاذ يدخلون برج "أمريكان إكسبريس" عقب الهجمات على مركز التجارة العالمي
عمال إنقاذ يدخلون برج "أمريكان إكسبريس" عقب الهجمات على مركز التجارة العالمي
شخص يسقط من برج مركز التجارة العالمي بعد اصطدام الطائرة به، في 11 سبتمبر 2001
شخص يسقط من برج مركز التجارة العالمي بعد اصطدام الطائرة به، في 11 سبتمبر 2001
جدار مبنى مليء بصور الأفراد المفقودين بعد هجمات 11 سبتمبر، في حديقة "غرامرسي" بمدينة نيويورك
جدار مبنى مليء بصور الأفراد المفقودين بعد هجمات 11 سبتمبر، في حديقة "غرامرسي" بمدينة نيويورك