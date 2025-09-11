11 سبتمبر عام 2001... أكبر هجوم في تاريخ الولايات المتحدة

عربي
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور في ذكرى أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، حين اصطدمت طائرتان مختطفتان تابعتان لشركة "يونايتد إيرلاينز" والقادمتين من بوسطن، ببرجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، ما أدى إلى انهيار البرجين التوأمين، ومقتل نحو 2800 شخص.
© Getty Images / Spencer Platt

لحظة اصطدام طائرة "يونايتد إيرلاينز" المختطفة بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك

لحظة اصطدام طائرة &quot;يونايتد إيرلاينز&quot; المختطفة بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / Spencer Platt

لحظة اصطدام طائرة "يونايتد إيرلاينز" المختطفة بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك

© Getty Images / Mario Tama

مدنيون يحاولون الاختباء بينما غطت سحابة غبار ناجمة عن انهيار مركز التجارة العالمي الجزء السفلي من مانهاتن

مدنيون يحاولون الاختباء بينما غطت سحابة غبار ناجمة عن انهيار مركز التجارة العالمي الجزء السفلي من مانهاتن - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / Mario Tama

مدنيون يحاولون الاختباء بينما غطت سحابة غبار ناجمة عن انهيار مركز التجارة العالمي الجزء السفلي من مانهاتن

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

صورة جوية لمركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد هجمات 11 سبتمبر

صورة جوية لمركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد هجمات 11 سبتمبر - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

صورة جوية لمركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد هجمات 11 سبتمبر

© Getty Images / Ezra Shaw

رجل ينادي صديقه خلال انهيار برجي مركز التجارة في مدينة نيويورك

رجل ينادي صديقه خلال انهيار برجي مركز التجارة في مدينة نيويورك - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / Ezra Shaw

رجل ينادي صديقه خلال انهيار برجي مركز التجارة في مدينة نيويورك

© Getty Images / Mario Tama

سكان مدينة نيويورك يسيرون في الشارع، بالمنطقة التي انهار فيها مبنى مركز التجارة العالمي، بعد اصطدام طائرتين بالبرجين التوأمين

سكان مدينة نيويورك يسيرون في الشارع، بالمنطقة التي انهار فيها مبنى مركز التجارة العالمي، بعد اصطدام طائرتين بالبرجين التوأمين - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / Mario Tama

سكان مدينة نيويورك يسيرون في الشارع، بالمنطقة التي انهار فيها مبنى مركز التجارة العالمي، بعد اصطدام طائرتين بالبرجين التوأمين

© Getty Images / Mario Tama

دراجة هوائية مغطاة بالغبار بعد اصطدام طائرتين بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك

دراجة هوائية مغطاة بالغبار بعد اصطدام طائرتين بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / Mario Tama

دراجة هوائية مغطاة بالغبار بعد اصطدام طائرتين بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك

© Getty Images / Mario Tama

إخلاء المنطقة المحيطة بمركز التجارة العالمي، بعد انهيار برجيه في مدينة نيويورك

إخلاء المنطقة المحيطة بمركز التجارة العالمي، بعد انهيار برجيه في مدينة نيويورك - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / Mario Tama

إخلاء المنطقة المحيطة بمركز التجارة العالمي، بعد انهيار برجيه في مدينة نيويورك

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

صورة لرجل إطفاء وسط أنقاض برجي مركز التجارة العالمي عقب هجمات 11 سبتمبر

صورة لرجل إطفاء وسط أنقاض برجي مركز التجارة العالمي عقب هجمات 11 سبتمبر - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

صورة لرجل إطفاء وسط أنقاض برجي مركز التجارة العالمي عقب هجمات 11 سبتمبر

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

صورة من مدينة مانهاتن بعد الهجمات على مبنيي مركز التجارة العالمي

صورة من مدينة مانهاتن بعد الهجمات على مبنيي مركز التجارة العالمي - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

صورة من مدينة مانهاتن بعد الهجمات على مبنيي مركز التجارة العالمي

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

عمال إنقاذ يدخلون برج "أمريكان إكسبريس" عقب الهجمات على مركز التجارة العالمي

عمال إنقاذ يدخلون برج &quot;أمريكان إكسبريس&quot; عقب الهجمات على مركز التجارة العالمي - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

عمال إنقاذ يدخلون برج "أمريكان إكسبريس" عقب الهجمات على مركز التجارة العالمي

© Getty Images / Jose Jimenez/Primera Hora

شخص يسقط من برج مركز التجارة العالمي بعد اصطدام الطائرة به، في 11 سبتمبر 2001

شخص يسقط من برج مركز التجارة العالمي بعد اصطدام الطائرة به، في 11 سبتمبر 2001 - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / Jose Jimenez/Primera Hora

شخص يسقط من برج مركز التجارة العالمي بعد اصطدام الطائرة به، في 11 سبتمبر 2001

© Getty Images / UCG/Universal Images Group/Joan Slatkin

جدار مبنى مليء بصور الأفراد المفقودين بعد هجمات 11 سبتمبر، في حديقة "غرامرسي" بمدينة نيويورك

جدار مبنى مليء بصور الأفراد المفقودين بعد هجمات 11 سبتمبر، في حديقة &quot;غرامرسي&quot; بمدينة نيويورك - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / UCG/Universal Images Group/Joan Slatkin

جدار مبنى مليء بصور الأفراد المفقودين بعد هجمات 11 سبتمبر، في حديقة "غرامرسي" بمدينة نيويورك

