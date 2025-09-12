https://sarabic.ae/20250912/أمريكا-تعلن-فرض-عقوبات-على-وزير-المالية-السوداني-1104797047.html
أمريكا تعلن فرض عقوبات على وزير المالية السوداني
أمريكا تعلن فرض عقوبات على وزير المالية السوداني
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم محمد فضيل.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان له: "تمت إضافة الشخص التالي إلى قائمة الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات: فضيل، جبريل إبراهيم محمد (المعروف أيضا باسم إبراهيم، جبريل؛ ومحمد، جبريل إبراهيم)".وأضاف المكتب أنه تم أيضا إدراج لواء البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة قاتلت إلى جانب القوات المسلحة السودانية خلال الحرب الأهلية الدائرة.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أمريكا تعلن فرض عقوبات على وزير المالية السوداني
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم محمد فضيل.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان
له: "تمت إضافة الشخص التالي إلى قائمة الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات: فضيل، جبريل إبراهيم محمد (المعروف أيضا باسم إبراهيم، جبريل؛ ومحمد، جبريل إبراهيم)".
وأضاف المكتب أنه تم أيضا إدراج لواء البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة قاتلت إلى جانب القوات المسلحة السودانية خلال الحرب الأهلية الدائرة.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.