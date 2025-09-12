مسؤول حكومي: الحكومة السلوفينية تمنع رئيس صرب البوسنة من دخول البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/نائب-رئيس-الوزراء-الحكومة-السلوفينية-تمنع-رئيس-صرب-البوسنة-من-دخول-البلاد-1104767904.html
مسؤول حكومي: الحكومة السلوفينية تمنع رئيس صرب البوسنة من دخول البلاد
مسؤول حكومي: الحكومة السلوفينية تمنع رئيس صرب البوسنة من دخول البلاد
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة السلوفينية منع رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، من دخول البلاد، وفقا لما صرح به نائب رئيس الوزراء السلوفيني، ماتي أركون. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T03:12+0000
2025-09-12T03:12+0000
البوسنة
البوسنة والهرسك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/17/1077363674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc4ace06ccd81952c3071bedd23ecaff.jpg
موسكو –سبوتنيك. في أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن ألمانيا والنمسا فرضتا حظرًا على دخول ثلاثة سياسيين من جمهورية صرب البوسنة ذات الأغلبية الصربية في البوسنة والهرسك، بمن فيهم الرئيس دوديك، الذي تتهمه الدولتان بدعم الانف- نائب رئيس الوزراء صال الصربي.في فبراير/شباط، أدانت محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو رئيس جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك، بتهمة عدم الامتثال لقرارات الممثل السامي في البوسنة والهرسك، كريستيان شميدت، وحكمت عليه غيابيًا بالسجن لمدة عام ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات. وفي 12 أغسطس/آب، وافقت محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو على طلب من رئيس جمهورية صربسكا باستبدال عقوبة السجن لمدة عام بغرامة.وفي أوائل أغسطس/آب، قررت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك إلغاء ولاية دوديك.وحددت اللجنة الانتخابية موعدا لإجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جمهورية صربسكا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي أواخر أغسطس/آب، صرّح دوديك بأنه لن يشارك هو أو أعضاء حزبه الحاكم، تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، في الانتخابات.أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1992، واندلعت على إثرها حربٌ شارك فيها مسلمو البوسنة والصرب والكروات، واستمرت حتى عام 1995.وبمشاركة المجتمع الدولي، وُقّعت اتفاقية دايتون للسلام، التي شكّلت ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برشكو. ويرأس الدولة مجلس رئاسي يتألف من ممثل واحد عن كل من الصرب والكروات والبوشناق.
https://sarabic.ae/20250909/لافروف-روسيا-تدين-المحاولات-الغربية-لإزالة-ميلوراد-دوديك-من-السلطة-في-جمهورية-صرب-البوسنة-1104653977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/17/1077363674_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e710acacc8b3a0613f72249a8205604f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البوسنة, البوسنة والهرسك, العالم
البوسنة, البوسنة والهرسك, العالم

مسؤول حكومي: الحكومة السلوفينية تمنع رئيس صرب البوسنة من دخول البلاد

03:12 GMT 12.09.2025
© Sputnikرئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك
رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
قررت الحكومة السلوفينية منع رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، من دخول البلاد، وفقا لما صرح به نائب رئيس الوزراء السلوفيني، ماتي أركون.
موسكو –سبوتنيك. في أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن ألمانيا والنمسا فرضتا حظرًا على دخول ثلاثة سياسيين من جمهورية صرب البوسنة ذات الأغلبية الصربية في البوسنة والهرسك، بمن فيهم الرئيس دوديك، الذي تتهمه الدولتان بدعم الانف- نائب رئيس الوزراء صال الصربي.
وقال أركون في إفادة صحفية أمس الخميس: "اتخذنا قرارًا في الجزء المغلق من الاجتماع بمنع ميلوراد دوديك من دخول جمهورية سلوفينيا. ولا تزال أسباب القرار سرية".
في فبراير/شباط، أدانت محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو رئيس جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك، بتهمة عدم الامتثال لقرارات الممثل السامي في البوسنة والهرسك، كريستيان شميدت، وحكمت عليه غيابيًا بالسجن لمدة عام ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات. وفي 12 أغسطس/آب، وافقت محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو على طلب من رئيس جمهورية صربسكا باستبدال عقوبة السجن لمدة عام بغرامة.
وفي أوائل أغسطس/آب، قررت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك إلغاء ولاية دوديك.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
لافروف: روسيا تدين المحاولات الغربية لإزالة ميلوراد دوديك من السلطة في جمهورية صرب البوسنة
9 سبتمبر, 11:28 GMT
وحددت اللجنة الانتخابية موعدا لإجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جمهورية صربسكا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي أواخر أغسطس/آب، صرّح دوديك بأنه لن يشارك هو أو أعضاء حزبه الحاكم، تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، في الانتخابات.
أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1992، واندلعت على إثرها حربٌ شارك فيها مسلمو البوسنة والصرب والكروات، واستمرت حتى عام 1995.
وبمشاركة المجتمع الدولي، وُقّعت اتفاقية دايتون للسلام، التي شكّلت ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برشكو. ويرأس الدولة مجلس رئاسي يتألف من ممثل واحد عن كل من الصرب والكروات والبوشناق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала