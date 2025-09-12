مسؤول حكومي: الحكومة السلوفينية تمنع رئيس صرب البوسنة من دخول البلاد

https://sarabic.ae/20250912/نائب-رئيس-الوزراء-الحكومة-السلوفينية-تمنع-رئيس-صرب-البوسنة-من-دخول-البلاد-1104767904.html

قررت الحكومة السلوفينية منع رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، من دخول البلاد، وفقا لما صرح به نائب رئيس الوزراء السلوفيني، ماتي أركون. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

موسكو –سبوتنيك. في أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن ألمانيا والنمسا فرضتا حظرًا على دخول ثلاثة سياسيين من جمهورية صرب البوسنة ذات الأغلبية الصربية في البوسنة والهرسك، بمن فيهم الرئيس دوديك، الذي تتهمه الدولتان بدعم الانف- نائب رئيس الوزراء صال الصربي.في فبراير/شباط، أدانت محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو رئيس جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك، بتهمة عدم الامتثال لقرارات الممثل السامي في البوسنة والهرسك، كريستيان شميدت، وحكمت عليه غيابيًا بالسجن لمدة عام ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات. وفي 12 أغسطس/آب، وافقت محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو على طلب من رئيس جمهورية صربسكا باستبدال عقوبة السجن لمدة عام بغرامة.وفي أوائل أغسطس/آب، قررت اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك إلغاء ولاية دوديك.وحددت اللجنة الانتخابية موعدا لإجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جمهورية صربسكا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي أواخر أغسطس/آب، صرّح دوديك بأنه لن يشارك هو أو أعضاء حزبه الحاكم، تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، في الانتخابات.أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1992، واندلعت على إثرها حربٌ شارك فيها مسلمو البوسنة والصرب والكروات، واستمرت حتى عام 1995.وبمشاركة المجتمع الدولي، وُقّعت اتفاقية دايتون للسلام، التي شكّلت ثلاثة كيانات: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة، ومنطقة برشكو. ويرأس الدولة مجلس رئاسي يتألف من ممثل واحد عن كل من الصرب والكروات والبوشناق.

