القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل
أمساليوم
بث مباشر
أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

08:47 GMT 12.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهر يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل درعًا انتزعه من رجل شرطة، يهتف بشعارات خلال الاحتجاجات في نيبال.

متظاهر يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل درعًا انتزعه من رجل شرطة، يهتف بشعارات خلال الاحتجاجات في نيبال. - سبوتنيك عربي
1/20
© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهر يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل درعًا انتزعه من رجل شرطة، يهتف بشعارات خلال الاحتجاجات في نيبال.

© Getty Images / Zhe Ji

عارضات أزياء يتجولن على منصة عرض مجموعة ريلكيم للمصمم كيمينغ رين خلال اليوم الرابع من أسبوع الموضة الصيني لخريف ٢٠٢٥ .

 عارضات أزياء يتجولن على منصة عرض مجموعة ريلكيم للمصمم كيمينغ رين خلال اليوم الرابع من أسبوع الموضة الصيني لخريف ٢٠٢٥ . - سبوتنيك عربي
2/20
© Getty Images / Zhe Ji

عارضات أزياء يتجولن على منصة عرض مجموعة ريلكيم للمصمم كيمينغ رين خلال اليوم الرابع من أسبوع الموضة الصيني لخريف ٢٠٢٥ .

© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah

تصاعد النيران والدخان من مبنى في قطاع غزة بعد قصف الجيش الإسرائيلي لبرج الرؤية في مدينة غزة.

تصاعد النيران والدخان من مبنى في قطاع غزة بعد قصف الجيش الإسرائيلي لبرج الرؤية في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
3/20
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah

تصاعد النيران والدخان من مبنى في قطاع غزة بعد قصف الجيش الإسرائيلي لبرج الرؤية في مدينة غزة.

© AP Photo / Francisco Seco

خلال اشتباك بين أحد أنصار حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، وبين ضباط الشرطة خارج مقر الحزب في إسطنبول.

خلال اشتباك بين أحد أنصار حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، وبين ضباط الشرطة خارج مقر الحزب في إسطنبول. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Francisco Seco

خلال اشتباك بين أحد أنصار حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، وبين ضباط الشرطة خارج مقر الحزب في إسطنبول.

© AP Photo / Pervez Masih

قطار ركاب يغادر محطة سكة حديد عبر مسارات غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة، في باكستان.

قطار ركاب يغادر محطة سكة حديد عبر مسارات غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة، في باكستان. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Pervez Masih

قطار ركاب يغادر محطة سكة حديد عبر مسارات غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة، في باكستان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة توثق لحظة خسوف كلي للقمر في قازان.

صورة توثق لحظة خسوف كلي للقمر في قازان. - سبوتنيك عربي
6/20
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة توثق لحظة خسوف كلي للقمر في قازان.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهرون في نيبال يلتقطون الصور بعد إحراق مقر الوزارات والمكاتب المختلفة للحكومة النيبالية.

متظاهرون في نيبال يلتقطون الصور بعد إحراق مقر الوزارات والمكاتب المختلفة للحكومة النيبالية. - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Niranjan Shrestha

متظاهرون في نيبال يلتقطون الصور بعد إحراق مقر الوزارات والمكاتب المختلفة للحكومة النيبالية.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes

تيت ماكراي خلال تأدية أغنية "Sports Car" خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في نيويورك.

تيت ماكراي خلال تأدية أغنية &quot;Sports Car&quot; خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في نيويورك. - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

تيت ماكراي خلال تأدية أغنية "Sports Car" خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في نيويورك.

© Sputnik . Alexander Logunov / الانتقال إلى بنك الصور

حفل وداع لمصمم الأزياء جورجيو أرماني في مركز أرماني/تياترو للمعارض في ميلانو.

حفل وداع لمصمم الأزياء جورجيو أرماني في مركز أرماني/تياترو للمعارض في ميلانو. - سبوتنيك عربي
9/20
© Sputnik . Alexander Logunov
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل وداع لمصمم الأزياء جورجيو أرماني في مركز أرماني/تياترو للمعارض في ميلانو.

© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

قوات الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لاجبار المتظاهرين والطلبة على المغادرة، بعد أن وضع المتظاهرون حاجز من صناديق القمامة لعرقلة حركة المرور أمام مدرسة هيلين بوشيه الثانوية بالقرب من ساحة الأمة.

 قوات الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لاجبار المتظاهرين والطلبة على المغادرة، بعد أن وضع المتظاهرون حاجز من صناديق القمامة لعرقلة حركة المرور أمام مدرسة هيلين بوشيه الثانوية بالقرب من ساحة الأمة. - سبوتنيك عربي
10/20
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

قوات الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لاجبار المتظاهرين والطلبة على المغادرة، بعد أن وضع المتظاهرون حاجز من صناديق القمامة لعرقلة حركة المرور أمام مدرسة هيلين بوشيه الثانوية بالقرب من ساحة الأمة.

© AP Photo / Adam Gray

شخص يغزل صوفًا فولاذيًا بينما يضيء التكريم السنوي بالضوء في السماء خلف جسر بروكلين، في نيويورك.

شخص يغزل صوفًا فولاذيًا بينما يضيء التكريم السنوي بالضوء في السماء خلف جسر بروكلين، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Adam Gray

شخص يغزل صوفًا فولاذيًا بينما يضيء التكريم السنوي بالضوء في السماء خلف جسر بروكلين، في نيويورك.

© AP Photo / Brian Inganga

فنانون يمشون على ركائز خشبية خلال قمة المناخ الأفريقية الثانية (ACS2) في أديس أبابا، إثيوبيا.

فنانون يمشون على ركائز خشبية خلال قمة المناخ الأفريقية الثانية (ACS2) في أديس أبابا، إثيوبيا. - سبوتنيك عربي
12/20
© AP Photo / Brian Inganga

فنانون يمشون على ركائز خشبية خلال قمة المناخ الأفريقية الثانية (ACS2) في أديس أبابا، إثيوبيا.

© Getty Images / Finnbarr Webster

مدرِب ماشية يصرخ عندما دُهست قدمه أثناء تحكيم الماشية في معرض مقاطعة دورست، في إنجلترا.

مدرِب ماشية يصرخ عندما دُهست قدمه أثناء تحكيم الماشية في معرض مقاطعة دورست، في إنجلترا. - سبوتنيك عربي
13/20
© Getty Images / Finnbarr Webster

مدرِب ماشية يصرخ عندما دُهست قدمه أثناء تحكيم الماشية في معرض مقاطعة دورست، في إنجلترا.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

خلال قيام حرس الحدود البولنديين بإقامة سياج على الحدود البيلاروسية البولندية.

خلال قيام حرس الحدود البولنديين بإقامة سياج على الحدود البيلاروسية البولندية. - سبوتنيك عربي
14/20
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال قيام حرس الحدود البولنديين بإقامة سياج على الحدود البيلاروسية البولندية.

© AP Photo / Rajanish Kakade

أثناء نقل تمثال الإله الهندوسي غانيشا برأس فيل إلى الماء في اليوم الأخير من مهرجان غانيشا تشاتورثي في مومباي، الهند.

أثناء نقل تمثال الإله الهندوسي غانيشا برأس فيل إلى الماء في اليوم الأخير من مهرجان غانيشا تشاتورثي في مومباي، الهند. - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Rajanish Kakade

أثناء نقل تمثال الإله الهندوسي غانيشا برأس فيل إلى الماء في اليوم الأخير من مهرجان غانيشا تشاتورثي في مومباي، الهند.

© Getty Images / NurPhoto/Krishan Kariyawasam

مجموعة من الأفيال البرية تبحث عن الطعام في مكب نفايات في سريلانكا.

مجموعة من الأفيال البرية تبحث عن الطعام في مكب نفايات في سريلانكا. - سبوتنيك عربي
16/20
© Getty Images / NurPhoto/Krishan Kariyawasam

مجموعة من الأفيال البرية تبحث عن الطعام في مكب نفايات في سريلانكا.

© AP Photo / Ramon Espinosa

رجل يقود عربة ريكشا أثناء انقطاع التيار الكهربائي في هافانا.

رجل يقود عربة ريكشا أثناء انقطاع التيار الكهربائي في هافانا. - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Ramon Espinosa

رجل يقود عربة ريكشا أثناء انقطاع التيار الكهربائي في هافانا.

© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

فتاة فلسطينية نازحة تطعم أختها الخبز أمام مدرسة الفارابي، التي تحولت إلى ملجأ بعد تعرضها لغارة إسرائيلية، في مدينة غزة.

فتاة فلسطينية نازحة تطعم أختها الخبز أمام مدرسة الفارابي، التي تحولت إلى ملجأ بعد تعرضها لغارة إسرائيلية، في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
18/20
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

فتاة فلسطينية نازحة تطعم أختها الخبز أمام مدرسة الفارابي، التي تحولت إلى ملجأ بعد تعرضها لغارة إسرائيلية، في مدينة غزة.

© Getty Images / VCG

صورة جوية لأنماط أشجار عملاقة تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ في الصين.

صورة جوية لأنماط أشجار عملاقة تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ في الصين. - سبوتنيك عربي
19/20
© Getty Images / VCG

صورة جوية لأنماط أشجار عملاقة تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ في الصين.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

احتفال الذكرى العشرين للنقل التاريخي في موسكو.

احتفال الذكرى العشرين للنقل التاريخي في موسكو. - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

احتفال الذكرى العشرين للنقل التاريخي في موسكو.

