أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

متظاهر يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل درعًا انتزعه من رجل شرطة، يهتف بشعارات خلال الاحتجاجات في نيبال.
عارضات أزياء يتجولن على منصة عرض مجموعة ريلكيم للمصمم كيمينغ رين خلال اليوم الرابع من أسبوع الموضة الصيني لخريف ٢٠٢٥ .
تصاعد النيران والدخان من مبنى في قطاع غزة بعد قصف الجيش الإسرائيلي لبرج الرؤية في مدينة غزة.
خلال اشتباك بين أحد أنصار حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، وبين ضباط الشرطة خارج مقر الحزب في إسطنبول.
قطار ركاب يغادر محطة سكة حديد عبر مسارات غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة، في باكستان.
صورة توثق لحظة خسوف كلي للقمر في قازان.
متظاهرون في نيبال يلتقطون الصور بعد إحراق مقر الوزارات والمكاتب المختلفة للحكومة النيبالية.
تيت ماكراي خلال تأدية أغنية "Sports Car" خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في نيويورك.
حفل وداع لمصمم الأزياء جورجيو أرماني في مركز أرماني/تياترو للمعارض في ميلانو.
قوات الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لاجبار المتظاهرين والطلبة على المغادرة، بعد أن وضع المتظاهرون حاجز من صناديق القمامة لعرقلة حركة المرور أمام مدرسة هيلين بوشيه الثانوية بالقرب من ساحة الأمة.
شخص يغزل صوفًا فولاذيًا بينما يضيء التكريم السنوي بالضوء في السماء خلف جسر بروكلين، في نيويورك.
فنانون يمشون على ركائز خشبية خلال قمة المناخ الأفريقية الثانية (ACS2) في أديس أبابا، إثيوبيا.
مدرِب ماشية يصرخ عندما دُهست قدمه أثناء تحكيم الماشية في معرض مقاطعة دورست، في إنجلترا.
خلال قيام حرس الحدود البولنديين بإقامة سياج على الحدود البيلاروسية البولندية.
أثناء نقل تمثال الإله الهندوسي غانيشا برأس فيل إلى الماء في اليوم الأخير من مهرجان غانيشا تشاتورثي في مومباي، الهند.
مجموعة من الأفيال البرية تبحث عن الطعام في مكب نفايات في سريلانكا.
رجل يقود عربة ريكشا أثناء انقطاع التيار الكهربائي في هافانا.
فتاة فلسطينية نازحة تطعم أختها الخبز أمام مدرسة الفارابي، التي تحولت إلى ملجأ بعد تعرضها لغارة إسرائيلية، في مدينة غزة.
صورة جوية لأنماط أشجار عملاقة تظهر على مجرى نهر تشيانتانغ في الصين.
احتفال الذكرى العشرين للنقل التاريخي في موسكو.