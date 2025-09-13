https://sarabic.ae/20250913/مسيرة-توحيد-المملكة-في-بريطانيا-تتجه-نحو-مقر-الحكومة-انتقادا-لسياسة-قمع-حرية--1104812804.html
خروج مظاهرة مليونية ضد الهجرة غير الشرعية فى لندن ... فيديو
وتجمع المتظاهرون في ساحة "راسل" صباحا، ثم توجهوا من هناك إلى الحي الحكومي في وايتهول، ورفع العديد منهم العلم الوطني لإنجلترا، مزينًا بصليب القديس جورج و"علم الاتحاد"، وهتف المتظاهرون بشعاراتٍ ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسة الحكومة في الهجرة وما يعتبرونه قيودًا على حرية التعبير.كان روبنسون نفسه قد وصف الحدث سابقًا بأنه "احتفال بحرية التعبير"، بينما وصفه خصومه بأنه "احتفال بالكراهية والأكاذيب".وأشار المنظم إلى أن المتظاهرين هتفوا باسم السياسي والناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل. كما نشر لقطات تُظهر أن بعض المتظاهرين قد جاءوا حاملين صورته.قبل ساعتين ونصف من الانطلاق الرسمي، كانت الشوارع مكتظة بالحشود التي رددت هتافات "تشارلي كيرك" تخليدًا لذكرى الناشط المحافظ الذي قتل في 10 سبتمبر .للحفاظ على النظام، حشدت الشرطة أكثر من ألف عنصر أمني. ولم تُسجل أي حوادث حتى الآن.
خروج مظاهرة مليونية ضد الهجرة غير الشرعية فى لندن ... فيديو
14:56 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 15:06 GMT 13.09.2025)
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن للمشاركة في مسيرةٍ دعا إليها الناشط اليميني تومي روبنسون تحت شعار "توحيد المملكة".
وتجمع المتظاهرون في ساحة "راسل" صباحا، ثم توجهوا من هناك إلى الحي الحكومي في وايتهول، ورفع العديد منهم العلم الوطني لإنجلترا، مزينًا بصليب القديس جورج و"علم الاتحاد"، وهتف المتظاهرون بشعاراتٍ ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسة الحكومة في الهجرة وما يعتبرونه قيودًا على حرية التعبير.
كان روبنسون نفسه قد وصف الحدث سابقًا بأنه "احتفال بحرية التعبير"، بينما وصفه خصومه بأنه "احتفال بالكراهية والأكاذيب".
وأشار المنظم إلى أن المتظاهرين هتفوا باسم السياسي والناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل. كما نشر لقطات تُظهر أن بعض المتظاهرين قد جاءوا حاملين صورته.
قبل ساعتين ونصف من الانطلاق الرسمي، كانت الشوارع مكتظة بالحشود التي رددت هتافات "تشارلي كيرك" تخليدًا لذكرى الناشط المحافظ الذي قتل في 10 سبتمبر .
للحفاظ على النظام، حشدت الشرطة أكثر من ألف عنصر أمني. ولم تُسجل أي حوادث حتى الآن.