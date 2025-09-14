https://sarabic.ae/20250914/إعلام-مسؤولون-ألمان-يتفاوضون-مع-حركة-طالبان-من-أجل-ترحيل-واسع-النطاق-للأفغان-إلى-وطنهم-1104834283.html

إعلام: مسؤولون ألمان يتفاوضون مع حركة طالبان من أجل ترحيل واسع النطاق للأفغان إلى وطنهم

إعلام: مسؤولون ألمان يتفاوضون مع حركة طالبان من أجل ترحيل واسع النطاق للأفغان إلى وطنهم

أفادت صحيفة ألمانية، نقلاً عن معلوماتها الخاصة أن ممثلين عن الحكومة الألمانية يتفاوضون مع حركة طالبان بشأن برنامج واسع النطاق لترحيل الأفغان من ألمانيا إلى... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت الصحيفة أن "وزارة الداخلية الألمانية، بقيادة ألكسندر دوبريندت... تعد لعمليات ترحيل جديدة إلى أفغانستان. من المتوقع أن تكون أسهل وأكثر انتظاماً وعلى نطاق أوسع من ذي قبل... ممثلون عن الحكومة الألمانية يتفاوضون مع طالبان".ووفقاً للصحيفة، عُقد اجتماع بين الوفدين الألماني والأفغاني لإنشاء "آلية ترحيل" في قطر مطلع سبتمبر/أيلول. ويعتزم الطرفان مواصلة مناقشة هذه القضية في العاصمة الأفغانية كابول، بوساطة ممثلين قطريين.منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، نظمت ألمانيا رحلتين للترحيل فقط، في خريف عام 2024 وصيف عام 2025، كما تذكر الصحيفة.

