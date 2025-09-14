إعلام: مسؤولون ألمان يتفاوضون مع حركة طالبان من أجل ترحيل واسع النطاق للأفغان إلى وطنهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: مسؤولون ألمان يتفاوضون مع حركة طالبان من أجل ترحيل واسع النطاق للأفغان إلى وطنهم
وذكرت الصحيفة أن "وزارة الداخلية الألمانية، بقيادة ألكسندر دوبريندت... تعد لعمليات ترحيل جديدة إلى أفغانستان. من المتوقع أن تكون أسهل وأكثر انتظاماً وعلى نطاق أوسع من ذي قبل... ممثلون عن الحكومة الألمانية يتفاوضون مع طالبان".ووفقاً للصحيفة، عُقد اجتماع بين الوفدين الألماني والأفغاني لإنشاء "آلية ترحيل" في قطر مطلع سبتمبر/أيلول. ويعتزم الطرفان مواصلة مناقشة هذه القضية في العاصمة الأفغانية كابول، بوساطة ممثلين قطريين.منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، نظمت ألمانيا رحلتين للترحيل فقط، في خريف عام 2024 وصيف عام 2025، كما تذكر الصحيفة.
إعلام: مسؤولون ألمان يتفاوضون مع حركة طالبان من أجل ترحيل واسع النطاق للأفغان إلى وطنهم

مقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
أفادت صحيفة ألمانية، نقلاً عن معلوماتها الخاصة أن ممثلين عن الحكومة الألمانية يتفاوضون مع حركة طالبان بشأن برنامج واسع النطاق لترحيل الأفغان من ألمانيا إلى وطنهم.
وذكرت الصحيفة أن "وزارة الداخلية الألمانية، بقيادة ألكسندر دوبريندت... تعد لعمليات ترحيل جديدة إلى أفغانستان. من المتوقع أن تكون أسهل وأكثر انتظاماً وعلى نطاق أوسع من ذي قبل... ممثلون عن الحكومة الألمانية يتفاوضون مع طالبان".
ووفقاً للصحيفة، عُقد اجتماع بين الوفدين الألماني والأفغاني لإنشاء "آلية ترحيل" في قطر مطلع سبتمبر/أيلول. ويعتزم الطرفان مواصلة مناقشة هذه القضية في العاصمة الأفغانية كابول، بوساطة ممثلين قطريين.
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مظاهرة حاشدة في برلين ضد تورط ألمانيا في الحروب
00:07 GMT
وفي إطار الآلية الجديدة، تعتزم وزارة الداخلية الألمانية تنفيذ عمليات الترحيل ليس فقط عبر رحلات جوية مستأجرة، بل أيضاً عبر رحلات منتظمة، وفقاً للمقال.
منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، نظمت ألمانيا رحلتين للترحيل فقط، في خريف عام 2024 وصيف عام 2025، كما تذكر الصحيفة.
