مظاهرة حاشدة في برلين ضد تورط ألمانيا في الحروب
مظاهرة حاشدة في برلين ضد تورط ألمانيا في الحروب
أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن مظاهرة حاشدة اندلعت في برلين ضد تورط ألمانيا في صراعات الشرق الأوسط وأوكرانيا، حيث دعا المتظاهرون الحكومة الألمانية إلى الانخراط في
برلين – سبوتنيك. نظم حزب تحالف ساهرا فاغنكنيخت، العقل والعدالة، المظاهرة عند بوابة براندنبورغ، وكان المتظاهرون ينتقدون سياسة ألمانيا تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط.شاركت في المظاهرة المؤسسة المشاركة للحزب ساهرا فاغنكنيخت وعدد من الشخصيات الثقافية الألمانية.شعار الاحتجاج هو "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة! لا أسلحة في مناطق الحرب! السلام بدلاً من سباق التسلح!".تحدث العديد من المتحدثين من على منصة بوابة براندنبورغ، وخاطب المؤرخ الإسرائيلي موشيه زوكرمان المتظاهرين من تل أبيب، منتقدًا العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما انضم روجر ووترز، المؤسس المشارك لفرقة بينك فلويد وعازف الباس، إلى الاحتجاج عبر رابط فيديو.بالإضافة إلى وقف جميع شحنات الأسلحة الألمانية إلى مناطق الحرب، يدعو المنظمون الحكومة الألمانية إلى "المشاركة بصدق وجدية في مفاوضات السلام".ويعارضون استئناف التجنيد الإجباري ونشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في ألمانيا.
مظاهرة حاشدة في برلين ضد تورط ألمانيا في الحروب
أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن مظاهرة حاشدة اندلعت في برلين ضد تورط ألمانيا في صراعات الشرق الأوسط وأوكرانيا، حيث دعا المتظاهرون الحكومة الألمانية إلى الانخراط في الدبلوماسية.
برلين – سبوتنيك. نظم حزب تحالف ساهرا فاغنكنيخت، العقل والعدالة، المظاهرة عند بوابة براندنبورغ، وكان المتظاهرون ينتقدون سياسة ألمانيا تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط.
وحمل آلاف الأشخاص المعنيين أعلاما فلسطينية، وأعلاما روسية-ألمانية مشتركة، ولافتات تدعو إلى وقف قتل المدنيين في قطاع غزة.
شاركت في المظاهرة المؤسسة المشاركة للحزب ساهرا فاغنكنيخت وعدد من الشخصيات الثقافية الألمانية.
شعار الاحتجاج هو "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة! لا أسلحة في مناطق الحرب! السلام بدلاً من سباق التسلح
!".
تحدث العديد من المتحدثين من على منصة بوابة براندنبورغ، وخاطب المؤرخ الإسرائيلي موشيه زوكرمان المتظاهرين من تل أبيب، منتقدًا العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما انضم روجر ووترز، المؤسس المشارك لفرقة بينك فلويد وعازف الباس، إلى الاحتجاج عبر رابط فيديو.
بالإضافة إلى وقف جميع شحنات الأسلحة الألمانية إلى مناطق الحرب، يدعو المنظمون الحكومة الألمانية إلى "المشاركة بصدق وجدية في مفاوضات السلام".
ويعارضون استئناف التجنيد الإجباري ونشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في ألمانيا.