إعلام: ألمانيا تؤيد الإعلان بشأن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
إعلام: ألمانيا تؤيد الإعلان بشأن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ووفقأ لما ذكرته وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، فإن "ألمانيا وافقت على إعلان نيويورك بشأن حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس صيغة الدولتين".وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، تضمن اتخاذ "خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية القضية الفلسطينية.ودولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، بما في ذلك روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت 10 دول بدولة فلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.ووفقا للموقف الروسي، لا يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي مع إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أعربت الحكومة الألمانية عن دعمها لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين.
ووفقأ لما ذكرته وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، فإن "ألمانيا وافقت على إعلان نيويورك بشأن حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس صيغة الدولتين".

وبيّنت تلك الوسائل أن وزارة الخارجية الألمانية أبلغت بموافقتها يوم السبت الماضي، ومن المتوقع أن تدعم ألمانيا القرار المُرسخ لإعلان نيويورك، خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة.

علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.. وتفرض عقوبات على إسرائيل
2 سبتمبر, 05:13 GMT
وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، تضمن اتخاذ "خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية القضية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي أخبر روبيو باستعداد تل أبيب لضم الضفة الغربية قريبا
31 أغسطس, 18:26 GMT
ودولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، بما في ذلك روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت 10 دول بدولة فلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، لا يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي مع إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
