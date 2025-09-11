https://sarabic.ae/20250911/إعلام-ألمانيا-تؤيد-الإعلان-بشأن-تسوية-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1104764764.html
إعلام: ألمانيا تؤيد الإعلان بشأن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أعربت الحكومة الألمانية عن دعمها لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
ووفقأ لما ذكرته وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، فإن "ألمانيا وافقت على إعلان نيويورك بشأن حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس صيغة الدولتين".وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، تضمن اتخاذ "خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية القضية الفلسطينية.ودولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، بما في ذلك روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت 10 دول بدولة فلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.ووفقا للموقف الروسي، لا يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي مع إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووفقأ لما ذكرته وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، فإن "ألمانيا وافقت على إعلان نيويورك بشأن حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس صيغة الدولتين".
وبيّنت تلك الوسائل أن وزارة الخارجية الألمانية أبلغت بموافقتها يوم السبت الماضي، ومن المتوقع أن تدعم ألمانيا القرار المُرسخ لإعلان نيويورك، خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة.
وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، تضمن اتخاذ "خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية القضية الفلسطينية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ودولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، بما في ذلك روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)
ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت 10 دول بدولة فلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، لا يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي مع إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.