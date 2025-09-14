إيران تدين بيان مجموعة السبع وتصفه بمحاولة للتغطية على جرائم إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتصفه بمحاولة للتغطية على جرائم إسرائيل
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتصفه بمحاولة للتغطية على جرائم إسرائيل
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، البيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران، واعتبرته "ادعاءات باطلة وغير مسؤولة، لا تهدف سوى... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية في بيانها، إن "توجيه اتهامات واهية ضد الجهات المسؤولة عن حماية الأمن القومي الإيراني يمثل تحريفا متعمدا للواقع، وفبركة مكشوفة من قبل دول تمارس بدورها سياسات غير قانونية ومزعزعة للاستقرار في مناطق عدة من العالم، وخاصة في غرب آسيا".وأضافت أن أمريكا وحلفاءها في مجموعة السبع يتحملون المسؤولية المباشرة عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بسبب "تواطئهم مع إسرائيل في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني، فضلاً عن دعمهم لجماعات إرهابية معروفة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ولفت البيان إلى أن إصدار مثل هذه المواقف "ليس سوى محاولة للتغطية على جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في ظل دعم شامل من واشنطن ولندن وبرلين وباريس"، مؤكداً أن "هذه السياسات الاستعمارية البالية لن تنجح في إخفاء جريمة القرن". وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها بالتشديد على أن "الدول الغربية مطالبة بتصحيح سياساتها الخاطئة والعدائية تجاه إيران والمنطقة بدلاً من الإصرار على التضليل والفبركة". وكانت آلية الاستجابة السريعة لمجموعة الدول السبع أصدرت، يوم الجمعة الماضي، بيانا اتهمت فيه إيران بالقيام بما وصفته بـ"أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار".
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتصفه بمحاولة للتغطية على جرائم إسرائيل

05:45 GMT 14.09.2025
الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© Sputnik . Sipo
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، البيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران، واعتبرته "ادعاءات باطلة وغير مسؤولة، لا تهدف سوى للتنصل من الحقائق وتحويل الأنظار".
وقالت الخارجية في بيانها، إن "توجيه اتهامات واهية ضد الجهات المسؤولة عن حماية الأمن القومي الإيراني يمثل تحريفا متعمدا للواقع، وفبركة مكشوفة من قبل دول تمارس بدورها سياسات غير قانونية ومزعزعة للاستقرار في مناطق عدة من العالم، وخاصة في غرب آسيا".
وأضافت أن أمريكا وحلفاءها في مجموعة السبع يتحملون المسؤولية المباشرة عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بسبب "تواطئهم مع إسرائيل في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني، فضلاً عن دعمهم لجماعات إرهابية معروفة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
إيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيل
أمس, 11:26 GMT
ولفت البيان إلى أن إصدار مثل هذه المواقف "ليس سوى محاولة للتغطية على جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في ظل دعم شامل من واشنطن ولندن وبرلين وباريس"، مؤكداً أن "هذه السياسات الاستعمارية البالية لن تنجح في إخفاء جريمة القرن".
وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها بالتشديد على أن "الدول الغربية مطالبة بتصحيح سياساتها الخاطئة والعدائية تجاه إيران والمنطقة بدلاً من الإصرار على التضليل والفبركة".
وكانت آلية الاستجابة السريعة لمجموعة الدول السبع أصدرت، يوم الجمعة الماضي، بيانا اتهمت فيه إيران بالقيام بما وصفته بـ"أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار".
