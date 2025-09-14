https://sarabic.ae/20250914/إيران-تدين-بيان-مجموعة-السبع-وتصفه-بمحاولة-للتغطية-على-جرائم-إسرائيل----1104821219.html
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتصفه بمحاولة للتغطية على جرائم إسرائيل
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، البيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران، واعتبرته "ادعاءات باطلة وغير مسؤولة، لا تهدف سوى... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية في بيانها، إن "توجيه اتهامات واهية ضد الجهات المسؤولة عن حماية الأمن القومي الإيراني يمثل تحريفا متعمدا للواقع، وفبركة مكشوفة من قبل دول تمارس بدورها سياسات غير قانونية ومزعزعة للاستقرار في مناطق عدة من العالم، وخاصة في غرب آسيا".وأضافت أن أمريكا وحلفاءها في مجموعة السبع يتحملون المسؤولية المباشرة عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بسبب "تواطئهم مع إسرائيل في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني، فضلاً عن دعمهم لجماعات إرهابية معروفة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ولفت البيان إلى أن إصدار مثل هذه المواقف "ليس سوى محاولة للتغطية على جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في ظل دعم شامل من واشنطن ولندن وبرلين وباريس"، مؤكداً أن "هذه السياسات الاستعمارية البالية لن تنجح في إخفاء جريمة القرن". وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها بالتشديد على أن "الدول الغربية مطالبة بتصحيح سياساتها الخاطئة والعدائية تجاه إيران والمنطقة بدلاً من الإصرار على التضليل والفبركة". وكانت آلية الاستجابة السريعة لمجموعة الدول السبع أصدرت، يوم الجمعة الماضي، بيانا اتهمت فيه إيران بالقيام بما وصفته بـ"أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار".
إيران تدين بيان مجموعة السبع وتصفه بمحاولة للتغطية على جرائم إسرائيل
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، البيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران، واعتبرته "ادعاءات باطلة وغير مسؤولة، لا تهدف سوى للتنصل من الحقائق وتحويل الأنظار".
وقالت الخارجية في بيانها، إن "توجيه اتهامات واهية ضد الجهات المسؤولة عن حماية الأمن القومي الإيراني يمثل تحريفا متعمدا للواقع، وفبركة مكشوفة من قبل دول تمارس بدورها سياسات غير قانونية ومزعزعة للاستقرار في مناطق عدة من العالم، وخاصة في غرب آسيا".
وأضافت أن أمريكا وحلفاءها في مجموعة السبع يتحملون المسؤولية المباشرة عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بسبب "تواطئهم مع إسرائيل في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني، فضلاً عن دعمهم لجماعات إرهابية معروفة"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ولفت البيان إلى أن إصدار مثل هذه المواقف "ليس سوى محاولة للتغطية على جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في ظل دعم شامل من واشنطن ولندن وبرلين وباريس"، مؤكداً أن "هذه السياسات الاستعمارية البالية لن تنجح في إخفاء جريمة القرن".
وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها بالتشديد على أن "الدول الغربية مطالبة بتصحيح سياساتها الخاطئة والعدائية تجاه إيران والمنطقة بدلاً من الإصرار على التضليل والفبركة".
وكانت آلية الاستجابة السريعة لمجموعة الدول السبع أصدرت، يوم الجمعة الماضي، بيانا اتهمت فيه إيران بالقيام بما وصفته بـ"أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار".