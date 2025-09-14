بيونغ يانغ تحذر واشنطن: التفاخر بالقوة في المكان الخطأ سيجلب عواقب وخيمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250914/بيونغ-يانغ-تحذر-واشنطن-التفاخر-بالقوة-في-المكان-الخطأ-سيجلب-عواقب-وخيمة-1104821678.html
بيونغ يانغ تحذر واشنطن: التفاخر بالقوة في المكان الخطأ سيجلب عواقب وخيمة
بيونغ يانغ تحذر واشنطن: التفاخر بالقوة في المكان الخطأ سيجلب عواقب وخيمة
سبوتنيك عربي
حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان قد... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T06:26+0000
2025-09-14T06:26+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104571/12/1045711299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bd0bc079c94c2877bf89920f421678f7.jpg
وقالت في بيان لها "أذكر الدول الثلاث بأن التفاخر بالقوة في المكان الخطأ سيجلب لهم عواقب وخيمة بالتأكيد"، وذلك فيما يتعلق بتدريبات العمليات النووية "الصولجان الحديدي" والتدريبات العسكرية المشتركة متعددة المجالات "حافة الحرية"، التي ستقام في نفس الوقت في شبه الجزيرة الكورية وما حولها بعد بضعة أيام، بمشاركة أمريكا والدول الحليفة لها"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان ستجري تدريبات دفاعية سنوية تسمى "حافة الحرية" ابتداء من غدا الاثنين الموافق 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لرفع مستوى القدرات العملياتية الجوية والبحرية والإلكترونية ضد التهديدات النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الديمقراطية. وأفادت وسائل الإعلام المحلية في كوريا الجنوبية أن سيئول وواشنطن تعتزمان أيضا تنظيم مناورات "الصولجان الحديدي" في الأسبوع الحالي، وهي عبارة عن محاكاة لدمج قدرات البلدين التقليدية والنووية ضد تهديدات جمهورية كوريا الديمقراطية. وتنتقد بيونغ يانغ باستمرار هذه المناورات المشتركة، وتعدّها تدريبات على الغزو، فيما تؤكد سيئول وواشنطن أنها دفاعية بحتة، وغالبا ما ترد جمهورية كوريا الديمقراطية باختبارات أسلحة.
https://sarabic.ae/20250913/كيم-جونج-أون-كوريا-الديمقراطية-ستعرض-سياستها-النووية-في-اجتماع-الحزب-المقبل-1104801957.html
https://sarabic.ae/20250905/بيلاؤوسوف-اللقاء-الأخير-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-أعطى-دفعة-جديدة-للعلاقات-الروسية-الكورية-1104551842.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104571/12/1045711299_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_545b6b3058390b345a05d8e1efce44e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم

بيونغ يانغ تحذر واشنطن: التفاخر بالقوة في المكان الخطأ سيجلب عواقب وخيمة

06:26 GMT 14.09.2025
© AP Photo / Pool / Jorge Silvaشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Pool / Jorge Silva
تابعنا عبر
حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على البلدان الثلاثة.
وقالت في بيان لها "أذكر الدول الثلاث بأن التفاخر بالقوة في المكان الخطأ سيجلب لهم عواقب وخيمة بالتأكيد"، وذلك فيما يتعلق بتدريبات العمليات النووية "الصولجان الحديدي" والتدريبات العسكرية المشتركة متعددة المجالات "حافة الحرية"، التي ستقام في نفس الوقت في شبه الجزيرة الكورية وما حولها بعد بضعة أيام، بمشاركة أمريكا والدول الحليفة لها"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية ستعرض سياستها النووية في اجتماع الحزب المقبل
أمس, 02:20 GMT
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان ستجري تدريبات دفاعية سنوية تسمى "حافة الحرية" ابتداء من غدا الاثنين الموافق 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لرفع مستوى القدرات العملياتية الجوية والبحرية والإلكترونية ضد التهديدات النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الديمقراطية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية
5 سبتمبر, 17:47 GMT
وأفادت وسائل الإعلام المحلية في كوريا الجنوبية أن سيئول وواشنطن تعتزمان أيضا تنظيم مناورات "الصولجان الحديدي" في الأسبوع الحالي، وهي عبارة عن محاكاة لدمج قدرات البلدين التقليدية والنووية ضد تهديدات جمهورية كوريا الديمقراطية.
وتنتقد بيونغ يانغ باستمرار هذه المناورات المشتركة، وتعدّها تدريبات على الغزو، فيما تؤكد سيئول وواشنطن أنها دفاعية بحتة، وغالبا ما ترد جمهورية كوريا الديمقراطية باختبارات أسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала