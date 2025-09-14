https://sarabic.ae/20250914/نظرية-الألعاب-مقاربة-تحليلية-لصنع-القرار-العقلاني-في-السياقات-التفاعلية-1104838154.html

"نظرية الألعاب"... مقاربة تحليلية لصنع القرار العقلاني في السياقات التفاعلية

"نظرية الألعاب"... مقاربة تحليلية لصنع القرار العقلاني في السياقات التفاعلية

شهد القرن العشرون تحولا جذريا في أدوات تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن بين أبرز هذه الأدوات ظهرت "نظرية الألعاب"، بوصفها نموذجًا رياضيا...

وقد تميزت هذه النظرية بقدرتها على تقديم نماذج كمية ونوعية لتفسير السلوك البشري في حالات النزاع أو التعاون، الأمر الذي جعلها تتجاوز حدود العلوم الاقتصادية لتتغلغل في ميادين السياسة، البيولوجيا، الفلسفة وحتى علم النفس.تُعد نظرية الألعاب (Theory of game) فرعا من الرياضيات التطبيقية التي تهتم بتحليل المواقف التي يكون فيها لعدة أطراف تفاعل مشترك، حيث يتوقف مصير كل طرف على اختيارات الأطراف الأخرى.وقد طُورت هذه النظرية بداية من خلال العمل التأسيسي لجون فون نيومان (John Von Neumann) وأوسكار مورغنسترن (Oskar Morgenstern) في كتابهما "نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي" (Theory of Games and Economic Behavior) (1944)، قبل أن يضيف جون ناش بعدا حاسما من خلال تقديم مفهوم توازن ناش.نظرية الألعاب لم تعد تقتصر على حقل الرياضيات البحتة، بل أصبحت أداة تحليلية مركزية في العديد من التخصصات العلمية والاجتماعية، يمكن عرض تطبيقاتها الرئيسة كما يلي:في الاقتصادتُستخدم نظرية الألعاب لتحليل التنافس بين الشركات، خاصة في أسواق يحتكرها عدد قليل من الفاعلين في ما يعرف باحتكار القلة أو الـoligopole)).مثال: إذا كانت هناك شركتان كبيرتان تسيطران على سوق الهواتف الذكية، يمكن لكل شركة أن تختار بين تخفيض الأسعار لجذب الزبائن أو الحفاظ على الأسعار المرتفعة لتحقيق أرباح أكبر. باستخدام نموذج لعبة، يمكن تحليل كيف ستتخذ كل شركة قرارها بناءً على توقعاتها لسلوك الشركة الأخرى.في المزادات: مثل المزادات العلنية على الإنترنت، حيث كل مشترك يحاول تقديم عرض مادي يناسبه دون أن يدفع أكثر مما تستحقه السلعة، هنا تستخدم استراتيجيات تعتمد على توقع سلوك المنافسين.في التفاوض: مثل مفاوضات الأجور بين الشركات والعمال، حيث يسعى كل طرف للوصول إلى أفضل صفقة ممكنة دون أن يفقد الطرف الآخر بالكامل.في العلوم السياسيةتُستعمل لفهم كيفية تفاعل الدول والأحزاب والمرشحين في سياق الانتخابات أو التحالفات الدولية.مثال: في الحملات الانتخابية، كل مرشح يختار استراتيجياته (الخطاب، التحالفات، القضايا التي يركز عليها) بناءً على توقعاته لسلوك المرشحين الآخرين وسلوك الناخبين.مثال آخر: في العلاقات الدولية، عندما تقرر دولتان امتلاك أسلحة نووية أو الاتفاق على نزع السلاح. هذا الوضع يشبه لعبة "معضلة السجين"، حيث يكون التعاون أفضل للطرفين لكن الخوف من الغدر يدفعهما إلى التسلح.في علم الأحياء (البيولوجيا):تُستخدم لفهم كيف تتطور استراتيجيات البقاء والتكاثر بين الكائنات الحية عبر الأجيال.مثال آخر: تحليل العلاقة بين الطفيليات والعوائل، حيث يتطور كل طرف عبر الزمن لتحسين بقائه مقابل الطرف الآخر.في الفلسفة والأخلاق:تساعد نظرية الألعاب على تحليل القرارات الأخلاقية في المواقف التي ينخرط فيها أكثر من فاعل، وتبرز كيف يمكن للخيارات الفردية والجماعية أن تتعارض.مثال: في "معضلة الترامواي" (Trolley problem) إذا كان عليك أن تختار بين إنقاذ شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص عبر تغيير مسار القطار، يمكن استخدام إطار نظري مشابهاً للألعاب لفهم كيف يتم تقييم النتائج الأخلاقية.كما تستخدم لتحليل كيفية نشوء قواعد العدالة والالتزام الأخلاقي بشكل طبيعي من تفاعل الأفراد (كما فعل جون رولز مثلا عبر فكرة "الوضع الأصلي" التي يمكن صياغتها كلعبة).المقال يعبر عن رأي كاتبه.

