الاتحاد النرويجي لكرة القدم يدين إسرائيل ويتبرع بعائدات تذاكر مباراته لدعم غزة
أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تخصيص عائدات تذاكر مباراته المرتقبة أمام إسرائيل ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لصالح منظمة "أطباء بلا حدود"،... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
وأكدت رئيسة الاتحاد، ليزا كلافينيس، خلال مؤتمر صحفي، أن المباراة المقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب أوليفال في أوسلو، والذي يتسع لـ27 ألف متفرج، ستقام في ظل "معاناة إنسانية خطيرة" في غزة، وفقا لوسائل إعلام غربية. ووصفت كلافينيس الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "غير متناسبة ومفرطة منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أن جميع تذاكر المباراة بيعت بالكامل. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
غزة
الاتحاد النرويجي لكرة القدم يدين إسرائيل ويتبرع بعائدات تذاكر مباراته لدعم غزة
أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تخصيص عائدات تذاكر مباراته المرتقبة أمام إسرائيل ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لصالح منظمة "أطباء بلا حدود"، لدعم جهودها في تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت رئيسة الاتحاد، ليزا كلافينيس، خلال مؤتمر صحفي، أن المباراة المقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب أوليفال في أوسلو، والذي يتسع لـ27 ألف متفرج، ستقام في ظل "معاناة إنسانية خطيرة" في غزة
، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضافت: "لا يمكننا تجاهل هذا الواقع، لذا قررنا تخصيص عائدات التذاكر لدعم عمل "أطباء بلا حدود" في تقديم المساعدات الطارئة في غزة".
ووصفت كلافينيس الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "غير متناسبة ومفرطة منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أن جميع تذاكر المباراة بيعت بالكامل.
من جانبها، عبرت لينديس هوروم، الأمينة العامة لفرع النرويج في منظمة أطباء بلا حدود، عن تقديرها لهذا التبرع، مؤكدة أن "الدعم المالي والمعنوي ضروري لزملائنا الذين يعملون في ظروف يائسة وقاسية في غزة".
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.