نائب ترامب يصنع سابقة في التاريخ الأمريكي بتقديم حلقة من برنامج تشارلي كيرك

نائب ترامب يصنع سابقة في التاريخ الأمريكي بتقديم حلقة من برنامج تشارلي كيرك

أعلن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تقديمه، اليوم الاثنين، حلقة من برنامج الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك، تكريما له، والذي اغتيل... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وأعلن فانس عن هذه الخطوة على منصة "إكس"، وقال إن استضافة البرنامج شرف كبير وفرصة "لتكريم صديقه"، وفق تعبيره.و كان جي دي فانس وزوجته، أوشا فانس، مقربين من الراحل، تشارلي كيرك، ورافقا نعشه على متن رحلة جوية إلى فينيكس، يوم الخميس الماضي، بعد مرور يوم من الاغتيال.وتعد استضافة نائب رئيس أمريكي لبرنامج تلفزيوني سابقة في التاريخ السياسي الأمريكي، ويأتي ظهور جي دي فانس على مقعد المذيع امتدادا لتقليد طويل من علاقة الرؤساء الأمريكيين بالإعلام المرئي، إذ اعتاد بعضهم استغلال التلفزيون كمنصة للتأثير السياسي أو لبناء صورة شعبية تتجاوز حدود البيت الأبيض.كلينتون والوثائقيات: الرئاسة الأمريكية على شاشة "History"في هذا السياق، برز الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في عام 2022، عندما استضاف وأنتج مسلسلا وثائقيا بعنوان "الرئاسة الأمريكية مع بيل كلينتون" على قناة "History"، تناول فيه تطور مؤسسة الرئاسة عبر العصور.ترامب ونفوذ "تلفزيون الواقع" قبل البيت الأبيضأما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نفسه، فقد صنع حضوره الإعلامي قبل وصوله للرئاسة عبر برامج "تلفزيون الواقع"، وأبرزها "The Apprentice" ونسخته "The Celebrity Apprentice"، إذ ساعدته شخصيته الحادة وعبارته الشهيرة "You’re fired!" في رسم صورته كقائد حازم في أذهان الجمهور.أوباما من السياسة إلى السرد الوثائقي مع "نتفليكس"بعد مغادرته المنصب، اتجه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إلى مجال الوثائقيات، إذ وقّع مع زوجته، ميشيل أوباما، صفقة مع شبكة "نتفليكس" الرقمية، وقدّم أعمال عدة، بينها "Our Great National Parks" عام 2022، وشارك بنفسه في السرد.جورج بوش الأب بين السياسة والكوميديا في "Saturday Night Live"واستغل رؤساء أمريكا السابقون التلفزيون بطرق مختلفة: فقد كان الراحل، جون إف كينيدي، أول من ظهر في برنامج مسائي لمناقشة السياسة الخارجية، بينما قدّم جورج بوش الأب، صورة أكثر مرونة بمشاركته عام 1994 في البرنامج الكوميدي "Saturday Night Live"، إذ علّق بروح مرحة على تقليد الممثل، دانا كارفي، له.نيكسون يعزف على البيانو لإظهار الجانب الإنسانيأما الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون، فقد أظهر جانبا شخصيا له عندما عزف على البيانو في برنامج جاك بار عام 1963.روزفلت.. أول رئيس يدخل التاريخ عبر شاشة التلفزيونفي حين يسجَّل للرئيس الأمريكي الراحل، فرانكلين روزفلت، أنه أول رئيس يظهر على شاشة التلفزيون أثناء وجوده في المنصب، في 30 نيسان/ أبريل 1939.

