https://sarabic.ae/20250915/نائب-ترامب-يقدم-حلقة-من-برنامج-تشارلي-كيرك-اليوم-الاثنين-1104850126.html
نائب ترامب يقدم حلقة من برنامج تشارلي كيرك في وداعه
نائب ترامب يقدم حلقة من برنامج تشارلي كيرك في وداعه
سبوتنيك عربي
سيقدم نائب الرئيس الأمريكي، ج. د. فانس، حلقة تذكارية من برنامج تشارلي كيرك، الناشط المحافظ الذي اغتيل يوم الاثنين. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T01:43+0000
2025-09-15T01:43+0000
2025-09-15T01:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
نائب ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg
وقال فانس على قناة "تروث سوشيال"، "غدا [الاثنين]، سيشرفني استضافة برنامج تشارلي كيرك. انضموا إليّ في تكريم صديقي. الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة [16:00 بتوقيت غرينتش]".قُتل كيرك، أحد أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برصاصةٍ في تجمع جماهيري بجامعة يوتا فالي، وقد خلف وراءه زوجته وطفليه.وقد انتقد فانس المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي بأنه عقبة في طريق السلام ودمية في يد وكالة المخابرات المركزية.كما أكد على أن شبه جزيرة القرم كانت دائما جزءا من روسيا.
https://sarabic.ae/20250914/الكرملين-بشأن-مقتل-تشارلي-كيرك-المجتمع-في-الولايات-المتحدة-الآن-مستقطب-للغاية-1104830135.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e477d902177f987e1f596ebe41712a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نائب ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نائب ترامب
نائب ترامب يقدم حلقة من برنامج تشارلي كيرك في وداعه
01:43 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 01:44 GMT 15.09.2025)
سيقدم نائب الرئيس الأمريكي، ج. د. فانس، حلقة تذكارية من برنامج تشارلي كيرك، الناشط المحافظ الذي اغتيل يوم الاثنين.
وقال فانس على قناة "تروث سوشيال"، "غدا [الاثنين]، سيشرفني استضافة برنامج تشارلي كيرك. انضموا إليّ في تكريم صديقي. الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة [16:00 بتوقيت غرينتش]".
قُتل كيرك، أحد أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، برصاصةٍ في تجمع جماهيري بجامعة يوتا فالي، وقد خلف وراءه زوجته وطفليه.
وقد انتقد فانس المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي بأنه عقبة في طريق السلام ودمية في يد وكالة المخابرات المركزية.
كما أكد على أن شبه جزيرة القرم كانت دائما جزءا من روسيا.