https://sarabic.ae/20250914/الكرملين-بشأن-مقتل-تشارلي-كيرك-المجتمع-في-الولايات-المتحدة-الآن-مستقطب-للغاية-1104830135.html
الكرملين بشأن مقتل تشارلي كيرك: المجتمع في الولايات المتحدة الآن مستقطب للغاية
الكرملين بشأن مقتل تشارلي كيرك: المجتمع في الولايات المتحدة الآن مستقطب للغاية
سبوتنيك عربي
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، على مقتل الناشط السياسي الأميركي المحافظ تشارلي كيرك، بأن المجتمع الأميركي أصبح محكومًا... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T10:50+0000
2025-09-14T10:50+0000
2025-09-14T10:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/14/1046316665_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_49ef7c6dad8b61c5dfff93db8f975656.jpg
وقال بيسكوف: "الأمر متروك لمسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين لمعرفة ما إذا كانت هذه بعض الاحداث الفردية أو نوعا من اتجاه ما، وهو أسوأ بكثير".وقتل تشارلي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، برصاصة خلال مشاركته في فعالية جماهيرية بجامعة "يوتا فالي".كما شدد مرارًا على أن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.حادثة اغتيال كيرك ليست الأولى من نوعها ضد شخصيات سياسية معارضة لدعم كييف، ففي مايو/ أيار 2024، حاول راديكالي مؤيد لأوكرانيا اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي نُقل حينها إلى المستشفى في حالة حرجة.وبحسب شبكة "سي إن إن"، لعب كيرك دورًا محوريًا في تأمين فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، حيث ساعد على رفع نسب المشاركة بين فئة الشباب، ما جعله من أبرز الوجوه المؤثرة في الدائرة السياسية المحافظة.ترامب: تم القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك ويستحق الإعدامماسك يدعو إلى حل البرلمان البريطاني
https://sarabic.ae/20250912/حاكم-يوتا-الأمريكية-المشتبه-به-في-قتل-كيرك-تصرف-بمفرده-1104801372.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/14/1046316665_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_9502321391e89b9d04bf5e2304c9c1e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الكرملين بشأن مقتل تشارلي كيرك: المجتمع في الولايات المتحدة الآن مستقطب للغاية
10:50 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 10:53 GMT 14.09.2025)
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، على مقتل الناشط السياسي الأميركي المحافظ تشارلي كيرك، بأن المجتمع الأميركي أصبح محكومًا بالاستقطاب بشكل كبير.
وقال بيسكوف: "الأمر متروك لمسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين لمعرفة ما إذا كانت هذه بعض الاحداث الفردية أو نوعا من اتجاه ما، وهو أسوأ بكثير".
وتابع في تصريح لصحفي قناة "روسيا 1" التلفزيونية بافيل زاروبين": "لكن هناك حقيقة واقعية أن المجتمع مستقطب للغاية الآن صحيح".
وقتل تشارلي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، برصاصة خلال مشاركته في فعالية جماهيرية
بجامعة "يوتا فالي".
وكان قد عُرف بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، واعتبر فلاديمير زيلينسكي "عقبة أمام السلام" و"دمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".
كما شدد مرارًا على أن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.
حادثة اغتيال كيرك ليست الأولى من نوعها ضد شخصيات سياسية معارضة لدعم كييف، ففي مايو/ أيار 2024، حاول راديكالي مؤيد لأوكرانيا اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي نُقل حينها إلى المستشفى في حالة حرجة.
وفي العام ذاته، استهدفت محاولتان بالاغتيال المرشح الرئاسي آنذاك (الرئيس الحالي) ترامب، المعروف أيضًا بانتقاده للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، لعب كيرك دورًا محوريًا في تأمين فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، حيث ساعد على رفع نسب المشاركة بين فئة الشباب، ما جعله من أبرز الوجوه المؤثرة في الدائرة السياسية المحافظة.