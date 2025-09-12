https://sarabic.ae/20250912/حاكم-يوتا-الأمريكية-المشتبه-به-في-قتل-كيرك-تصرف-بمفرده-1104801372.html

حاكم يوتا الأمريكية: المشتبه به في قتل كيرك تصرف بمفرده

قال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، اليوم السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح كوكس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "كل عنصر من الأدلة المتاحة لدينا حتى الآن يُظهر بوضوح أن القاتل عمل بمفرده"، مشيراً إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون كراهية المشتبه به لأفكار كيرك وكلماته وأفعاله.وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام.وقال ترامب خلال مقابلة:وكان تشارلي كيرك، المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعرّض لإصابة قاتلة خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركاً وراءه زوجة وطفلين.وقد عُرف كيرك بمناهضته لدعم أوكرانيا، ووصفه لفلاديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام" و"دمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مراراً على أن شبه جزيرة القرم "كانت دائماً جزءاً من روسيا".وأشار التقرير إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تستهدف سياسياً يعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا؛ ففي عام 2024 حاول متطرف موالٍ لكييف اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، كما جرت محاولتان لاغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الذي كان قد شكك هو الآخر في جدوى الدعم الأمريكي لكييف.وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن كيرك لعب دوراً محورياً في فوز ترامب بالانتخابات، من خلال تحفيز مشاركة واسعة للشباب في التصويت.

