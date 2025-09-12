حاكم يوتا الأمريكية: المشتبه به في قتل كيرك تصرف بمفرده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/حاكم-يوتا-الأمريكية-المشتبه-به-في-قتل-كيرك-تصرف-بمفرده-1104801372.html
حاكم يوتا الأمريكية: المشتبه به في قتل كيرك تصرف بمفرده
حاكم يوتا الأمريكية: المشتبه به في قتل كيرك تصرف بمفرده
سبوتنيك عربي
قال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، اليوم السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T23:23+0000
2025-09-12T23:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العالم
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104785016_0:0:569:321_1920x0_80_0_0_d827fed65006de671e4f3dac474b8ee9.jpg
وأوضح كوكس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "كل عنصر من الأدلة المتاحة لدينا حتى الآن يُظهر بوضوح أن القاتل عمل بمفرده"، مشيراً إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون كراهية المشتبه به لأفكار كيرك وكلماته وأفعاله.وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام.وقال ترامب خلال مقابلة:وكان تشارلي كيرك، المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعرّض لإصابة قاتلة خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركاً وراءه زوجة وطفلين.وقد عُرف كيرك بمناهضته لدعم أوكرانيا، ووصفه لفلاديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام" و"دمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مراراً على أن شبه جزيرة القرم "كانت دائماً جزءاً من روسيا".وأشار التقرير إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تستهدف سياسياً يعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا؛ ففي عام 2024 حاول متطرف موالٍ لكييف اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، كما جرت محاولتان لاغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الذي كان قد شكك هو الآخر في جدوى الدعم الأمريكي لكييف.وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن كيرك لعب دوراً محورياً في فوز ترامب بالانتخابات، من خلال تحفيز مشاركة واسعة للشباب في التصويت.
https://sarabic.ae/20250912/ترامب-تم-القبض-على-المشتبه-به-في-قتل-تشارلي-كيرك-ويستحق-الإعدام--عاجل-1104785360.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104785016_87:0:554:350_1920x0_80_0_0_c4ad05eb1fa6ab7eb0c58d935b592f2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم, زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم, زيلينسكي

حاكم يوتا الأمريكية: المشتبه به في قتل كيرك تصرف بمفرده

23:23 GMT 12.09.2025
© Photo / FBIصورة لرجل يعتقد أنه متورط في مقتل الناشط تشارلي كيرك
صورة لرجل يعتقد أنه متورط في مقتل الناشط تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Photo / FBI
تابعنا عبر
قال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، اليوم السبت، إن جميع الأدلة المتوافرة لدى السلطات الأمريكية تشير إلى أن المشتبه به في قتل السياسي والناشط المحافظ تشارلي كيرك تصرّف بمفرده.
وأوضح كوكس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "كل عنصر من الأدلة المتاحة لدينا حتى الآن يُظهر بوضوح أن القاتل عمل بمفرده"، مشيراً إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون كراهية المشتبه به لأفكار كيرك وكلماته وأفعاله.
صورة لرجل يعتقد أنه متورط في مقتل الناشط تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
ترامب: تم القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك ويستحق الإعدام
12:18 GMT
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام.
وقال ترامب خلال مقابلة:
"بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، مضيفًا: "سلمه شخص مقرّب منه جدا".
وكان تشارلي كيرك، المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعرّض لإصابة قاتلة خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركاً وراءه زوجة وطفلين.
وقد عُرف كيرك بمناهضته لدعم أوكرانيا، ووصفه لفلاديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام" و"دمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مراراً على أن شبه جزيرة القرم "كانت دائماً جزءاً من روسيا".
وأشار التقرير إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تستهدف سياسياً يعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا؛ ففي عام 2024 حاول متطرف موالٍ لكييف اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، كما جرت محاولتان لاغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الذي كان قد شكك هو الآخر في جدوى الدعم الأمريكي لكييف.
وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن كيرك لعب دوراً محورياً في فوز ترامب بالانتخابات، من خلال تحفيز مشاركة واسعة للشباب في التصويت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала