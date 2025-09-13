https://sarabic.ae/20250913/ماسك-يدعو-إلى-حل-البرلمان-البريطاني-1104816561.html
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إلى حل البرلمان البريطاني وإجراء انتخابات مبكرة، وسط احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة البريطانية.
2025-09-13T19:12+0000
وقال ماسك، متحدثًا عبر الإنترنت خلال تجمع "وحدوا المملكة" للناشط اليميني تومي روبنسون: "ليس أمامنا أربع سنوات، أو أيًا كانت المدة، قبل الانتخابات القادمة. إنها فترة طويلة جدًا. يجب اتخاذ إجراء. نحتاج إلى حل البرلمان وإجراء تصويت جديد".وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن للمشاركة في مسيرةٍ دعا إليها الناشط اليميني تومي روبنسون تحت شعار "توحيد المملكة".وتجمع المتظاهرون في ساحة "راسل" صباحا، ثم توجهوا من هناك إلى الحي الحكومي في وايتهول، ورفع العديد منهم العلم الوطني لإنجلترا، مزينًا بصليب القديس جورج و"علم الاتحاد"، وهتف المتظاهرون بشعاراتٍ ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسة الحكومة في الهجرة وما يعتبرونه قيودًا على حرية التعبير.وأشار المنظم إلى أن المتظاهرين هتفوا باسم السياسي والناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل. كما نشر لقطات تُظهر أن بعض المتظاهرين قد جاؤوا حاملين صورته.
بريطانيا
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إلى حل البرلمان البريطاني وإجراء انتخابات مبكرة، وسط احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة البريطانية.
وقال ماسك، متحدثًا عبر الإنترنت خلال تجمع "وحدوا المملكة" للناشط اليميني تومي روبنسون: "ليس أمامنا أربع سنوات، أو أيًا كانت المدة، قبل الانتخابات القادمة. إنها فترة طويلة جدًا. يجب اتخاذ إجراء. نحتاج إلى حل البرلمان وإجراء تصويت جديد".
وأضاف أن المملكة المتحدة تعاني من الهجرة غير المنضبطة والبيروقراطية والقيود المفروضة على حرية التعبير، وبالتالي فهي بحاجة إلى إصلاحات حكومية واسعة النطاق.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن للمشاركة في مسيرةٍ دعا إليها الناشط اليميني تومي روبنسون تحت شعار "توحيد المملكة".
وتجمع المتظاهرون في ساحة "راسل" صباحا، ثم توجهوا من هناك إلى الحي الحكومي في وايتهول، ورفع العديد منهم العلم الوطني لإنجلترا، مزينًا بصليب القديس جورج و"علم الاتحاد"، وهتف المتظاهرون بشعاراتٍ ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسة الحكومة في الهجرة وما يعتبرونه قيودًا على حرية التعبير.
كان روبنسون نفسه قد وصف الحدث سابقًا بأنه "احتفال بحرية التعبير"، بينما وصفه خصومه بأنه "احتفال بالكراهية والأكاذيب".
وأشار المنظم إلى أن المتظاهرين هتفوا باسم السياسي والناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل. كما نشر لقطات تُظهر أن بعض المتظاهرين قد جاؤوا حاملين صورته.