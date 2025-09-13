تصاعد الغضب في بريطانيا.. احتجاجات لندن تكشف عن أزمة وطنية
علق نيك جريفين، الباحث السياسي البريطاني وعضو البرلمان الأوروبي السابق، على الاحتجاجات التي تشهدها لندن، مشيرا إلى أنها تعكس غضبا شعبيا متصاعدا نتيجة تغييرات جذرية تشهدها بريطانيا دون موافقة مواطنيها.
وفي تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أوضح جريفين أن مشاعر الحيرة والاستياء التي سادت لعقود تحولت خلال العامين الماضيين إلى غضب عارم وخوف من مستقبل البلاد، مما دفع المواطنين إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتعبير عن رفضهم.
ووفقا لجريفين، يتجلى رد الفعل الشعبي في اتجاهين رئيسيين: الأول هو التصويت بأعداد كبيرة لحزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي حقق نجاحات ملحوظة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والثاني هو خروج حشود غير مسبوقة إلى الشوارع في حركة وطنية لم تشهدها بريطانيا من قبل.
وأشار إلى أن الغضب كان في السابق محصورا في مناطق معينة، لكنه بات الآن يعمّ جميع أنحاء البلاد، مدفوعا بتدفق الهجرة إلى المدن والقرى الصغيرة التي لم تكن معتادة على هذه الظاهرة.
وأكد جريفين أن وصول المهاجرين غير الشرعيين، خاصة عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يحمل رمزية قوية أثارت استياء البريطانيين.
وعلى الرغم من أن أعدادهم قليلة مقارنة بالهجرة الشرعية، إلا أن هذه الصورة أعطت انطباعا بـ"غزو" البلاد، مما زاد من حدة التوترات.
وأضاف: "الناس يشعرون أن بلادهم تُغزى حرفيا من قبل شباب في سن الخدمة العسكرية يصلون بالقوارب".
يرى جريفين أن هذا السخط الشعبي سيُحدث تغييرا جذريا في المشهد السياسي البريطاني، حيث يسعى حزب الإصلاح لتحدي هيمنة الأحزاب التقليدية، مثل حزب المحافظين وحزب العمال.
وأعرب عن اعتقاده بأن فترة رئيس الوزراء كير ستارمر ستكون قصيرة، ليس بسبب الضغط الشعبي المباشر، ولكن نتيجة انقلاب داخلي محتمل داخل حزب العمال، حيث يسعى نواب الحزب إلى حماية مقاعدهم في الانتخابات المقبلة.
وحذر جريفين من أن الغضب الشعبي، الذي تجلى في مظاهرات حاشدة ضد الهجرة غير الشرعية، يُغذى بحملات إعلامية منهجية، خاصة عبر الإعلام البديل على الإنترنت، تهدف إلى تأجيج الخوف والتوترات.
وأشار إلى أن بعض الأصوات، بما في ذلك مستشارون عسكريون سابقون، تحدثت علنا عن مخاطر حرب أهلية.
واتهم جريفين جهات خارجية، مثل "مليارديرات صهيونيين متطرفين" من الولايات المتحدة، بالسعي لخلق صراع بين السكان المسيحيين والمسلمين في بريطانيا لخدمة أجندات سياسية، بما في ذلك دعم إسرائيل.
ولم يقتصر تحليل جريفين على الجهات الصهيونية، بل أشار أيضا إلى دور "الدولة العميقة الأمريكية" في زعزعة استقرار أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا، عبر دفعها نحو سياسات اقتصادية مدمرة مثل العقوبات على روسيا.
وأوضح أن هذه الجهات تسعى لإضعاف اليورو والجنيه الإسترليني للحفاظ على هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
وتكشف الاحتجاجات في لندن عن أزمة وطنية عميقة في بريطانيا، حيث يتزايد الغضب الشعبي من سياسات الهجرة ويترجم إلى تحركات سياسية ومظاهرات حاشدة.
ومع تصاعد التوترات، يحذر جريفين من محاولات خارجية لاستغلال هذا الغضب لتحقيق أهداف جيوسياسية، مما يضع بريطانيا أمام مفترق طرق سياسي واجتماعي حاسم.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن للمشاركة في مسيرة دعا إليها الناشط اليميني تومي روبنسون تحت شعار "توحيد المملكة".
وتجمع المتظاهرون في ساحة "راسل"، اليوم السبت، ثم توجهوا من هناك إلى الحي الحكومي في وايتهول، ورفع العديد منهم العلم الوطني لإنجلترا، مزينا بصليب القديس جورج و"علم الاتحاد"، وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسة الحكومة في الهجرة وما يعتبرونه قيودا على حرية التعبير.
كان روبنسون نفسه قد وصف الحدث سابقا بأنه "احتفال بحرية التعبير"، بينما وصفه خصومه بأنه "احتفال بالكراهية والأكاذيب".
وأشار المنظم إلى أن المتظاهرين هتفوا باسم السياسي والناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل. كما نشر لقطات تُظهر أن بعض المتظاهرين قد جاؤوا حاملين صورته.
