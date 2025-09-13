تصاعد الغضب في بريطانيا.. احتجاجات لندن تكشف عن أزمة وطنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/تصاعد-الغضب-في-بريطانيا-احتجاجات-لندن-تكشف-عن-أزمة-وطنية-1104815208.html
تصاعد الغضب في بريطانيا.. احتجاجات لندن تكشف عن أزمة وطنية
تصاعد الغضب في بريطانيا.. احتجاجات لندن تكشف عن أزمة وطنية
سبوتنيك عربي
علق نيك جريفين، الباحث السياسي البريطاني وعضو البرلمان الأوروبي السابق، على الاحتجاجات التي تشهدها لندن، مشيرا إلى أنها تعكس غضبا شعبيا متصاعدا نتيجة تغييرات... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T17:33+0000
2025-09-13T17:33+0000
بريطانيا
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104812908_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c9470af89019bf6ba7b59711f913203f.jpg
وفي تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أوضح جريفين أن مشاعر الحيرة والاستياء التي سادت لعقود تحولت خلال العامين الماضيين إلى غضب عارم وخوف من مستقبل البلاد، مما دفع المواطنين إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتعبير عن رفضهم.وأشار إلى أن الغضب كان في السابق محصورا في مناطق معينة، لكنه بات الآن يعمّ جميع أنحاء البلاد، مدفوعا بتدفق الهجرة إلى المدن والقرى الصغيرة التي لم تكن معتادة على هذه الظاهرة. وأكد جريفين أن وصول المهاجرين غير الشرعيين، خاصة عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يحمل رمزية قوية أثارت استياء البريطانيين. وعلى الرغم من أن أعدادهم قليلة مقارنة بالهجرة الشرعية، إلا أن هذه الصورة أعطت انطباعا بـ"غزو" البلاد، مما زاد من حدة التوترات.يرى جريفين أن هذا السخط الشعبي سيُحدث تغييرا جذريا في المشهد السياسي البريطاني، حيث يسعى حزب الإصلاح لتحدي هيمنة الأحزاب التقليدية، مثل حزب المحافظين وحزب العمال. وأعرب عن اعتقاده بأن فترة رئيس الوزراء كير ستارمر ستكون قصيرة، ليس بسبب الضغط الشعبي المباشر، ولكن نتيجة انقلاب داخلي محتمل داخل حزب العمال، حيث يسعى نواب الحزب إلى حماية مقاعدهم في الانتخابات المقبلة.وحذر جريفين من أن الغضب الشعبي، الذي تجلى في مظاهرات حاشدة ضد الهجرة غير الشرعية، يُغذى بحملات إعلامية منهجية، خاصة عبر الإعلام البديل على الإنترنت، تهدف إلى تأجيج الخوف والتوترات.وأشار إلى أن بعض الأصوات، بما في ذلك مستشارون عسكريون سابقون، تحدثت علنا عن مخاطر حرب أهلية.ولم يقتصر تحليل جريفين على الجهات الصهيونية، بل أشار أيضا إلى دور "الدولة العميقة الأمريكية" في زعزعة استقرار أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا، عبر دفعها نحو سياسات اقتصادية مدمرة مثل العقوبات على روسيا. وأوضح أن هذه الجهات تسعى لإضعاف اليورو والجنيه الإسترليني للحفاظ على هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية.وتكشف الاحتجاجات في لندن عن أزمة وطنية عميقة في بريطانيا، حيث يتزايد الغضب الشعبي من سياسات الهجرة ويترجم إلى تحركات سياسية ومظاهرات حاشدة.ومع تصاعد التوترات، يحذر جريفين من محاولات خارجية لاستغلال هذا الغضب لتحقيق أهداف جيوسياسية، مما يضع بريطانيا أمام مفترق طرق سياسي واجتماعي حاسم.وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن للمشاركة في مسيرة دعا إليها الناشط اليميني تومي روبنسون تحت شعار "توحيد المملكة".وتجمع المتظاهرون في ساحة "راسل"، اليوم السبت، ثم توجهوا من هناك إلى الحي الحكومي في وايتهول، ورفع العديد منهم العلم الوطني لإنجلترا، مزينا بصليب القديس جورج و"علم الاتحاد"، وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسة الحكومة في الهجرة وما يعتبرونه قيودا على حرية التعبير.كان روبنسون نفسه قد وصف الحدث سابقا بأنه "احتفال بحرية التعبير"، بينما وصفه خصومه بأنه "احتفال بالكراهية والأكاذيب".وأشار المنظم إلى أن المتظاهرين هتفوا باسم السياسي والناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل. كما نشر لقطات تُظهر أن بعض المتظاهرين قد جاؤوا حاملين صورته.
https://sarabic.ae/20250913/مسيرة-توحيد-المملكة-في-بريطانيا-تتجه-نحو-مقر-الحكومة-انتقادا-لسياسة-قمع-حرية--1104812804.html
https://sarabic.ae/20250520/بريطانيا-لا-توجد-خطط-لدعوة-الشرع-إلى-زيارة-لندن-1100784164.html
https://sarabic.ae/20250907/شرطة-لندن-تعتقل-أكثر-من-400-شخص-في-احتجاجات-مؤيدة-للفلسطينيين-1104583899.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104812908_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_421e359f357b45be8967bc11cb4f53b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار العالم الآن, حصري
بريطانيا, أخبار العالم الآن, حصري

تصاعد الغضب في بريطانيا.. احتجاجات لندن تكشف عن أزمة وطنية

17:33 GMT 13.09.2025
© Photo / x.comتظاهرة مليونية في لندن لدعم حرية التعبير
تظاهرة مليونية في لندن لدعم حرية التعبير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
حصري
علق نيك جريفين، الباحث السياسي البريطاني وعضو البرلمان الأوروبي السابق، على الاحتجاجات التي تشهدها لندن، مشيرا إلى أنها تعكس غضبا شعبيا متصاعدا نتيجة تغييرات جذرية تشهدها بريطانيا دون موافقة مواطنيها.
وفي تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أوضح جريفين أن مشاعر الحيرة والاستياء التي سادت لعقود تحولت خلال العامين الماضيين إلى غضب عارم وخوف من مستقبل البلاد، مما دفع المواطنين إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتعبير عن رفضهم.

ووفقا لجريفين، يتجلى رد الفعل الشعبي في اتجاهين رئيسيين: الأول هو التصويت بأعداد كبيرة لحزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي حقق نجاحات ملحوظة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والثاني هو خروج حشود غير مسبوقة إلى الشوارع في حركة وطنية لم تشهدها بريطانيا من قبل.

وأشار إلى أن الغضب كان في السابق محصورا في مناطق معينة، لكنه بات الآن يعمّ جميع أنحاء البلاد، مدفوعا بتدفق الهجرة إلى المدن والقرى الصغيرة التي لم تكن معتادة على هذه الظاهرة.
تظاهرة مليونية في لندن لدعم حرية التعبير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
خروج مظاهرة مليونية ضد الهجرة غير الشرعية فى لندن ... فيديو
14:56 GMT
وأكد جريفين أن وصول المهاجرين غير الشرعيين، خاصة عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يحمل رمزية قوية أثارت استياء البريطانيين.

وعلى الرغم من أن أعدادهم قليلة مقارنة بالهجرة الشرعية، إلا أن هذه الصورة أعطت انطباعا بـ"غزو" البلاد، مما زاد من حدة التوترات.

وأضاف: "الناس يشعرون أن بلادهم تُغزى حرفيا من قبل شباب في سن الخدمة العسكرية يصلون بالقوارب".

يرى جريفين أن هذا السخط الشعبي سيُحدث تغييرا جذريا في المشهد السياسي البريطاني، حيث يسعى حزب الإصلاح لتحدي هيمنة الأحزاب التقليدية، مثل حزب المحافظين وحزب العمال.

وأعرب عن اعتقاده بأن فترة رئيس الوزراء كير ستارمر ستكون قصيرة، ليس بسبب الضغط الشعبي المباشر، ولكن نتيجة انقلاب داخلي محتمل داخل حزب العمال، حيث يسعى نواب الحزب إلى حماية مقاعدهم في الانتخابات المقبلة.
الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
بريطانيا: لا توجد خطط لدعوة الشرع إلى زيارة لندن
20 مايو, 12:36 GMT
وحذر جريفين من أن الغضب الشعبي، الذي تجلى في مظاهرات حاشدة ضد الهجرة غير الشرعية، يُغذى بحملات إعلامية منهجية، خاصة عبر الإعلام البديل على الإنترنت، تهدف إلى تأجيج الخوف والتوترات.

وأشار إلى أن بعض الأصوات، بما في ذلك مستشارون عسكريون سابقون، تحدثت علنا عن مخاطر حرب أهلية.

واتهم جريفين جهات خارجية، مثل "مليارديرات صهيونيين متطرفين" من الولايات المتحدة، بالسعي لخلق صراع بين السكان المسيحيين والمسلمين في بريطانيا لخدمة أجندات سياسية، بما في ذلك دعم إسرائيل.

ولم يقتصر تحليل جريفين على الجهات الصهيونية، بل أشار أيضا إلى دور "الدولة العميقة الأمريكية" في زعزعة استقرار أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا، عبر دفعها نحو سياسات اقتصادية مدمرة مثل العقوبات على روسيا.

وأوضح أن هذه الجهات تسعى لإضعاف اليورو والجنيه الإسترليني للحفاظ على هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

وتكشف الاحتجاجات في لندن عن أزمة وطنية عميقة في بريطانيا، حيث يتزايد الغضب الشعبي من سياسات الهجرة ويترجم إلى تحركات سياسية ومظاهرات حاشدة.
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
شرطة لندن تعتقل أكثر من 400 شخص في احتجاجات مؤيدة لفلسطين
7 سبتمبر, 03:29 GMT
ومع تصاعد التوترات، يحذر جريفين من محاولات خارجية لاستغلال هذا الغضب لتحقيق أهداف جيوسياسية، مما يضع بريطانيا أمام مفترق طرق سياسي واجتماعي حاسم.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن للمشاركة في مسيرة دعا إليها الناشط اليميني تومي روبنسون تحت شعار "توحيد المملكة".

وتجمع المتظاهرون في ساحة "راسل"، اليوم السبت، ثم توجهوا من هناك إلى الحي الحكومي في وايتهول، ورفع العديد منهم العلم الوطني لإنجلترا، مزينا بصليب القديس جورج و"علم الاتحاد"، وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسة الحكومة في الهجرة وما يعتبرونه قيودا على حرية التعبير.

كان روبنسون نفسه قد وصف الحدث سابقا بأنه "احتفال بحرية التعبير"، بينما وصفه خصومه بأنه "احتفال بالكراهية والأكاذيب".

وأشار المنظم إلى أن المتظاهرين هتفوا باسم السياسي والناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل. كما نشر لقطات تُظهر أن بعض المتظاهرين قد جاؤوا حاملين صورته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала