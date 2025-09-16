https://sarabic.ae/20250916/ستارلينك-تواجه-أزمة-بعد-قطع-الإنترنت-عن-43-ألف-مستخدم-1104889494.html
"ستارلينك" تواجه أزمة بعد انقطاع الإنترنت عن 43 ألف مستخدم لساعات
"ستارلينك" تواجه أزمة بعد انقطاع الإنترنت عن 43 ألف مستخدم لساعات
واجه عشرات الآلاف من سكان الولايات المتحدة الأمريكية "عزلة رقمية" مؤقتة، بعد انقطاع خدمة الإنترنت الفضائي عنهم لعدة ساعات.
وبحسب موقع "داون ديتكتور"، فقد تم تسجيل أكثر من 43 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها خلال ساعات قليلة من مساء الـ 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط مخاوف من امتداد تأثير الأعطال إلى نطاق عالمي.انقطاع خدمات الإنترنت التابعة لشركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أثار موجة من التكهنات بشأن أسباب الخلل المفاجئ.وقالت الشركة في بيان مقتضب إنها تعمل على إعادة الخدمة بشكل تدريجي، مؤكدة حدوث الانقطاع دون الكشف عن أسبابه التقنية.ويعتمد الحصول على خدمة الإنترنت الفضائي من "ستارلينك" على تجهيزات بسيطة تشمل طبق استقبال يوضع على أسطح المباني ليتم توصيله بجهاز صغير مثبت في الموقع المستهدف ليبث الإنترنت لاسلكيا، وهي منظومة شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم.
"ستارلينك" تواجه أزمة بعد انقطاع الإنترنت عن 43 ألف مستخدم لساعات
واجه عشرات الآلاف من سكان الولايات المتحدة الأمريكية "عزلة رقمية" مؤقتة، بعد انقطاع خدمة الإنترنت الفضائي عنهم لعدة ساعات.
وبحسب موقع "داون ديتكتور"، فقد تم تسجيل أكثر من 43 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها خلال ساعات قليلة من مساء الـ 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط مخاوف من امتداد تأثير الأعطال إلى نطاق عالمي.
انقطاع خدمات الإنترنت التابعة لشركة "ستارلينك
" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أثار موجة من التكهنات بشأن أسباب الخلل المفاجئ.
وقالت الشركة في بيان مقتضب إنها تعمل على إعادة الخدمة بشكل تدريجي، مؤكدة حدوث الانقطاع دون الكشف عن أسبابه التقنية.
ويعتمد الحصول على خدمة الإنترنت
الفضائي من "ستارلينك" على تجهيزات بسيطة تشمل طبق استقبال يوضع على أسطح المباني ليتم توصيله بجهاز صغير مثبت في الموقع المستهدف ليبث الإنترنت لاسلكيا، وهي منظومة شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم.