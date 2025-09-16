"لا تحتاج سائقا"... مركبات ذاتية القيادة حول العالم

إسبانيا تطلق أول مشروع حافلات كهربائية ذاتية القيادة، وجرى تشغيلها التجريبي في حديقة كاسا دي كامبو في مدريد.
إسبانيا تطلق أول مشروع حافلات كهربائية ذاتية القيادة، وجرى تشغيلها التجريبي في حديقة كاسا دي كامبو في مدريد.
مستخدمة تطبيق "ياندكس غو" تخرج من سيارة أجرة ذاتية القيادة في موسكو، روسيا.
مستخدمة تطبيق "ياندكس غو" تخرج من سيارة أجرة ذاتية القيادة في موسكو، روسيا.
أول نظام نقل سكك حديدية دون سائق، طورته شركة "بي واي دي" في محطة يوهوازاي، الصين.
أول نظام نقل سكك حديدية دون سائق، طورته شركة "بي واي دي" في محطة يوهوازاي، الصين.
أطباء أمام طائرة طبية دون طيار، أثناء الكشف عن تكنولوجيا القيادة الذاتية خارج مركز "حداثة" الطبي في القدس.
أطباء أمام طائرة طبية دون طيار، أثناء الكشف عن تكنولوجيا القيادة الذاتية خارج مركز "حداثة" الطبي في القدس.
أول قطار ذاتي القيادة في روسيا، "لاستوتشكا"، في موسكو.
أول قطار ذاتي القيادة في روسيا، "لاستوتشكا"، في موسكو.
مركبة للشرطة ذاتية القيادة تجوب منطقة في مقاطعة ديكينغ في مدينة هوتشو، الصين.
مركبة للشرطة ذاتية القيادة تجوب منطقة في مقاطعة ديكينغ في مدينة هوتشو، الصين.
حافلة "روبوباص" ذاتية القيادة، تسير على خط القيادة الذاتية في مدينة هواشي الجامعية في مقاطعة قوييانغ، الصين.
حافلة "روبوباص" ذاتية القيادة، تسير على خط القيادة الذاتية في مدينة هواشي الجامعية في مقاطعة قوييانغ، الصين.
مواطنون يجرون رحلة تجريبية على متن قطار دون سائق على خط مترو سوتشو في مقاطعة جيانغسو، الصين.
مواطنون يجرون رحلة تجريبية على متن قطار دون سائق على خط مترو سوتشو في مقاطعة جيانغسو، الصين.
مركبات توصيل ذاتية القيادة تجري اختبارًا على الطريق في بكين، الصين.
مركبات توصيل ذاتية القيادة تجري اختبارًا على الطريق في بكين، الصين.
روبوت توصيل تابع لشركة "ياندكس" في أحد شوارع موسكو، روسيا.
روبوت توصيل تابع لشركة "ياندكس" في أحد شوارع موسكو، روسيا.
أول ترام دون سائق في شارع "كولاكوفا" في موسكو، روسيا.
أول ترام دون سائق في شارع "كولاكوفا" في موسكو، روسيا.
سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة تسير في مدينة لاس فيغاس، الولايات المتحدة.
سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة تسير في مدينة لاس فيغاس، الولايات المتحدة.