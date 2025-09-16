عربي
أمساليوم
بث مباشر
"لا تحتاج سائقا"... مركبات ذاتية القيادة حول العالم

08:12 GMT 16.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمركبات ذاتية القيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مختلف دول العالم.
© Getty Images / Anadolu/Senhan Bolelli

إسبانيا تطلق أول مشروع حافلات كهربائية ذاتية القيادة، وجرى تشغيلها التجريبي في حديقة كاسا دي كامبو في مدريد.

إسبانيا تطلق أول مشروع حافلات كهربائية ذاتية القيادة، وجرى تشغيلها التجريبي في حديقة كاسا دي كامبو في مدريد. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / Anadolu/Senhan Bolelli

إسبانيا تطلق أول مشروع حافلات كهربائية ذاتية القيادة، وجرى تشغيلها التجريبي في حديقة كاسا دي كامبو في مدريد.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

مستخدمة تطبيق "ياندكس غو" تخرج من سيارة أجرة ذاتية القيادة في موسكو، روسيا.

مستخدمة تطبيق &quot;ياندكس غو&quot; تخرج من سيارة أجرة ذاتية القيادة في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

مستخدمة تطبيق "ياندكس غو" تخرج من سيارة أجرة ذاتية القيادة في موسكو، روسيا.

© Getty Images / Hua Shang Daily/VCG/Qiang Jun

أول نظام نقل سكك حديدية دون سائق، طورته شركة "بي واي دي" في محطة يوهوازاي، الصين.

أول نظام نقل سكك حديدية دون سائق، طورته شركة &quot;بي واي دي&quot; في محطة يوهوازاي، الصين. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Hua Shang Daily/VCG/Qiang Jun

أول نظام نقل سكك حديدية دون سائق، طورته شركة "بي واي دي" في محطة يوهوازاي، الصين.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

أطباء أمام طائرة طبية دون طيار، أثناء الكشف عن تكنولوجيا القيادة الذاتية خارج مركز "حداثة" الطبي في القدس.

أطباء أمام طائرة طبية دون طيار، أثناء الكشف عن تكنولوجيا القيادة الذاتية خارج مركز &quot;حداثة&quot; الطبي في القدس. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

أطباء أمام طائرة طبية دون طيار، أثناء الكشف عن تكنولوجيا القيادة الذاتية خارج مركز "حداثة" الطبي في القدس.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

أول قطار ذاتي القيادة في روسيا، "لاستوتشكا"، في موسكو.

أول قطار ذاتي القيادة في روسيا، &quot;لاستوتشكا&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أول قطار ذاتي القيادة في روسيا، "لاستوتشكا"، في موسكو.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

مركبة للشرطة ذاتية القيادة تجوب منطقة في مقاطعة ديكينغ في مدينة هوتشو، الصين.

مركبة للشرطة ذاتية القيادة تجوب منطقة في مقاطعة ديكينغ في مدينة هوتشو، الصين. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

مركبة للشرطة ذاتية القيادة تجوب منطقة في مقاطعة ديكينغ في مدينة هوتشو، الصين.

© Getty Images / VCG/Jia Zhi

حافلة "روبوباص" ذاتية القيادة، تسير على خط القيادة الذاتية في مدينة هواشي الجامعية في مقاطعة قوييانغ، الصين.

حافلة &quot;روبوباص&quot; ذاتية القيادة، تسير على خط القيادة الذاتية في مدينة هواشي الجامعية في مقاطعة قوييانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / VCG/Jia Zhi

حافلة "روبوباص" ذاتية القيادة، تسير على خط القيادة الذاتية في مدينة هواشي الجامعية في مقاطعة قوييانغ، الصين.

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

مواطنون يجرون رحلة تجريبية على متن قطار دون سائق على خط مترو سوتشو في مقاطعة جيانغسو، الصين.

مواطنون يجرون رحلة تجريبية على متن قطار دون سائق على خط مترو سوتشو في مقاطعة جيانغسو، الصين. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

مواطنون يجرون رحلة تجريبية على متن قطار دون سائق على خط مترو سوتشو في مقاطعة جيانغسو، الصين.

© Getty Images / VCG/Guo Junfeng

مركبات توصيل ذاتية القيادة تجري اختبارًا على الطريق في بكين، الصين.

مركبات توصيل ذاتية القيادة تجري اختبارًا على الطريق في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / VCG/Guo Junfeng

مركبات توصيل ذاتية القيادة تجري اختبارًا على الطريق في بكين، الصين.

© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

روبوت توصيل تابع لشركة "ياندكس" في أحد شوارع موسكو، روسيا.

روبوت توصيل تابع لشركة &quot;ياندكس&quot; في أحد شوارع موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور

روبوت توصيل تابع لشركة "ياندكس" في أحد شوارع موسكو، روسيا.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

أول ترام دون سائق في شارع "كولاكوفا" في موسكو، روسيا.

أول ترام دون سائق في شارع &quot;كولاكوفا&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أول ترام دون سائق في شارع "كولاكوفا" في موسكو، روسيا.

© Getty Images / Justin Sullivan

سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة تسير في مدينة لاس فيغاس، الولايات المتحدة.

سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة تسير في مدينة لاس فيغاس، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / Justin Sullivan

سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة تسير في مدينة لاس فيغاس، الولايات المتحدة.

