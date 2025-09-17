"أطباء بلا حدود" غاضبة لمقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية بقطاع غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
"أطباء بلا حدود" غاضبة لمقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية بقطاع غزة
"أطباء بلا حدود" غاضبة لمقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
عبرت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الأربعاء، عن غضبها لوفاة أحد ممرضيها الذي لَقِيَ حتفه، أول أمس الثلاثاء، متأثرًا بجروح ناجمة عن شظايا غارة جوية إسرائيلية قرب... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
عبرت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الأربعاء، عن غضبها لوفاة أحد ممرضيها الذي لَقِيَ حتفه، أول أمس الثلاثاء، متأثرًا بجروح ناجمة عن شظايا غارة جوية إسرائيلية قرب خيمته بقطاع غزة قبل خمسة أيام.
وقالت المنظمة في بيان: "نحن غاضبون من مواصلة العنف العسكري قتل زملائنا الفلسطينيين".
أعضاء من منظمة أطباء بلا حدود على الحدود بين المجر وصربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
"أطباء بلا حدود" تعلن أن إسرائيل اغتالت أحد أعضائها في غزة
26 يونيو 2024, 16:01 GMT
وكان الممرض حسين النجار، أبًا لثلاثة أطفال، ويعمل في العيادة الطبية التابعة للمنظمة الدولية في دير البلح وخان يونس منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي. وأصيبت زوجة أخيه وابن أخيه في الغارة الجوية نفسها.
والنجار، هو المسعف الثالث عشر من أطباء بلا حدود الذي يُقتل منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل 540 موظف إغاثة على الأقل في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
