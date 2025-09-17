https://sarabic.ae/20250917/أطباء-بلا-حدود-تعبر-عن-غضبها-لمقتل-أحد-موظفيها-في-غارة-جوية-إسرائيلية-1104969011.html
"أطباء بلا حدود" غاضبة لمقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية بقطاع غزة
"أطباء بلا حدود" غاضبة لمقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
عبرت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الأربعاء، عن غضبها لوفاة أحد ممرضيها الذي لَقِيَ حتفه، أول أمس الثلاثاء، متأثرًا بجروح ناجمة عن شظايا غارة جوية إسرائيلية قرب... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T22:10+0000
2025-09-17T22:10+0000
2025-09-17T22:14+0000
أطباء بلا حدود
منظمة الأمم المتحدة
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c23ab28d7d0843774316b9a8edc003b6.jpg
وقالت المنظمة في بيان: "نحن غاضبون من مواصلة العنف العسكري قتل زملائنا الفلسطينيين".وكان الممرض حسين النجار، أبًا لثلاثة أطفال، ويعمل في العيادة الطبية التابعة للمنظمة الدولية في دير البلح وخان يونس منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي. وأصيبت زوجة أخيه وابن أخيه في الغارة الجوية نفسها.والنجار، هو المسعف الثالث عشر من أطباء بلا حدود الذي يُقتل منذ بدء الحرب على قطاع غزة.وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل 540 موظف إغاثة على الأقل في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين على قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20240626/إسرائيل-تغتال-أحد-أعضاء-أطباء-بلا-حدود-في-غزة-1090202727.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e94aa1b4a56f7a218257bb0142a68e80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أطباء بلا حدود, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أطباء بلا حدود, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"أطباء بلا حدود" غاضبة لمقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية بقطاع غزة
22:10 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 22:14 GMT 17.09.2025)
عبرت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الأربعاء، عن غضبها لوفاة أحد ممرضيها الذي لَقِيَ حتفه، أول أمس الثلاثاء، متأثرًا بجروح ناجمة عن شظايا غارة جوية إسرائيلية قرب خيمته بقطاع غزة قبل خمسة أيام.
وقالت المنظمة في بيان: "نحن غاضبون من مواصلة العنف العسكري قتل زملائنا الفلسطينيين".
وكان الممرض حسين النجار، أبًا لثلاثة أطفال، ويعمل في العيادة الطبية التابعة للمنظمة الدولية في دير البلح وخان يونس منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي. وأصيبت زوجة أخيه وابن أخيه في الغارة الجوية نفسها.
والنجار، هو المسعف الثالث عشر من أطباء بلا حدود الذي يُقتل منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل 540 موظف إغاثة على الأقل في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.