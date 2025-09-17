https://sarabic.ae/20250917/مصر-تعلن-تسهيلات-جديدة-لحاملي-التأشيرة-الخماسية--1104957198.html
مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي "التأشيرة الخماسية"
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتسهيل إقامة حاملي "التأشيرة الخماسية"، وذلك بتمديد مدة الإقامة إلى 180 يوماً بدلا من 90 يوما، في خطوة... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T17:32+0000
2025-09-17T17:32+0000
2025-09-17T17:32+0000
أخبار مصر الآن
مصر
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0b/1047148999_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_84458c6a14d45b37bbd996225dcf4ba1.jpg
ووافق مجلس الوزراء المصري، في بيان، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في كل زيارة، مع إتاحة إمكانية التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة سياحية فور وصولهم إلى مصر. وتتيح هذه التسهيلات لحاملي التأشيرة الخماسية التعامل بسهولة مع مؤسسات الدولة المختلفة طوال فترة الإقامة الممتدة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية.وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي قد قال مايو/أيار الماضي، إن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وازدهاره.وسجل قطاع السياحة في مصر خلال عام 2024، قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ عدد السائحين 15.7 مليون زائر بنسبة نمو بلغت نحو 5%.ويرى الخبراء أن الإجراءات التي جرى اتخاذها على مدار الفترة الماضية بالتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، وكثير من العوامل الأخرى عززت هذا النمو.
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0b/1047148999_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_534117e1a678b1e20c846d090318ed02.jpg
مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي "التأشيرة الخماسية"
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتسهيل إقامة حاملي "التأشيرة الخماسية"، وذلك بتمديد مدة الإقامة إلى 180 يوماً بدلا من 90 يوما، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة وتسهيل إجراءات الإقامة للأجانب.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في بيان، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في كل زيارة، مع إتاحة إمكانية التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة سياحية فور وصولهم إلى مصر
وأوضح البيان أن الإقامة ستظل سارية حتى في حال مغادرة حامل التأشيرة للبلاد وإعادة دخوله خلال الفترة المحددة.
وتتيح هذه التسهيلات لحاملي التأشيرة الخماسية التعامل بسهولة مع مؤسسات الدولة المختلفة طوال فترة الإقامة الممتدة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية.
وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي قد قال مايو/أيار الماضي، إن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية،
حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وازدهاره.
وأكد الوزير خلال استقباله الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والأمين العام للمنظمة، في القاهرة، أن هذا النمو في أعداد السائحين يتطلب التوسع في الاستثمارات الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري، وفق بيان صحفي.
وسجل قطاع السياحة في مصر خلال عام 2024، قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ عدد السائحين 15.7 مليون زائر بنسبة نمو بلغت نحو 5%.
ويرى الخبراء أن الإجراءات التي جرى اتخاذها على مدار الفترة الماضية بالتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، وكثير من العوامل الأخرى عززت هذا النمو.