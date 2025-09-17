عربي
مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي "التأشيرة الخماسية"
مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي "التأشيرة الخماسية"

17:32 GMT 17.09.2025
© Sputnikالسياحة الداخلية في مصر.. وادي العقبات
السياحة الداخلية في مصر.. وادي العقبات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتسهيل إقامة حاملي "التأشيرة الخماسية"، وذلك بتمديد مدة الإقامة إلى 180 يوماً بدلا من 90 يوما، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة وتسهيل إجراءات الإقامة للأجانب.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في بيان، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في كل زيارة، مع إتاحة إمكانية التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة سياحية فور وصولهم إلى مصر.

وأوضح البيان أن الإقامة ستظل سارية حتى في حال مغادرة حامل التأشيرة للبلاد وإعادة دخوله خلال الفترة المحددة.
وتتيح هذه التسهيلات لحاملي التأشيرة الخماسية التعامل بسهولة مع مؤسسات الدولة المختلفة طوال فترة الإقامة الممتدة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية.
شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
الحكومة المصرية تعلن إطلاق أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر باستثمارات 18.5 مليار دولار
7 سبتمبر, 20:23 GMT
وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي قد قال مايو/أيار الماضي، إن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وازدهاره.

وأكد الوزير خلال استقباله الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والأمين العام للمنظمة، في القاهرة، أن هذا النمو في أعداد السائحين يتطلب التوسع في الاستثمارات الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري، وفق بيان صحفي.
وسجل قطاع السياحة في مصر خلال عام 2024، قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ عدد السائحين 15.7 مليون زائر بنسبة نمو بلغت نحو 5%.
ويرى الخبراء أن الإجراءات التي جرى اتخاذها على مدار الفترة الماضية بالتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، وكثير من العوامل الأخرى عززت هذا النمو.
