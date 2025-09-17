https://sarabic.ae/20250917/مصر-تعلن-تسهيلات-جديدة-لحاملي-التأشيرة-الخماسية--1104957198.html

مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي "التأشيرة الخماسية"

مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي "التأشيرة الخماسية"

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتسهيل إقامة حاملي "التأشيرة الخماسية"، وذلك بتمديد مدة الإقامة إلى 180 يوماً بدلا من 90 يوما

ووافق مجلس الوزراء المصري، في بيان، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في كل زيارة، مع إتاحة إمكانية التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة سياحية فور وصولهم إلى مصر. وتتيح هذه التسهيلات لحاملي التأشيرة الخماسية التعامل بسهولة مع مؤسسات الدولة المختلفة طوال فترة الإقامة الممتدة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية.وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي قد قال مايو/أيار الماضي، إن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وازدهاره.وسجل قطاع السياحة في مصر خلال عام 2024، قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ عدد السائحين 15.7 مليون زائر بنسبة نمو بلغت نحو 5%.ويرى الخبراء أن الإجراءات التي جرى اتخاذها على مدار الفترة الماضية بالتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، وكثير من العوامل الأخرى عززت هذا النمو.

