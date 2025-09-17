https://sarabic.ae/20250917/مقارنة-بالأرقام-7-جيوش-عربية-تنفق-5-أضعاف-الجيش-الإسرائيلي-1104939557.html
مقارنة بالأرقام.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف الجيش الإسرائيلي
مقارنة بالأرقام.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
تكشف الأرقام والإحصائيات أن 7 دول عربية فقط من أصل 22 دولة عربية، لديها قدرات عسكرية تفوق أضعاف ما يملكه الجيش الإسرائيلي، سواء في البر أو البحر أو الجو. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T10:19+0000
2025-09-17T10:19+0000
2025-09-17T10:19+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
مصر
السعودية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104938743_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_593d2a35909789826103e1841fb8f3f7.png
كما تشير البيانات إلى أن إجمالي ما تنفقه 7 دول عربية فقط يقدر بـ145 مليار دولار، مقارنة بـ30.5 مليار دولار حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي في 2025، وهو ما يعني أن الدول الـ7 فقط تنفق 5 أضعاف ما تنفقه إسرائيل على جيشها في العام 2025.
مصر
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104938743_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_98bcce3bc73eeb474311a5113f34d1f3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, مصر, السعودية, إسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, مصر, السعودية, إسرائيل, инфографика
مقارنة بالأرقام.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف الجيش الإسرائيلي
تكشف الأرقام والإحصائيات أن 7 دول عربية فقط من أصل 22 دولة عربية، لديها قدرات عسكرية تفوق أضعاف ما يملكه الجيش الإسرائيلي، سواء في البر أو البحر أو الجو.
كما تشير البيانات إلى أن إجمالي ما تنفقه 7 دول عربية فقط يقدر بـ145 مليار دولار، مقارنة بـ30.5 مليار دولار حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي في 2025، وهو ما يعني أن الدول الـ7 فقط تنفق 5 أضعاف ما تنفقه إسرائيل على جيشها في العام 2025.