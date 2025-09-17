مقتل عنصرين من تنظيم "القاعدة" الإرهابي إثر غارة أمريكية جنوبي اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/مقتل-عنصرين-من-تنظيم-القاعدة-الإرهابي-إثر-غارة-أمريكية-جنوبي-اليمن--1104967707.html
مقتل عنصرين من تنظيم "القاعدة" الإرهابي إثر غارة أمريكية جنوبي اليمن
مقتل عنصرين من تنظيم "القاعدة" الإرهابي إثر غارة أمريكية جنوبي اليمن
سبوتنيك عربي
قُتل عنصران من تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وأحد مرافقيهما، إثر قصف جوي يُعتقد أنه أمريكي على محافظة شبوة جنوبي اليمن. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T21:26+0000
2025-09-17T21:26+0000
قصف اليمن
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
القاعدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101406/63/1014066319_0:59:3073:1787_1920x0_80_0_0_637b5e929e1d56f8dc88e0c7801dd692.jpg
وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن "طائرة من دون طيار أمريكية شنّت غارة على مديرية الصعيد جنوب مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، ما أسفر عن مقتل عنصرين من القاعدة، أحدهما محمد خميس عرفج، نجل القيادي في التنظيم خميس بن عرفج الذي قُتل في قصف مماثل أواخر عام 2019".وأضاف أن الغارة سبقها تحليق لطائرات مسيّرة أمريكية في أجواء محافظتي شبوة ومأرب المجاورة.ويأتي القصف الجوي بعد نحو أربعة أشهر من استهداف طائرة أمريكية مسيّرة، في أيار/مايو الماضي، خمسة قياديين في تنظيم القاعدة، بينهم: أبو العطاء الصنعاني، وحسان الصنعاني، وأبو محمد البيضاني، بغارة على معقل للتنظيم في محافظة أبين جنوبي اليمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، حسبما أفاد حينها مصدر يمني لـ "سبوتنيك".سبق ذلك مقتل القيادي البارز في "القاعدة" أبو محمد الهذلي المكي (سعودي الجنسية)، في 12 شباط/فبراير الماضي، إثر قصف جوي على منطقة المصينعة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وذلك بعد أيام من استهدافين مماثلين أسفرا عن مقتل القياديين البارزين أيوب اللحجي وأبي علي الديسي في المحافظة ذاتها، وفق مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، لقي عنصر من "القاعدة" يُدعى أبو صالح الدويلي مصرعه بغارة جوية على معقل للتنظيم في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى شمال غربي محافظة شبوة.ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة للعام العاشر تواليًا، في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة من اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية، ما يُخلّف غالبًا ضحايا من منتسبيها.ويعاني اليمن، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250917/اليمن-نقل-مقر-المنسق-الأممي-من-صنعاء-إلى-عدن-1104925552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101406/63/1014066319_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9b463d8eda753d44a059f7addf3d8cd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قصف اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, القاعدة
قصف اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, القاعدة

مقتل عنصرين من تنظيم "القاعدة" الإرهابي إثر غارة أمريكية جنوبي اليمن

21:26 GMT 17.09.2025
© Sputnik . Shohdi Alsofiالغارات الجوية على اليمن
الغارات الجوية على اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . Shohdi Alsofi
تابعنا عبر
قُتل عنصران من تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وأحد مرافقيهما، إثر قصف جوي يُعتقد أنه أمريكي على محافظة شبوة جنوبي اليمن.
وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن "طائرة من دون طيار أمريكية شنّت غارة على مديرية الصعيد جنوب مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، ما أسفر عن مقتل عنصرين من القاعدة، أحدهما محمد خميس عرفج، نجل القيادي في التنظيم خميس بن عرفج الذي قُتل في قصف مماثل أواخر عام 2019".
مدينة عدن بجنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
اليمن.. نقل مقر المنسق الأممي من صنعاء إلى عدن
01:33 GMT
وأضاف أن الغارة سبقها تحليق لطائرات مسيّرة أمريكية في أجواء محافظتي شبوة ومأرب المجاورة.
ويأتي القصف الجوي بعد نحو أربعة أشهر من استهداف طائرة أمريكية مسيّرة، في أيار/مايو الماضي، خمسة قياديين في تنظيم القاعدة، بينهم: أبو العطاء الصنعاني، وحسان الصنعاني، وأبو محمد البيضاني، بغارة على معقل للتنظيم في محافظة أبين جنوبي اليمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، حسبما أفاد حينها مصدر يمني لـ "سبوتنيك".
سبق ذلك مقتل القيادي البارز في "القاعدة" أبو محمد الهذلي المكي (سعودي الجنسية)، في 12 شباط/فبراير الماضي، إثر قصف جوي على منطقة المصينعة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وذلك بعد أيام من استهدافين مماثلين أسفرا عن مقتل القياديين البارزين أيوب اللحجي وأبي علي الديسي في المحافظة ذاتها، وفق مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، لقي عنصر من "القاعدة" يُدعى أبو صالح الدويلي مصرعه بغارة جوية على معقل للتنظيم في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى شمال غربي محافظة شبوة.
ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة للعام العاشر تواليًا، في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة من اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية، ما يُخلّف غالبًا ضحايا من منتسبيها.
ويعاني اليمن، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала