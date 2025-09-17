مشاهد من السماء لمدينة قازان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مشاهد من السماء لمدينة قازان
مشاهد من السماء لمدينة قازان
مشاهد من السماء لمدينة قازان

09:41 GMT 17.09.2025
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان، التي تقع عند التقاء نهري الفولغا وقازانكا، والمدينة عبارة عن مزيج من الفن المعماري العريق، وتمتاز بتنوع ثقافي يعكس تاريخًا طويلًا من التبادل الثقافي بين الشعوب المختلفة.
© Sputnik . Roman Kruchinin / الانتقال إلى بنك الصور

منظر للكرملين الأبيض في مدينة قازان.

منظر للكرملين الأبيض في مدينة قازان. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر للكرملين الأبيض في مدينة قازان.

© Sputnik . Roman Kruchinin / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لشارع تشيستوبولسكايا في مدينة قازان عند غروب الشمس.

منظر لشارع تشيستوبولسكايا في مدينة قازان عند غروب الشمس. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر لشارع تشيستوبولسكايا في مدينة قازان عند غروب الشمس.

© Sputnik . Roman Kruchinin / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمجمعات سكنية في منطقة ماماديشيسكي في قازان.

منظر لمجمعات سكنية في منطقة ماماديشيسكي في قازان. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمجمعات سكنية في منطقة ماماديشيسكي في قازان.

© Sputnik . Roman Kruchinin / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لجسر الألفية في قازان.

منظر لجسر الألفية في قازان. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر لجسر الألفية في قازان.

© Sputnik . Roman Kruchinin / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة جوية للكرملين الأبيض في قازان.

لقطة جوية للكرملين الأبيض في قازان. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة جوية للكرملين الأبيض في قازان.

© Sputnik . Roman Kruchinin / الانتقال إلى بنك الصور

ملعب "أك بارز أرينا" في قازان عند غروب الشمس.

ملعب &quot;أك بارز أرينا&quot; في قازان عند غروب الشمس. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

ملعب "أك بارز أرينا" في قازان عند غروب الشمس.

© Sputnik . Roman Kruchinin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لقصر ملاك الأراضي في قازان.

صورة لقصر ملاك الأراضي في قازان. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لقصر ملاك الأراضي في قازان.

© Sputnik . Roman Kruchinin / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمنطقة فوزنيسنسكي في قازان عند غروب الشمس.

منظر لمنطقة فوزنيسنسكي في قازان عند غروب الشمس. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Roman Kruchinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمنطقة فوزنيسنسكي في قازان عند غروب الشمس.

