مشاهد من السماء لمدينة قازان

منظر للكرملين الأبيض في مدينة قازان.
منظر لشارع تشيستوبولسكايا في مدينة قازان عند غروب الشمس.
منظر لشارع تشيستوبولسكايا في مدينة قازان عند غروب الشمس.
منظر لمجمعات سكنية في منطقة ماماديشيسكي في قازان.
منظر لجسر الألفية في قازان.
لقطة جوية للكرملين الأبيض في قازان.
ملعب "أك بارز أرينا" في قازان عند غروب الشمس.
صورة لقصر ملاك الأراضي في قازان.
منظر لمنطقة فوزنيسنسكي في قازان عند غروب الشمس.