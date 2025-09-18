بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين... قاضية أمريكية تأمر بترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/بسبب-نشاطه-المؤيد-لفلسطين-قاضية-أمريكية-تأمر-بترحيل-الطالب-الفلسطيني-محمود-خليل--1104982437.html
بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين... قاضية أمريكية تأمر بترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل
بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين... قاضية أمريكية تأمر بترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل
سبوتنيك عربي
أصدرت قاضية في ولاية لويزيانا، أمس الأربعاء، قرارا بترحيل الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا السابق، محمود خليل، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى إخفائه بعض... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T11:25+0000
2025-09-18T11:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2008d55283095f400df661ebd2465913.jpg
وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن وثائق مقدمة من محامي خليل أمام محكمة فيدرالية، بأن القاضية جايمي كومانس أصدرت أمر الترحيل رغم وجود قرار منفصل من محكمة فيدرالية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتاً أثناء النظر في قضيته.وأكد محامو خليل أنهم يعتزمون استئناف قرار الترحيل أمام مجلس استئناف الهجرة خلال المهلة المحددة (30 يوما من 12 سبتمبر/أيلول)، لكنهم عبّروا عن قلقهم من أن العملية قد تكون سريعة وغير مواتية، خاصة أن محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة نادراً ما تمنح وقف ترحيل لغير المواطنين.وكان خليل، المقيم الدائم قانونياً في الولايات المتحدة، قد أُوقف في مارس/ آذار الماضي، في منزله في مانهاتن، ووضع في إجراءات الترحيل ضمن حملة إدارة ترامب ضد أكاديميين مؤيدين للفلسطينيين. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250310/الخارجية-الأمريكية-سنرحل-مؤيدي-حماس-وإلغاء-تأشيراتهم-وتصاريح-إقامتهم-في-الولايات-المتحدة-1098541741.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc1803ae999767f79f06be7b3746b74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, غزة
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, غزة

بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين... قاضية أمريكية تأمر بترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل

11:25 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanounغارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
تابعنا عبر
أصدرت قاضية في ولاية لويزيانا، أمس الأربعاء، قرارا بترحيل الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا السابق، محمود خليل، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى إخفائه بعض المعلومات عند تقديمه طلب الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء). يأتي القرار في ظل جدل قانوني مستمر، حيث يتهم خليل إدارة الرئيس دونالد ترامب باستهدافه بسبب نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن وثائق مقدمة من محامي خليل أمام محكمة فيدرالية، بأن القاضية جايمي كومانس أصدرت أمر الترحيل رغم وجود قرار منفصل من محكمة فيدرالية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتاً أثناء النظر في قضيته.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
الخارجية الأمريكية: سيتم ترحيل مؤيدي "حماس" وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة
10 مارس, 02:08 GMT

ويستند خليل ومحاموه إلى أن الترحيل يمثل "انتقاماً غير قانوني" بسبب نشاطه السياسي.
وأكد محامو خليل أنهم يعتزمون استئناف قرار الترحيل أمام مجلس استئناف الهجرة خلال المهلة المحددة (30 يوما من 12 سبتمبر/أيلول)، لكنهم عبّروا عن قلقهم من أن العملية قد تكون سريعة وغير مواتية، خاصة أن محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة نادراً ما تمنح وقف ترحيل لغير المواطنين.

وأشاروا إلى أن أمر المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، الصادر عن القاضي مايكل فاربيارز، يبقى العائق الوحيد أمام ترحيل خليل حاليا.

وكان خليل، المقيم الدائم قانونياً في الولايات المتحدة، قد أُوقف في مارس/ آذار الماضي، في منزله في مانهاتن، ووضع في إجراءات الترحيل ضمن حملة إدارة ترامب ضد أكاديميين مؤيدين للفلسطينيين.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала