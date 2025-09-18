https://sarabic.ae/20250918/بسبب-نشاطه-المؤيد-لفلسطين-قاضية-أمريكية-تأمر-بترحيل-الطالب-الفلسطيني-محمود-خليل--1104982437.html
أصدرت قاضية في ولاية لويزيانا، أمس الأربعاء، قرارا بترحيل الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا السابق، محمود خليل، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى إخفائه بعض المعلومات عند تقديمه طلب الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن وثائق مقدمة من محامي خليل أمام محكمة فيدرالية، بأن القاضية جايمي كومانس أصدرت أمر الترحيل رغم وجود قرار منفصل من محكمة فيدرالية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتاً أثناء النظر في قضيته.وأكد محامو خليل أنهم يعتزمون استئناف قرار الترحيل أمام مجلس استئناف الهجرة خلال المهلة المحددة (30 يوما من 12 سبتمبر/أيلول)، لكنهم عبّروا عن قلقهم من أن العملية قد تكون سريعة وغير مواتية، خاصة أن محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة نادراً ما تمنح وقف ترحيل لغير المواطنين.وكان خليل، المقيم الدائم قانونياً في الولايات المتحدة، قد أُوقف في مارس/ آذار الماضي، في منزله في مانهاتن، ووضع في إجراءات الترحيل ضمن حملة إدارة ترامب ضد أكاديميين مؤيدين للفلسطينيين. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
أصدرت قاضية في ولاية لويزيانا، أمس الأربعاء، قرارا بترحيل الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا السابق، محمود خليل، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى إخفائه بعض المعلومات عند تقديمه طلب الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء). يأتي القرار في ظل جدل قانوني مستمر، حيث يتهم خليل إدارة الرئيس دونالد ترامب باستهدافه بسبب نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن وثائق مقدمة من محامي خليل أمام محكمة فيدرالية، بأن القاضية جايمي كومانس أصدرت أمر الترحيل رغم وجود قرار منفصل من محكمة فيدرالية في نيوجيرسي
يمنع ترحيله مؤقتاً أثناء النظر في قضيته.
ويستند خليل ومحاموه إلى أن الترحيل يمثل "انتقاماً غير قانوني" بسبب نشاطه السياسي.
وأكد محامو خليل أنهم يعتزمون استئناف قرار الترحيل أمام مجلس استئناف الهجرة خلال المهلة المحددة (30 يوما من 12 سبتمبر/أيلول)، لكنهم عبّروا عن قلقهم من أن العملية قد تكون سريعة وغير مواتية، خاصة أن محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة نادراً ما تمنح وقف ترحيل لغير المواطنين.
وأشاروا إلى أن أمر المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، الصادر عن القاضي مايكل فاربيارز، يبقى العائق الوحيد أمام ترحيل خليل حاليا.
وكان خليل، المقيم الدائم قانونياً في الولايات المتحدة
، قد أُوقف في مارس/ آذار الماضي، في منزله في مانهاتن، ووضع في إجراءات الترحيل ضمن حملة إدارة ترامب ضد أكاديميين مؤيدين للفلسطينيين.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.