طالب من كوراخوفو يتعلم كيفية تجميع الحاسوب أثناء اختبائه من القصف الأوكراني
طالب من كوراخوفو يتعلم كيفية تجميع الحاسوب أثناء اختبائه من القصف الأوكراني
روى الطالب، كيريل، في الصف العاشر من مدينة كوراخوفو في دونباس، كيف تعلم تجميع حاسوب شخصي بسرعة فائقة أثناء اختبائه مع والديه في قبو المنزل خلال الاشتباكات... 18.09.2025
طالب من كوراخوفو يتعلم كيفية تجميع الحاسوب أثناء اختبائه من القصف الأوكراني
روى الطالب، كيريل، في الصف العاشر من مدينة كوراخوفو في دونباس، كيف تعلم تجميع حاسوب شخصي بسرعة فائقة أثناء اختبائه مع والديه في قبو المنزل خلال الاشتباكات العسكرية الدائرة في المدينة، مشيرا إلى أنه حدد من خلال هذا المهارة الجديدة مسيرته المهنية المستقبلية في مجال إصلاح وتجميع الحواسيب الشخصية.
وقال كيريل لوكالة "سبوتنيك": "عندما كنا في القبو، قمت بتفكيك جهاز الكمبيوتر الخاص بي لأول مرة وبدأت بتجميعه بأسرع ما يمكن. والآن، مع توفر الإضاءة بشكل أفضل نسبيا، بدأت بتجميعه بالكامل، وبدأت بتشغيله، وتحديد جميع أنواع المشاكل، وحلها. استغرق الأمر حوالي أربع دقائق".
وأضاف أنه "بفضل مهاراته المكتسبة حديثا في التجميع، قرر العمل في مهنة مستقبلية تتعلق بإصلاح وتجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية"، مشيرا إلى أنه يخطط للالتحاق بمدرسة في دونيتسك، بينما يستكمل المنهج الروسي الذي فاته.
وأُعلن عن تحرير مدينة كوراخوفو في 6 يناير/كانون الثاني، وتقع المدينة على بعد 46 كيلومترا من دونيتسك و30 كيلومترا جنوبي كراسنوارميسك، وهي أكبر تجمع سكاني في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، مما يمنحها أهمية تشغيلية استراتيجية كبيرة في المنطقة.