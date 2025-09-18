https://sarabic.ae/20250918/موسم-الزيتون-في-قطاع-غزة-يغيب-للعام-الثالث-جراء-الحرب-الإسرائيلية-صور-1104935389.html

موسم الزيتون في قطاع غزة يغيب للعام الثالث جراء الحرب الإسرائيلية.. صور وفيديو

موسم الزيتون في قطاع غزة يغيب للعام الثالث جراء الحرب الإسرائيلية.. صور وفيديو

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

وأفاد تقرير أممي أن أقل من 5 في المئة فقط من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ما تزال متاحة للزراعة، ما يزيد تدهور القدرة على إنتاج الغذاء ويفاقم خطر المجاعة، وذلك وفق تقييم أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.غياب موسم الزيتون للعام الثالث في غزةوكان المزارعون في قطاع غزة، في هذا التوقيت من كل عام، يستعدون لقطف محصول الزيتون، وللعام الثالث على التوالي يواجه المزارعون في القطاع، حرمانًا من الوصول إلى أراضيهم وجني محصولهم بسبب استمرار الحرب وتدمير وتجريف الأراضي الزراعية.وفي منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، يحاول المزارع حسام الشاعر، الحفاظ على ما تبقى من أشجار الزيتون وقطف القليل منه، وسط مشاعر الخوف والقلق من أي استهداف إسرائيلي للمنطقة، التي يتواجد فيها.وقال المزارع حسام الشاعر لوكالة "سبوتنيك": "الحرب أثّرت بشكل كبير على كل شيء في قطاع غزة، والمزروعات تأثرت بسبب الحرب، فلا يوجد ماء في المنطقة، ولا يوجد سماد للأشجار، وأعمال التجريف دمرت الزيتون، وكذلك توافد أعداد كبيرة من النازحين على المناطق الزراعية وقطع الأشجار، وكل هذه العوامل جعلت موسم الزيتون في القطاع يغيب بكل ما فيه".وكان موسم الزيتون مصدر رزق لعائلة الشاعر، إذ يمتلك عشرات الدونمات من أشجار الزيتون، وبسبب الحرب فقد مصدر رزقه الوحيد، ويشعر بحسرة شديدة لتدني جودة الثمار وقلتها، ولكنه يحاول الاعتناء بما تبقى من الأشجار، للحفاظ عليها وعلى موسم ارتبط بالتراث والاقتصاد المحلي.وبحسب وزارة الزراعة في غزة، فإن 50 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، كانت مزروعة بمليوني شجرة زيتون قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي تسببت بتجريف وتدمير مساحة 40 ألفا و500 دونم.وأشار الخبير والمهندس الزراعي حسن شاهين، إلى أن "الأراضي المزروعة بالزيتون المثمر في قطاع غزة، قبل الحرب، كانت تتجاوز 42 ألف دونم، و8 آلاف دونم أشجار مزروعة حديثا، وتنتج سنويا قرابة 38 ألف طن من ثمار الزيتون، وكان المزارعون يعتمدون بشكل كبير على الزيتون كمصدر رزق سنوي".وقال المهندس الزراعي حسن شاهين لـ"سبوتنيك": "خلال الحرب، تدمر قرابة 86 في المئة من مساحة الأراضي الزراعية في القطاع، ومن أهم الأراضي المدمرة جراء القصف والتجريف والأعمال العسكرية الإسرائيلية، أراضي البستنة ومحاصيل الخضار".وبيّن شاهين أن "40 معصرة كانت تعمل على مستوى القطاع قبل اندلاع الحرب، وما تبقى منها في الوقت الحالي 6 معاصر، تتوزع واحدة في شمال القطاع، و4 بالمحافظة الوسطى، وواحدة في خان يونس جنوبي القطاع".وفي الأعوام الماضية، كان موسم الزيتون يشهد طقوسا شعبية تراثية، إذ تتشارك العائلات في قطاف الزيتون، ويتم إعداد أكلات تقليدية خاصة بالزيت والزعتر، وكذلك إعداد أكلات على النار، لكن هذه المشاهد غابت عن قطاع غزة، وحل مكانها الخوف والنزوح والألم والقتل والتهجير، وكل ما تخلفه الحرب المستمرة على القطاع.ووجّهت أكثر من 20 وكالة إغاثة دولية "رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ورؤساء الدول حول العالم، دعت فيها إلى التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، منذ بداية الحرب على القطاع إلى 64,964 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب 165,312 آخرون.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.

