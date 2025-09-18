أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أثناء حضورهما عرضًا موسيقيًا في حديقة قلعة وندسور، إنجلترا.
لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أثناء حضورهما عرضًا موسيقيًا في حديقة قلعة وندسور، إنجلترا.
جندي من فوج الفرسان الملكي يجهّز حصانه استعدادًا لموكب العربات في وندسور، إنجلترا.
جندي من فوج الفرسان الملكي يجهّز حصانه استعدادًا لموكب العربات في وندسور، إنجلترا.
برايان كرانستون يقدّم جائزة أفضل برنامج حواري لستيفن كولبير، خلال حفل توزيع جوائز "إيمي برايم تايم" السابع والسبعين، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
برايان كرانستون يقدّم جائزة أفضل برنامج حواري لستيفن كولبير، خلال حفل توزيع جوائز "إيمي برايم تايم" السابع والسبعين، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
مشاركون في معرض السيارات الكلاسيكية "بطرسبورغ - لادا كلاسيك تور" في ساحة القصر في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.
مشاركون في معرض السيارات الكلاسيكية "بطرسبورغ - لادا كلاسيك تور" في ساحة القصر في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.
روبوتات بشرية تتبع الفنيين لتعلم مهارات العمل في مركز ابتكار روبوتات الذكاء الاصطناعي في مقاطعة تشجيانغ، الصين.
روبوتات بشرية تتبع الفنيين لتعلم مهارات العمل في مركز ابتكار روبوتات الذكاء الاصطناعي في مقاطعة تشجيانغ، الصين.
لاعبو فريق إنديانابوليس كولتس يحتفلون خلال مباراة كرة قدم أمريكية جمعتهم مع فريق دنفر برونكوز، الولايات المتحدة.
لاعبو فريق إنديانابوليس كولتس يحتفلون خلال مباراة كرة قدم أمريكية جمعتهم مع فريق دنفر برونكوز، الولايات المتحدة.
سكان يحتمون من الأمطار الغزيرة، خلال احتفالات اليوم الوطني الكتالوني في برشلونة، إسبانيا.
سكان يحتمون من الأمطار الغزيرة، خلال احتفالات اليوم الوطني الكتالوني في برشلونة، إسبانيا.
صورة تجمع الجامايكي ديماريو برينس، والجزائري أمين بو عناني، والصيني شو تشويي، في سباق 110 أمتار حواجز للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، اليابان.
صورة تجمع الجامايكي ديماريو برينس، والجزائري أمين بو عناني، والصيني شو تشويي، في سباق 110 أمتار حواجز للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، اليابان.
باندا عملاقة تلعب بكرة القدم في حديقة حيوانات تشونغتشينغ، الصين.
باندا عملاقة تلعب بكرة القدم في حديقة حيوانات تشونغتشينغ، الصين.
متظاهرون في عرض "من يملك المدينة" احتجاجًا على تراجع الثقافة في برلين، ألمانيا.
متظاهرون في عرض "من يملك المدينة" احتجاجًا على تراجع الثقافة في برلين، ألمانيا.