عربي
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع
أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

11:05 GMT 18.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع.
لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أثناء حضورهما عرضًا موسيقيًا في حديقة قلعة وندسور، إنجلترا.

لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أثناء حضورهما عرضًا موسيقيًا في حديقة قلعة وندسور، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
1/10
جندي من فوج الفرسان الملكي يجهّز حصانه استعدادًا لموكب العربات في وندسور، إنجلترا.

جندي من فوج الفرسان الملكي يجهّز حصانه استعدادًا لموكب العربات في وندسور، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
2/10
برايان كرانستون يقدّم جائزة أفضل برنامج حواري لستيفن كولبير، خلال حفل توزيع جوائز "إيمي برايم تايم" السابع والسبعين، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

برايان كرانستون يقدّم جائزة أفضل برنامج حواري لستيفن كولبير، خلال حفل توزيع جوائز &quot;إيمي برايم تايم&quot; السابع والسبعين، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
3/10
مشاركون في معرض السيارات الكلاسيكية "بطرسبورغ - لادا كلاسيك تور" في ساحة القصر في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.

مشاركون في معرض السيارات الكلاسيكية &quot;بطرسبورغ - لادا كلاسيك تور&quot; في ساحة القصر في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/10
مشاركون في معرض السيارات الكلاسيكية "بطرسبورغ - لادا كلاسيك تور" في ساحة القصر في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.

روبوتات بشرية تتبع الفنيين لتعلم مهارات العمل في مركز ابتكار روبوتات الذكاء الاصطناعي في مقاطعة تشجيانغ، الصين.

روبوتات بشرية تتبع الفنيين لتعلم مهارات العمل في مركز ابتكار روبوتات الذكاء الاصطناعي في مقاطعة تشجيانغ، الصين. - سبوتنيك عربي
5/10
لاعبو فريق إنديانابوليس كولتس يحتفلون خلال مباراة كرة قدم أمريكية جمعتهم مع فريق دنفر برونكوز، الولايات المتحدة.

لاعبو فريق إنديانابوليس كولتس يحتفلون خلال مباراة كرة قدم أمريكية جمعتهم مع فريق دنفر برونكوز، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
6/10
سكان يحتمون من الأمطار الغزيرة، خلال احتفالات اليوم الوطني الكتالوني في برشلونة، إسبانيا.

سكان يحتمون من الأمطار الغزيرة، خلال احتفالات اليوم الوطني الكتالوني في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
7/10
صورة تجمع الجامايكي ديماريو برينس، والجزائري أمين بو عناني، والصيني شو تشويي، في سباق 110 أمتار حواجز للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، اليابان.

صورة تجمع الجامايكي ديماريو برينس، والجزائري أمين بو عناني، والصيني شو تشويي، في سباق 110 أمتار حواجز للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
8/10
باندا عملاقة تلعب بكرة القدم في حديقة حيوانات تشونغتشينغ، الصين.

باندا عملاقة تلعب بكرة القدم في حديقة حيوانات تشونغتشينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
9/10
متظاهرون في عرض "من يملك المدينة" احتجاجًا على تراجع الثقافة في برلين، ألمانيا.

متظاهرون في عرض &quot;من يملك المدينة&quot; احتجاجًا على تراجع الثقافة في برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
10/10
