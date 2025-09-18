أجمل صور رصدتها الكاميرات هذا الأسبوع

© AP Photo / Evan Vucci

لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أثناء حضورهما عرضًا موسيقيًا في حديقة قلعة وندسور، إنجلترا.