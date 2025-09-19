https://sarabic.ae/20250919/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعتمد-القرار-المصري-بشأن-الشرق-الأوسط-1105017551.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن الشرق الأوسط
اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع القرار المصري المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، بأغلبية ساحقة. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_806ec9201ea14490c4fb7f9fa6f96124.jpg
جاء ذلك خلال الدورة الـ 69 للمؤتمر العام للوكالة، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن 120 دولة القرار، في انعكاس واضح لحجم الدعم الدولي لأهدافه.وينص القرار على إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة دون استثناء، كما يدعو دول المنطقة إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.اعتماد القرار يتوج الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، والدفع نحو توسيع معاهدة عدم الانتشار، بحسب "بوابة الأهرام"، التي أشارت إلى أن القاهرة تسعى لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على المعاهدة.
مصر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3b83b64500bbce80d7c9c69b3ffb8f3.jpg
جاء ذلك خلال الدورة الـ 69 للمؤتمر العام للوكالة، حسبما ذكرت "بوابة
الأهرام" المصرية، اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن 120 دولة القرار، في انعكاس واضح لحجم الدعم الدولي لأهدافه.
وينص القرار على إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة دون استثناء، كما يدعو دول المنطقة إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
.
اعتماد القرار يتوج الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق نزع السلاح
ومنع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، والدفع نحو توسيع معاهدة عدم الانتشار، بحسب "بوابة الأهرام"، التي أشارت إلى أن القاهرة تسعى لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على المعاهدة.