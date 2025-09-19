https://sarabic.ae/20250919/ترامب-الرئيس-الصيني-يريد-بالفعل-التوصل-إلى-تسوية-للنزاع-في-أوكرانيا-1105050561.html
ترامب: الرئيس الصيني يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا
ترامب: الرئيس الصيني يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عن قناعته بأن الأخير "يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا". 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T22:46+0000
2025-09-19T22:46+0000
2025-09-19T22:46+0000
ترامب
الصين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_006ff6d2002775a78d5e9e51e65722b6.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يرغب حقًا في أن يتم التوصل إلى هذا (التسوية)، وأظن أنه سيعمل معنا على ذلك"، في إشارة إلى زعيم الصين.وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتصال مع شي استمر نحو ساعتين، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون المناقشات.وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، بأنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية" على حد تعبيره مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، إذ أحرز الزعيمان تقدما في المناقشات المتعلقة بالتجارة والفنتانيل واتفاقية تطبيق الفيديوهات "تيك توك".وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":وفي منشوره، وصف ترامب المكالمة بأنها "جيدة جدا"، وأعرب عن تقديره للموافقة على اتفاقية "تيك توك"، كما ذكر أنه يخطط للتحدث مع شي هاتفيا مرة أخرى.كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشوره أنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
https://sarabic.ae/20250919/ترامب-انتهيت-للتو-من-مكالمة-مثمرة-للغاية-مع-الرئيس-الصيني-1105042268.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5005b69c9d125f90f744639631d396ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب: الرئيس الصيني يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عن قناعته بأن الأخير "يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا".
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يرغب حقًا في أن يتم التوصل إلى هذا (التسوية)، وأظن أنه سيعمل معنا على ذلك"، في إشارة إلى زعيم الصين.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتصال مع شي استمر نحو ساعتين، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون المناقشات.
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، بأنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية"
على حد تعبيره مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، إذ أحرز الزعيمان تقدما في المناقشات المتعلقة بالتجارة والفنتانيل واتفاقية تطبيق الفيديوهات "تيك توك".
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":
"أجريتُ للتو مكالمةً مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لقد أحرزنا تقدما في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على اتفاقية "تيك توك".
وفي منشوره، وصف ترامب المكالمة بأنها "جيدة جدا"، وأعرب عن تقديره للموافقة على اتفاقية "تيك توك"، كما ذكر أنه يخطط للتحدث مع شي هاتفيا مرة أخرى.
كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشوره أنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.