عربي
الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولة
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الرئيس الصيني يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا
ترامب: الرئيس الصيني يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عن قناعته بأن الأخير "يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا". 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يرغب حقًا في أن يتم التوصل إلى هذا (التسوية)، وأظن أنه سيعمل معنا على ذلك"، في إشارة إلى زعيم الصين.وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتصال مع شي استمر نحو ساعتين، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون المناقشات.وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، بأنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية" على حد تعبيره مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، إذ أحرز الزعيمان تقدما في المناقشات المتعلقة بالتجارة والفنتانيل واتفاقية تطبيق الفيديوهات "تيك توك".وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":وفي منشوره، وصف ترامب المكالمة بأنها "جيدة جدا"، وأعرب عن تقديره للموافقة على اتفاقية "تيك توك"، كما ذكر أنه يخطط للتحدث مع شي هاتفيا مرة أخرى.كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشوره أنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عن قناعته بأن الأخير "يريد بالفعل التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا".
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يرغب حقًا في أن يتم التوصل إلى هذا (التسوية)، وأظن أنه سيعمل معنا على ذلك"، في إشارة إلى زعيم الصين.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتصال مع شي استمر نحو ساعتين، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون المناقشات.
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، بأنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية" على حد تعبيره مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، إذ أحرز الزعيمان تقدما في المناقشات المتعلقة بالتجارة والفنتانيل واتفاقية تطبيق الفيديوهات "تيك توك".
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":
"أجريتُ للتو مكالمةً مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لقد أحرزنا تقدما في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على اتفاقية "تيك توك".
وفي منشوره، وصف ترامب المكالمة بأنها "جيدة جدا"، وأعرب عن تقديره للموافقة على اتفاقية "تيك توك"، كما ذكر أنه يخطط للتحدث مع شي هاتفيا مرة أخرى.
كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشوره أنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
