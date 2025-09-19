https://sarabic.ae/20250919/نجل-زين-الدين-زيدان-يحصل-على-الجنسية-الجزائرية-لتمثيل-منتخبها-الوطني-1105048944.html
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الجمعة، عن حصول لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة الإسباني، رسميا على الجنسية الرياضية الجزائرية. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.ومن المتوقع أن تتأهل الجزائر إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية بعد مواجهة الصومال في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الشهر المقبل.
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.
وأكد الاتحاد أن نجل اللاعب العالمي ذي الأصول الجزائرية زين الدين زيدان أصبح تحت تصرف مدرب المنتخب الجزائري ، جمال الدين بيتكوفيتش، اعتبارا من اليوم (الجمعة)، ليكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الجزائري في المباريات المقبلة.
وكان لوكا زيدان قد مثل سابقا منتخب فرنسا للشباب، وحقق مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما لقب "يورو 2015".
ومن المتوقع أن تتأهل الجزائر إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية بعد مواجهة الصومال في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الشهر المقبل.