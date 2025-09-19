نجل زين الدين زيدان يحصل على الجنسية الجزائرية لتمثيل منتخبها الوطني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
نجل زين الدين زيدان يحصل على الجنسية الجزائرية لتمثيل منتخبها الوطني
نجل زين الدين زيدان يحصل على الجنسية الجزائرية لتمثيل منتخبها الوطني
نجل زين الدين زيدان يحصل على الجنسية الجزائرية لتمثيل منتخبها الوطني
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الجمعة، عن حصول لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة الإسباني، رسميا على الجنسية الرياضية الجزائرية.
العالم العربي
رياضة
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.ومن المتوقع أن تتأهل الجزائر إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية بعد مواجهة الصومال في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الشهر المقبل.
نجل زين الدين زيدان يحصل على الجنسية الجزائرية لتمثيل منتخبها الوطني

مدرب نادي "ريال مدريد"، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020
مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Miguel Morenatti
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الجمعة، عن حصول لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة الإسباني، رسميا على الجنسية الرياضية الجزائرية.
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.
وأكد الاتحاد أن نجل اللاعب العالمي ذي الأصول الجزائرية زين الدين زيدان أصبح تحت تصرف مدرب المنتخب الجزائري ، جمال الدين بيتكوفيتش، اعتبارا من اليوم (الجمعة)، ليكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الجزائري في المباريات المقبلة.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مجتمع
22 شخصا ادعوا أنهم "لاعبو كرة قدم محترفين" في باكستان للهجرة إلى اليابان
أمس, 11:25 GMT
وكان لوكا زيدان قد مثل سابقا منتخب فرنسا للشباب، وحقق مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما لقب "يورو 2015".
ومن المتوقع أن تتأهل الجزائر إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية بعد مواجهة الصومال في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الشهر المقبل.
