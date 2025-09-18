عربي
مجتمع
22 شخصا ادعوا أنهم "لاعبو كرة قدم محترفين" في باكستان للهجرة إلى اليابان
وذكرت قناة "geo news" الباكستانية، أمس الأربعاء، أن 22 شخصا ادعوا أنهم فريق كرة قدم محترفا وغادروا من مطار سيالكوت في باكستان إلى اليابان، لكن السلطات اليابانية شككت في صحة وثائقهم عند وصولهم.وأوضحت القناة أن السلطات اليابانية أجرت تحقيقات فورية وتبين أن جميع المستندات الخاصة بهؤلاء مزورة، ليتم ترحيلهم فورا إلى باكستان.ونقلت عن متحدث باسم الـ"FIA" أن "الأفراد تم تدريبهم على كيفية التصرف والظهور كمحترفين في كرة القدم، بما في ذلك اللباس والحركات والسلوكيات داخل المطارات، بهدف تعزيز غطائهم الرياضي المزيف".وكشفت التحقيقات عن تورط رجل يدعى مالك وقاص، قام بتسجيل ناد وهمي باسم "Golden Football Trial"، واستخدمه كواجهة لتنفيذ عمليات تهريب بشر، بعدما طلب من كل شخص منهم 4 ملايين روبية باكستانية (نحو 14 ألف دولار) مقابل تهريبهم إلى الخارج.قام مالك وقاص بتزوير وثائق متعددة، بينها خطابات دعم وهمية من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، ومستندات مزيفة من وزارة الخارجية الباكستانية، فيما اعترف الشخص نفسه بأنه تمكن من إرسال 17 رجلا إلى اليابان في يناير 2024 باستخدام الأسلوب نفسه، حيث تم تشكيل فريق كرة قدم وهمي واستغلاله كغطاء لتهريب البشر.وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.
تابعنا عبر
كشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان (FIA) عن عملية احتيال غير مسبوقة، تورط فيها 22 شخصا حاولوا دخول اليابان بصفة "لاعبي كرة قدم محترفين"، في إطار عملية هجرة أو تهريب بشر منظمة.
وذكرت قناة "geo news" الباكستانية، أمس الأربعاء، أن 22 شخصا ادعوا أنهم فريق كرة قدم محترفا وغادروا من مطار سيالكوت في باكستان إلى اليابان، لكن السلطات اليابانية شككت في صحة وثائقهم عند وصولهم.
وأوضحت القناة أن السلطات اليابانية أجرت تحقيقات فورية وتبين أن جميع المستندات الخاصة بهؤلاء مزورة، ليتم ترحيلهم فورا إلى باكستان.
علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
باكستان تبدأ بترحيل مليون أفغاني.. وتخطط لطرد 3 ملايين خلال 2025
4 أبريل, 16:11 GMT
ونقلت عن متحدث باسم الـ"FIA" أن "الأفراد تم تدريبهم على كيفية التصرف والظهور كمحترفين في كرة القدم، بما في ذلك اللباس والحركات والسلوكيات داخل المطارات، بهدف تعزيز غطائهم الرياضي المزيف".
وكشفت التحقيقات عن تورط رجل يدعى مالك وقاص، قام بتسجيل ناد وهمي باسم "Golden Football Trial"، واستخدمه كواجهة لتنفيذ عمليات تهريب بشر، بعدما طلب من كل شخص منهم 4 ملايين روبية باكستانية (نحو 14 ألف دولار) مقابل تهريبهم إلى الخارج.
قام مالك وقاص بتزوير وثائق متعددة، بينها خطابات دعم وهمية من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، ومستندات مزيفة من وزارة الخارجية الباكستانية، فيما اعترف الشخص نفسه بأنه تمكن من إرسال 17 رجلا إلى اليابان في يناير 2024 باستخدام الأسلوب نفسه، حيث تم تشكيل فريق كرة قدم وهمي واستغلاله كغطاء لتهريب البشر.
وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.
