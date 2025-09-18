https://sarabic.ae/20250918/22-شخصا-ادعوا-أنهم-لاعبو-كرة-قدم-محترفين-في-باكستان-للهجرة-إلى-اليابان-1104982707.html
22 شخصا ادعوا أنهم "لاعبو كرة قدم محترفين" في باكستان للهجرة إلى اليابان
22 شخصا ادعوا أنهم "لاعبو كرة قدم محترفين" في باكستان للهجرة إلى اليابان
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان (FIA) عن عملية احتيال غير مسبوقة، تورط فيها 22 شخصا حاولوا دخول اليابان بصفة "لاعبي كرة قدم محترفين"، في إطار عملية... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T11:25+0000
2025-09-18T11:25+0000
2025-09-18T11:29+0000
مجتمع
باكستان
أخبار اليابان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_1eefac2a858e3fb66ac3a4501480fc82.jpg
وذكرت قناة "geo news" الباكستانية، أمس الأربعاء، أن 22 شخصا ادعوا أنهم فريق كرة قدم محترفا وغادروا من مطار سيالكوت في باكستان إلى اليابان، لكن السلطات اليابانية شككت في صحة وثائقهم عند وصولهم.وأوضحت القناة أن السلطات اليابانية أجرت تحقيقات فورية وتبين أن جميع المستندات الخاصة بهؤلاء مزورة، ليتم ترحيلهم فورا إلى باكستان.ونقلت عن متحدث باسم الـ"FIA" أن "الأفراد تم تدريبهم على كيفية التصرف والظهور كمحترفين في كرة القدم، بما في ذلك اللباس والحركات والسلوكيات داخل المطارات، بهدف تعزيز غطائهم الرياضي المزيف".وكشفت التحقيقات عن تورط رجل يدعى مالك وقاص، قام بتسجيل ناد وهمي باسم "Golden Football Trial"، واستخدمه كواجهة لتنفيذ عمليات تهريب بشر، بعدما طلب من كل شخص منهم 4 ملايين روبية باكستانية (نحو 14 ألف دولار) مقابل تهريبهم إلى الخارج.قام مالك وقاص بتزوير وثائق متعددة، بينها خطابات دعم وهمية من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، ومستندات مزيفة من وزارة الخارجية الباكستانية، فيما اعترف الشخص نفسه بأنه تمكن من إرسال 17 رجلا إلى اليابان في يناير 2024 باستخدام الأسلوب نفسه، حيث تم تشكيل فريق كرة قدم وهمي واستغلاله كغطاء لتهريب البشر.وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20250404/باكستان-تبدأ-بترحيل-مليون-أفغاني-وتخطط-لطرد-3-ملايين-خلال-2025-1099224512.html
باكستان
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_bec47cc591ec684df6b2887c8227aab1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكستان, أخبار اليابان, الأخبار
باكستان, أخبار اليابان, الأخبار
22 شخصا ادعوا أنهم "لاعبو كرة قدم محترفين" في باكستان للهجرة إلى اليابان
11:25 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 18.09.2025)
كشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان (FIA) عن عملية احتيال غير مسبوقة، تورط فيها 22 شخصا حاولوا دخول اليابان بصفة "لاعبي كرة قدم محترفين"، في إطار عملية هجرة أو تهريب بشر منظمة.
وذكرت قناة
"geo news" الباكستانية، أمس الأربعاء، أن 22 شخصا ادعوا أنهم فريق كرة قدم محترفا وغادروا من مطار سيالكوت في باكستان إلى اليابان، لكن السلطات اليابانية شككت في صحة وثائقهم عند وصولهم.
وأوضحت القناة أن السلطات اليابانية أجرت تحقيقات فورية وتبين أن جميع المستندات الخاصة بهؤلاء مزورة، ليتم ترحيلهم فورا إلى باكستان.
ونقلت عن متحدث باسم الـ"FIA" أن "الأفراد تم تدريبهم على كيفية التصرف والظهور كمحترفين في كرة القدم،
بما في ذلك اللباس والحركات والسلوكيات داخل المطارات، بهدف تعزيز غطائهم الرياضي المزيف".
وكشفت التحقيقات عن تورط رجل يدعى مالك وقاص، قام بتسجيل ناد وهمي باسم "Golden Football Trial"، واستخدمه كواجهة لتنفيذ عمليات تهريب بشر، بعدما طلب من كل شخص منهم 4 ملايين روبية باكستانية (نحو 14 ألف دولار) مقابل تهريبهم إلى الخارج.
قام مالك وقاص بتزوير وثائق متعددة، بينها خطابات دعم وهمية من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، ومستندات مزيفة من وزارة الخارجية الباكستانية، فيما اعترف الشخص نفسه بأنه تمكن من إرسال 17 رجلا إلى اليابان في يناير 2024 باستخدام الأسلوب نفسه، حيث تم تشكيل فريق كرة قدم وهمي واستغلاله كغطاء لتهريب البشر.
وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان
، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.