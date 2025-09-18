https://sarabic.ae/20250918/22-شخصا-ادعوا-أنهم-لاعبو-كرة-قدم-محترفين-في-باكستان-للهجرة-إلى-اليابان-1104982707.html

22 شخصا ادعوا أنهم "لاعبو كرة قدم محترفين" في باكستان للهجرة إلى اليابان

22 شخصا ادعوا أنهم "لاعبو كرة قدم محترفين" في باكستان للهجرة إلى اليابان

سبوتنيك عربي

كشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان (FIA) عن عملية احتيال غير مسبوقة، تورط فيها 22 شخصا حاولوا دخول اليابان بصفة "لاعبي كرة قدم محترفين"، في إطار عملية... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T11:25+0000

2025-09-18T11:25+0000

2025-09-18T11:29+0000

مجتمع

باكستان

أخبار اليابان

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_1eefac2a858e3fb66ac3a4501480fc82.jpg

وذكرت قناة "geo news" الباكستانية، أمس الأربعاء، أن 22 شخصا ادعوا أنهم فريق كرة قدم محترفا وغادروا من مطار سيالكوت في باكستان إلى اليابان، لكن السلطات اليابانية شككت في صحة وثائقهم عند وصولهم.وأوضحت القناة أن السلطات اليابانية أجرت تحقيقات فورية وتبين أن جميع المستندات الخاصة بهؤلاء مزورة، ليتم ترحيلهم فورا إلى باكستان.ونقلت عن متحدث باسم الـ"FIA" أن "الأفراد تم تدريبهم على كيفية التصرف والظهور كمحترفين في كرة القدم، بما في ذلك اللباس والحركات والسلوكيات داخل المطارات، بهدف تعزيز غطائهم الرياضي المزيف".وكشفت التحقيقات عن تورط رجل يدعى مالك وقاص، قام بتسجيل ناد وهمي باسم "Golden Football Trial"، واستخدمه كواجهة لتنفيذ عمليات تهريب بشر، بعدما طلب من كل شخص منهم 4 ملايين روبية باكستانية (نحو 14 ألف دولار) مقابل تهريبهم إلى الخارج.قام مالك وقاص بتزوير وثائق متعددة، بينها خطابات دعم وهمية من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، ومستندات مزيفة من وزارة الخارجية الباكستانية، فيما اعترف الشخص نفسه بأنه تمكن من إرسال 17 رجلا إلى اليابان في يناير 2024 باستخدام الأسلوب نفسه، حيث تم تشكيل فريق كرة قدم وهمي واستغلاله كغطاء لتهريب البشر.وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20250404/باكستان-تبدأ-بترحيل-مليون-أفغاني-وتخطط-لطرد-3-ملايين-خلال-2025-1099224512.html

باكستان

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, أخبار اليابان, الأخبار