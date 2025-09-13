عربي
دراسة تكشف السبب وراء تقلصات عضلات الرياضيين
دراسة تكشف السبب وراء تقلصات عضلات الرياضيين
تعد تشنجات العضلات مشكلة مؤلمة للعديد من الرياضيين، وغالبا ما تجبرهم على التوقف عن اللعب، واعتقد الناس لفترة طويلة، أن التشنجات ناتجة بشكل رئيسي عن الجفاف أو نقص الإلكتروليتات، لكن هذا لم يفسر سبب استمرار إصابة بعض الرياضيين الذين يحصلون على ترطيب جيد بتشنجات، بينما لا يعاني منها آخرون في الأجواء الحارة.
كشفت دراسة جديدة عن عامل جديد "سطح اللعب"، بحسب صحيفة "ساينس أليرت"، حيث تعتمد طريقة تعب العضلات بشكل كبير على صلابة ومرونة الأرضية تحت أقدام الرياضي.

تتعب العضلات مبكرا جدا لعدم اعتيادها على سطح معين، حيث تختلط الإشارات التي تنبه العضلات للانقباض أو الاسترخاء، وهذا يسبب تشنجات العضلات لا إراديا.

البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
رونالدو يتحدث عن خطته بعد اعتزال كرة القدم
28 ديسمبر 2024, 08:22 GMT
تشير الدراسات إلى أن نشاط العضلات يتغير كثيرا في مختلف الملاعب، وأحيانا بنسبة تزيد عن 50%.
هذا يعني أن العضلات، وخاصة تلك التي تعبر مفاصل متعددة مثل أوتار الركبة، تعمل بشكل مختلف حسب نوع السطح، مما يسبب إرهاقا وتشنجات مبكرة.

الخبر السار هو إمكانية الحد من هذه المشكلة، فالتدريب على أسطح مشابهة لأسطح المنافسات يساعد العضلات على التعود على متطلباتها، مما يقلل من خطر التشنجات.

الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو
29 يونيو, 11:40 GMT
هذا النهج، إلى جانب الترطيب والتغذية الجيدة، يبشر بطريقة أفضل للوقاية من تشنجات العضلات.
في المستقبل، قد تساعد أجهزة الاستشعار الآنية المدربين على اكتشاف الإرهاق قبل حدوث التشنجات، مما يحافظ على قوة الرياضيين واستعدادهم.
سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في دولة أفريقية.
