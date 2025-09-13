https://sarabic.ae/20250913/دراسة-تكشف-السبب-وراء-تقلصات-عضلات-الرياضيين-1104814524.html
دراسة تكشف السبب وراء تقلصات عضلات الرياضيين
دراسة تكشف السبب وراء تقلصات عضلات الرياضيين
بحث جديد يكشف أن تقلصات العضلات لا تتعلق فقط بنقص الماء أو الإلكتروليتات، السطح تحت قدميك هو السر.
تعد تشنجات العضلات مشكلة مؤلمة للعديد من الرياضيين، وغالبا ما تجبرهم على التوقف عن اللعب، واعتقد الناس لفترة طويلة، أن التشنجات ناتجة بشكل رئيسي عن الجفاف أو نقص الإلكتروليتات، لكن هذا لم يفسر سبب استمرار إصابة بعض الرياضيين الذين يحصلون على ترطيب جيد بتشنجات، بينما لا يعاني منها آخرون في الأجواء الحارة. كشفت دراسة جديدة عن عامل جديد "سطح اللعب"، بحسب صحيفة "ساينس أليرت"، حيث تعتمد طريقة تعب العضلات بشكل كبير على صلابة ومرونة الأرضية تحت أقدام الرياضي. تشير الدراسات إلى أن نشاط العضلات يتغير كثيرا في مختلف الملاعب، وأحيانا بنسبة تزيد عن 50%. هذا يعني أن العضلات، وخاصة تلك التي تعبر مفاصل متعددة مثل أوتار الركبة، تعمل بشكل مختلف حسب نوع السطح، مما يسبب إرهاقا وتشنجات مبكرة. هذا النهج، إلى جانب الترطيب والتغذية الجيدة، يبشر بطريقة أفضل للوقاية من تشنجات العضلات. في المستقبل، قد تساعد أجهزة الاستشعار الآنية المدربين على اكتشاف الإرهاق قبل حدوث التشنجات، مما يحافظ على قوة الرياضيين واستعدادهم.
