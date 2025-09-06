https://sarabic.ae/20250906/سرب-نحل-يوقف-مباراة-كرة-قدم-في-دولة-أفريقية-واللاعبون-يتظاهرون-بالموت-فيديو--1104581556.html
سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في دولة أفريقية.. واللاعبون يتظاهرون بالموت.. فيديو
شهدت مباراة ودية جمعت بين فريقي سيتي إف سي أبوجا النيجيري وجي كيه يو التنزاني، أمس الجمعة، واقعة غريبة، حيث اقتحم سرب من النحل أرضية ملعب كوارا في تنزانيا، مما أجبر اللاعبين والحكام وجامعي الكرات على الاستلقاء على الأرض في محاولة لتجنب لسعات النحل.
وانتشرت مقاطع فيديو المباراة، التي توقفت عند الدقيقة 78 عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا اللاعبون
وكأنهم يتظاهرون بالموت لتفادي النحل.
وبعد توقف مؤقت، استؤنفت المباراة
، ليخطف سيتي إف سي أبوجا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وفقا لصحيفة بريطانية، التي أكدت سلامة جميع الحاضرين في الملعب.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من الحادثة، حيث وصف أحدهم تصرف اللاعبين بالاستلقاء على الأرض بأنه "خطوة ذكية"، معربا عن أمله في عدم إصابة أحد. وعلق آخر بطرافة قائلا: "أمر مضحك للغاية".
وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها النحل بتعطيل حدث رياضي، فقد شهدت بطولة "إنديان ويلز" للتنس في ربع النهائي عام 2024 حادثة مماثلة، دفع خلالها اللاعبان كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف للهروب من الملعب لتفادي النحل.