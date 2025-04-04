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باكستان تبدأ بترحيل مليون أفغاني.. وتخطط لطرد 3 ملايين خلال 2025
باكستان تبدأ بترحيل مليون أفغاني.. وتخطط لطرد 3 ملايين خلال 2025
سبوتنيك عربي
بدأت باكستان، اليوم الجمعة، حملة لإعادة نحو مليون لاجئ أفغاني بالقوة إلى أوطانهم، متجاهلة التحذيرات التي أطلقتها جماعات حقوقية عالمية من أجل استثناء الأشخاص... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T16:11+0000
2025-04-04T16:11+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وقال المسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، ذو الكفل حسين، إن "الشرطة تعتقل الأفغان في معسكرات احتجاز قبل نقلهم إلى الحدود"، حيث من المقررأن تنتهي المهلة النهائية للعودة الطوعية إلى وطنهم خلال هذا الأسبوع.وحسب البيانات الرسمية، بدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى وطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث تم في ذلك الحين ترحيل نحو 900 ألف شخص.وأعلنت الحكومة، الشهر الماضي، أنها سترحل أكثر من 800 ألف أفغاني مسجلين في باكستان كلاجئين بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين، كما تعتزم السلطات ترحيل نحو مليون أفغاني مسجلين لدى المفوضية في المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات إعادتهم لوطنهم.وتعتزم باكستان طرد 3 ملايين أفغاني من البلاد في عام 2025، بعدما انتهت المهلة المحددة لهم لمغادرة العاصمة والمناطق المحيطة بها طواعية، الاثنين المقبل.وتعد هذه المرحلة الأخيرة من حملة على مستوى باكستان لطرد الأجانب الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان.وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 845 ألف أفغاني غادروا باكستان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.وكانت أعلنت باكستان أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20250320/روسيا-وباكستان-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-بحر-العرب-فيديو-1098797475.html
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باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

باكستان تبدأ بترحيل مليون أفغاني.. وتخطط لطرد 3 ملايين خلال 2025

16:11 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Rahmat Gul علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022
 علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
تابعنا عبر
بدأت باكستان، اليوم الجمعة، حملة لإعادة نحو مليون لاجئ أفغاني بالقوة إلى أوطانهم، متجاهلة التحذيرات التي أطلقتها جماعات حقوقية عالمية من أجل استثناء الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد من قبل حركة "طالبان".
وقال المسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، ذو الكفل حسين، إن "الشرطة تعتقل الأفغان في معسكرات احتجاز قبل نقلهم إلى الحدود"، حيث من المقررأن تنتهي المهلة النهائية للعودة الطوعية إلى وطنهم خلال هذا الأسبوع.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الشرطة، محمد نعيم، قوله: "إن معظم الاعتقالات تمت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، ولكن تم نقل بعض العائلات من العاصمة إسلام أباد ومدينة روالبندي المجاورة إلى المخيمات".

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وحسب البيانات الرسمية، بدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى وطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث تم في ذلك الحين ترحيل نحو 900 ألف شخص.
وأعلنت الحكومة، الشهر الماضي، أنها سترحل أكثر من 800 ألف أفغاني مسجلين في باكستان كلاجئين بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين، كما تعتزم السلطات ترحيل نحو مليون أفغاني مسجلين لدى المفوضية في المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات إعادتهم لوطنهم.
وتعتزم باكستان طرد 3 ملايين أفغاني من البلاد في عام 2025، بعدما انتهت المهلة المحددة لهم لمغادرة العاصمة والمناطق المحيطة بها طواعية، الاثنين المقبل.
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وحسب وثائق حكومية، كان من المقرر أن تبدأ عمليات الاعتقال والترحيل في الأول من نيسان/ أبريل الجاري، ولكن تم تأجيلها إلى العاشر من الشهر نفسه، بسبب عطلة عيد الفطر.

وتعد هذه المرحلة الأخيرة من حملة على مستوى باكستان لطرد الأجانب الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان.
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وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 845 ألف أفغاني غادروا باكستان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وكانت أعلنت باكستان أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.
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