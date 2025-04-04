https://sarabic.ae/20250404/باكستان-تبدأ-بترحيل-مليون-أفغاني-وتخطط-لطرد-3-ملايين-خلال-2025-1099224512.html

باكستان تبدأ بترحيل مليون أفغاني.. وتخطط لطرد 3 ملايين خلال 2025

باكستان تبدأ بترحيل مليون أفغاني.. وتخطط لطرد 3 ملايين خلال 2025

سبوتنيك عربي

بدأت باكستان، اليوم الجمعة، حملة لإعادة نحو مليون لاجئ أفغاني بالقوة إلى أوطانهم، متجاهلة التحذيرات التي أطلقتها جماعات حقوقية عالمية من أجل استثناء الأشخاص... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T16:11+0000

2025-04-04T16:11+0000

2025-04-04T16:11+0000

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085128270_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_17449c9bccbab6878f16fb5e69a3faee.jpg

وقال المسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، ذو الكفل حسين، إن "الشرطة تعتقل الأفغان في معسكرات احتجاز قبل نقلهم إلى الحدود"، حيث من المقررأن تنتهي المهلة النهائية للعودة الطوعية إلى وطنهم خلال هذا الأسبوع.وحسب البيانات الرسمية، بدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى وطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث تم في ذلك الحين ترحيل نحو 900 ألف شخص.وأعلنت الحكومة، الشهر الماضي، أنها سترحل أكثر من 800 ألف أفغاني مسجلين في باكستان كلاجئين بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين، كما تعتزم السلطات ترحيل نحو مليون أفغاني مسجلين لدى المفوضية في المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات إعادتهم لوطنهم.وتعتزم باكستان طرد 3 ملايين أفغاني من البلاد في عام 2025، بعدما انتهت المهلة المحددة لهم لمغادرة العاصمة والمناطق المحيطة بها طواعية، الاثنين المقبل.وتعد هذه المرحلة الأخيرة من حملة على مستوى باكستان لطرد الأجانب الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان.وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 845 ألف أفغاني غادروا باكستان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.وكانت أعلنت باكستان أن 3 ملايين أفغاني لا يزالون يقيمون على اراضيها، من بينهم مليون و344 ألفا و584 شخصا يحملون بطاقات إثبات التسجيل، فيما يحمل 807 آلاف و402 شخصا بطاقات مواطنين أفغان، وهناك مليون أفغاني آخرون يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني لعدم حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وأكدت باكستان أنها ستحرص على عدم عودة الأفغان بعد ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20250320/روسيا-وباكستان-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-بحر-العرب-فيديو-1098797475.html

https://sarabic.ae/20241228/الخارجية-الروسية-موسكو-قلقة-إزاء-التوتر-بين-أفغانستان-وباكستان-وتدعو-إلى-ضبط-النفس-1096291430.html

https://sarabic.ae/20240307/باكستان-تأمل-دعوتها-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1086776594.html

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان