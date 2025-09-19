عربي
فرنسا تعلق التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي وتطرد دبلوماسيين ماليين
فرنسا تعلق التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي وتطرد دبلوماسيين ماليين
قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، إن باريس علّقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيين ماليين بمغادرة البلاد، وذلك عقب اعتقال مواطن... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، إن باريس علّقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيين ماليين بمغادرة البلاد، وذلك عقب اعتقال مواطن فرنسي في العاصمة المالية باماكو بتاريخ 15 أغسطس/آب، بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الفرنسية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله: "في مواجهة هذا الفعل العدائي والخطير، قررت فرنسا تعليق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب، الذي كان الدبلوماسي الموقوف يساهم فيه قبل اعتقاله".
جنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
رئيس وزراء مالي يهاجم فرنسا والأمم المتحدة ويشيد بالتعاون "المثمر" مع روسيا
24 سبتمبر 2022, 16:25 GMT
وأشار المصدر إلى أن السلطات المالية أُبلغت بأنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الفرنسي بسرعة.
كما أعلنت فرنسا عن طرد دبلوماسيين ماليين، يجب أن يغادرا البلاد قبل يوم السبت. وفي المقابل، أعلنت مالي سابقاً خمسة من موظفي السفارة الفرنسية في باماكو شخصيات غير مرغوب فيها، وقد غادروا البلاد بالفعل.
يُذكر أن السلطات الانتقالية في مالي أعلنت في 2022 انسحابها رسمياً من الاتفاقيات مع فرنسا وحلفائها ضمن عمليتي "بارخان" و"تاكوبا"، ورغم التوترات، استمر التعاون الاستخباراتي بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب.
