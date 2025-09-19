https://sarabic.ae/20250919/-فرنسا-تعلق-التعاون-في-مكافحة-الإرهاب-مع-مالي-وتطرد-دبلوماسيين-ماليين-1105016103.html
فرنسا تعلق التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي وتطرد دبلوماسيين ماليين
فرنسا تعلق التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي وتطرد دبلوماسيين ماليين
سبوتنيك عربي
قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، إن باريس علّقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيين ماليين بمغادرة البلاد، وذلك عقب اعتقال مواطن... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T04:12+0000
2025-09-19T04:12+0000
2025-09-19T04:12+0000
أخبار فرنسا
أخبار مالي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102871/75/1028717550_0:156:3003:1845_1920x0_80_0_0_51e6c6d95f40cfc62d0b06d4c474644f.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله: "في مواجهة هذا الفعل العدائي والخطير، قررت فرنسا تعليق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب، الذي كان الدبلوماسي الموقوف يساهم فيه قبل اعتقاله".وأشار المصدر إلى أن السلطات المالية أُبلغت بأنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الفرنسي بسرعة.كما أعلنت فرنسا عن طرد دبلوماسيين ماليين، يجب أن يغادرا البلاد قبل يوم السبت. وفي المقابل، أعلنت مالي سابقاً خمسة من موظفي السفارة الفرنسية في باماكو شخصيات غير مرغوب فيها، وقد غادروا البلاد بالفعل.يُذكر أن السلطات الانتقالية في مالي أعلنت في 2022 انسحابها رسمياً من الاتفاقيات مع فرنسا وحلفائها ضمن عمليتي "بارخان" و"تاكوبا"، ورغم التوترات، استمر التعاون الاستخباراتي بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20220924/رئيس-وزراء-مالي-يهاجم-فرنسا-والأمم-المتحدة-ويشيد-بالتعاون-المثمر-مع-روسيا-1068186045.html
أخبار فرنسا
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102871/75/1028717550_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_a5f07213d9cabe490f0985d39c02a05f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار مالي, العالم
أخبار فرنسا , أخبار مالي, العالم
فرنسا تعلق التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي وتطرد دبلوماسيين ماليين
قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، إن باريس علّقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيين ماليين بمغادرة البلاد، وذلك عقب اعتقال مواطن فرنسي في العاصمة المالية باماكو بتاريخ 15 أغسطس/آب، بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الفرنسية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله: "في مواجهة هذا الفعل العدائي والخطير، قررت فرنسا تعليق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب، الذي كان الدبلوماسي الموقوف يساهم فيه قبل اعتقاله".
24 سبتمبر 2022, 16:25 GMT
وأشار المصدر إلى أن السلطات المالية أُبلغت بأنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الفرنسي بسرعة.
كما أعلنت فرنسا عن طرد دبلوماسيين ماليين، يجب أن يغادرا البلاد قبل يوم السبت. وفي المقابل، أعلنت مالي سابقاً خمسة من موظفي السفارة الفرنسية في باماكو شخصيات غير مرغوب فيها، وقد غادروا البلاد بالفعل.
يُذكر أن السلطات الانتقالية في مالي أعلنت في 2022 انسحابها رسمياً من الاتفاقيات مع فرنسا
وحلفائها ضمن عمليتي "بارخان" و"تاكوبا"، ورغم التوترات، استمر التعاون الاستخباراتي بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب.