30 أباتشي و3000 مركبة هجومية... أمريكا تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار
30 أباتشي و3000 مركبة هجومية... أمريكا تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار
ذكرت صحيفة أميركية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار. 19.09.2025
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز "إيه إتش-64". وتم إخطار الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة "على أساس طارئ"، متجاوزة الإجراءات الطويلة الأمد التي تتطلب مراجعة اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والشيوخ قبل الإخطار الرسمي، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون.
وأضافت أن الصفقة تشمل أيضا قيمة 1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة خاصة بالجيش الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم 1 مارس/ آذار الفائت، موافقة واشنطن على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
