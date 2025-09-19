عربي
https://sarabic.ae/20250919/-30-أباتشي-و3000-مركبة-هجومية-أمريكا-تعتزم-بيع-أسلحة-لإسرائيل-بقيمة-6-مليارات-دولار--1105048273.html
30 أباتشي و3000 مركبة هجومية... أمريكا تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار
30 أباتشي و3000 مركبة هجومية... أمريكا تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أميركية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T19:47+0000
2025-09-19T19:47+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102297/12/1022971285_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_e71a6cc1a7ca93ae6e3a5fa99bc3a942.jpg
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز "إيه إتش-64". وتم إخطار الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة "على أساس طارئ"، متجاوزة الإجراءات الطويلة الأمد التي تتطلب مراجعة اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والشيوخ قبل الإخطار الرسمي، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون.
https://sarabic.ae/20250919/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-قطعة-بحرية-تابعة-لـحزب-الله-تجمع-معلومات-استخبارية-1105048109.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102297/12/1022971285_0:0:908:681_1920x0_80_0_0_af58bb64e2013486db9f62ba6c07d753.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

30 أباتشي و3000 مركبة هجومية... أمريكا تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار

19:47 GMT 19.09.2025
© Fotobank.ru/Getty Imagesالمروحية المقاتلة بوينغ إيه إتش 64 أباتشي
المروحية المقاتلة بوينغ إيه إتش 64 أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أميركية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز "إيه إتش-64".

وأضافت أن الصفقة تشمل أيضا قيمة 1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة خاصة بالجيش الإسرائيلي.

قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الجيش الإسرائيلي يهاجم قطعة بحرية تابعة لـ"حزب الله" تجمع معلومات استخبارية
19:36 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم 1 مارس/ آذار الفائت، موافقة واشنطن على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة "على أساس طارئ"، متجاوزة الإجراءات الطويلة الأمد التي تتطلب مراجعة اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والشيوخ قبل الإخطار الرسمي، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون.
