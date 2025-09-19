الجيش الإسرائيلي يهاجم قطعة بحرية تابعة لـ"حزب الله" تجمع معلومات استخبارية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يهاجم قطعة بحرية تابعة لـ"حزب الله" تجمع معلومات استخبارية
الجيش الإسرائيلي يهاجم قطعة بحرية تابعة لـ"حزب الله" تجمع معلومات استخبارية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواصلة عملياته ضد مواقع وعناصر تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، مؤكدا استهدافه قطعة بحرية استخدمت لجمع معلومات... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T19:36+0000
2025-09-19T19:36+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102598/40/1025984075_0:197:3889:2384_1920x0_80_0_0_b0c8c7b177ecf66561c60dd775ee760e.jpg
وأوضح الجيش أنه شن غارة أسفرت عن مقتل، عامر هائل قصيباني، قائد ما يعرف بـ"مجمع سيناي" في "حزب الله" اللبناني، كما استهدف في عملية أخرى أحد عناصر "قوة الرضوان" في منطقة تبنين. وأشار البيان إلى أن المستهدفين كانا ضالعين في محاولات إعادة بناء بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني في الجنوب، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكا للتفاهمات القائمة مع لبنان"، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر". وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".
الجيش الإسرائيلي يهاجم قطعة بحرية تابعة لـ"حزب الله" تجمع معلومات استخبارية

19:36 GMT 19.09.2025
© AP Photo قوات المقاومة "حزب الله" في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017
 قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواصلة عملياته ضد مواقع وعناصر تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، مؤكدا استهدافه قطعة بحرية استخدمت لجمع معلومات استخبارية قرب شواطئ الناقورة.
وأوضح الجيش أنه شن غارة أسفرت عن مقتل، عامر هائل قصيباني، قائد ما يعرف بـ"مجمع سيناي" في "حزب الله" اللبناني، كما استهدف في عملية أخرى أحد عناصر "قوة الرضوان" في منطقة تبنين.
وأشار البيان إلى أن المستهدفين كانا ضالعين في محاولات إعادة بناء بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني في الجنوب، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكا للتفاهمات القائمة مع لبنان"، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
‏الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أمس, 18:48 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".
