الجيش الإسرائيلي يهاجم قطعة بحرية تابعة لـ"حزب الله" تجمع معلومات استخبارية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواصلة عملياته ضد مواقع وعناصر تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، مؤكدا استهدافه قطعة بحرية استخدمت لجمع معلومات... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

لبنان

وأوضح الجيش أنه شن غارة أسفرت عن مقتل، عامر هائل قصيباني، قائد ما يعرف بـ"مجمع سيناي" في "حزب الله" اللبناني، كما استهدف في عملية أخرى أحد عناصر "قوة الرضوان" في منطقة تبنين. وأشار البيان إلى أن المستهدفين كانا ضالعين في محاولات إعادة بناء بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني في الجنوب، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكا للتفاهمات القائمة مع لبنان"، وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر". وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".

أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان