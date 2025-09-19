عربي
الفائزون في مسابقة "مصور المحيط" لعام 2025

08:14 GMT 19.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور الجميلة والفائزة في مسابقة "مصور المحيط" لعام 2025.
© Photo / Yury Ivanov/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

"خنافس البحر" من فصيلة البرمائيات، يقفان على شعاب مرجانية.

&quot;خنافس البحر&quot; من فصيلة البرمائيات، يقفان على شعاب مرجانية. - سبوتنيك عربي
1/15
© Photo / Yury Ivanov/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

"خنافس البحر" من فصيلة البرمائيات، يقفان على شعاب مرجانية.

© Photo / Ben Thouard/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

صورة لهيجان المحيط في البرتغال.

صورة لهيجان المحيط في البرتغال. - سبوتنيك عربي
2/15
© Photo / Ben Thouard/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

صورة لهيجان المحيط في البرتغال.

© Photo / Matthew Sullivan/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

سمكة خفاش ترقد في قاع البحر في مياه فلوريدا.

سمكة خفاش ترقد في قاع البحر في مياه فلوريدا. - سبوتنيك عربي
3/15
© Photo / Matthew Sullivan/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

سمكة خفاش ترقد في قاع البحر في مياه فلوريدا.

© Photo / Craig Parry/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

أشخاص يحاولون إنقاذ حوت أحدب جانح في أستراليا.

أشخاص يحاولون إنقاذ حوت أحدب جانح في أستراليا. - سبوتنيك عربي
4/15
© Photo / Craig Parry/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

أشخاص يحاولون إنقاذ حوت أحدب جانح في أستراليا.

© Photo / Hugo Bret/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

جنين حوت طويل الزعانف يرقد هامدًا تحت جثة أمه في جزر فارو.

جنين حوت طويل الزعانف يرقد هامدًا تحت جثة أمه في جزر فارو. - سبوتنيك عربي
5/15
© Photo / Hugo Bret/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

جنين حوت طويل الزعانف يرقد هامدًا تحت جثة أمه في جزر فارو.

© Photo / Romain Barats/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

بطريق يقف أمام جبل جليدي.

بطريق يقف أمام جبل جليدي. - سبوتنيك عربي
6/15
© Photo / Romain Barats/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

بطريق يقف أمام جبل جليدي.

© Photo / Jialing Cai/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

أخطبوط حديث الولادة يمتطي ورقة شجر في أنيلاو، الفلبين.

أخطبوط حديث الولادة يمتطي ورقة شجر في أنيلاو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
7/15
© Photo / Jialing Cai/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

أخطبوط حديث الولادة يمتطي ورقة شجر في أنيلاو، الفلبين.

© Photo / Romain Barats/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

غواص محاط بسرب من حيتان العنبر.

غواص محاط بسرب من حيتان العنبر. - سبوتنيك عربي
8/15
© Photo / Romain Barats/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

غواص محاط بسرب من حيتان العنبر.

© Photo / Sirachai Arunrugstichai/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

أحد هواة تربية الأحياء المائية يحمل جنينًا حديث الولادة لسمكة قرش النمر.

أحد هواة تربية الأحياء المائية يحمل جنينًا حديث الولادة لسمكة قرش النمر. - سبوتنيك عربي
9/15
© Photo / Sirachai Arunrugstichai/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

أحد هواة تربية الأحياء المائية يحمل جنينًا حديث الولادة لسمكة قرش النمر.

© Photo / Andray Shpatak/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

سلطعون البازلاء في العراء في مشهد نادر.

سلطعون البازلاء في العراء في مشهد نادر. - سبوتنيك عربي
10/15
© Photo / Andray Shpatak/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

سلطعون البازلاء في العراء في مشهد نادر.

© Photo / Kat Zhou/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

بجعة تسرق سمكة من دلافين تتغذى على الشاطئ.

بجعة تسرق سمكة من دلافين تتغذى على الشاطئ. - سبوتنيك عربي
11/15
© Photo / Kat Zhou/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

بجعة تسرق سمكة من دلافين تتغذى على الشاطئ.

© Photo / Aaron Sanders/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

حباران صغيران قصيرا الذيل تتشابك أذرعهما أثناء تزاوجهما في قاع البحر.

حباران صغيران قصيرا الذيل تتشابك أذرعهما أثناء تزاوجهما في قاع البحر. - سبوتنيك عربي
12/15
© Photo / Aaron Sanders/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

حباران صغيران قصيرا الذيل تتشابك أذرعهما أثناء تزاوجهما في قاع البحر.

© Photo / Takumi Oyama/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

أنثى سمكة الجوبي القزمة الصفراء تطلق يرقات حديثة الفقس في الماء من فمها.

أنثى سمكة الجوبي القزمة الصفراء تطلق يرقات حديثة الفقس في الماء من فمها. - سبوتنيك عربي
13/15
© Photo / Takumi Oyama/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

أنثى سمكة الجوبي القزمة الصفراء تطلق يرقات حديثة الفقس في الماء من فمها.

© Photo / Jianping Li/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

الجبال والجزر المغطاة بالثلوج تحيط بقرية رين للصيد في النرويج.

الجبال والجزر المغطاة بالثلوج تحيط بقرية رين للصيد في النرويج. - سبوتنيك عربي
14/15
© Photo / Jianping Li/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

الجبال والجزر المغطاة بالثلوج تحيط بقرية رين للصيد في النرويج.

© Photo / Marcia Riederer/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

حوت "المنك" القزم ينظر إلى المصور في لقطة طريفة.

حوت &quot;المنك&quot; القزم ينظر إلى المصور في لقطة طريفة. - سبوتنيك عربي
15/15
© Photo / Marcia Riederer/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

حوت "المنك" القزم ينظر إلى المصور في لقطة طريفة.

