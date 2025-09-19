الفائزون في مسابقة "مصور المحيط" لعام 2025

"خنافس البحر" من فصيلة البرمائيات، يقفان على شعاب مرجانية.
صورة لهيجان المحيط في البرتغال.
سمكة خفاش ترقد في قاع البحر في مياه فلوريدا.
أشخاص يحاولون إنقاذ حوت أحدب جانح في أستراليا.
جنين حوت طويل الزعانف يرقد هامدًا تحت جثة أمه في جزر فارو.
بطريق يقف أمام جبل جليدي.
أخطبوط حديث الولادة يمتطي ورقة شجر في أنيلاو، الفلبين.
غواص محاط بسرب من حيتان العنبر.
أحد هواة تربية الأحياء المائية يحمل جنينًا حديث الولادة لسمكة قرش النمر.
سلطعون البازلاء في العراء في مشهد نادر.
بجعة تسرق سمكة من دلافين تتغذى على الشاطئ.
حباران صغيران قصيرا الذيل تتشابك أذرعهما أثناء تزاوجهما في قاع البحر.
أنثى سمكة الجوبي القزمة الصفراء تطلق يرقات حديثة الفقس في الماء من فمها.
الجبال والجزر المغطاة بالثلوج تحيط بقرية رين للصيد في النرويج.
حوت "المنك" القزم ينظر إلى المصور في لقطة طريفة.
