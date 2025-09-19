أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250919/1105029022.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T11:41+0000
2025-09-19T11:41+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/13/1105029192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_757e8fb91ef22cb829bf4d850e273bfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/13/1105029192_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_d10dcf2becf166fd1750d0a0ac8c96b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:41 GMT 19.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Erin Hooley

فتاة ترتدي زي يوم الأموات أثناء مشاركتها في موكب يوم الاستقلال المكسيكي، في حي ليتل فيليج في شيكاغو، الولايات المتحدة.

فتاة ترتدي زي يوم الأموات أثناء مشاركتها في موكب يوم الاستقلال المكسيكي، في حي ليتل فيليج في شيكاغو، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
1/13
© AP Photo / Erin Hooley

فتاة ترتدي زي يوم الأموات أثناء مشاركتها في موكب يوم الاستقلال المكسيكي، في حي ليتل فيليج في شيكاغو، الولايات المتحدة.

© Getty Images / VCG/Xue Jun

مشاركون يؤدون رقصة التنين على حبال مشدودة في الهواء خلال تحدي الخط العالي الدولي في مقاطعة شانشي، الصين.

مشاركون يؤدون رقصة التنين على حبال مشدودة في الهواء خلال تحدي الخط العالي الدولي في مقاطعة شانشي، الصين. - سبوتنيك عربي
2/13
© Getty Images / VCG/Xue Jun

مشاركون يؤدون رقصة التنين على حبال مشدودة في الهواء خلال تحدي الخط العالي الدولي في مقاطعة شانشي، الصين.

© Getty Images / Jory Mundy

حشود تتوافد لمشاهدة عازفة البيانو المتجولة في مهرجان سانت آيفز، إنجلترا.

حشود تتوافد لمشاهدة عازفة البيانو المتجولة في مهرجان سانت آيفز، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
3/13
© Getty Images / Jory Mundy

حشود تتوافد لمشاهدة عازفة البيانو المتجولة في مهرجان سانت آيفز، إنجلترا.

© Getty Images / Corbis/Alessandra Benedetti

طائرات دون طيار تشكّل لوحة فنية في السماء، وتحلّق فوق ساحة القديس بطرس خلال حفل "غريس فور ورلد"، في الفاتيكان.

طائرات دون طيار تشكّل لوحة فنية في السماء، وتحلّق فوق ساحة القديس بطرس خلال حفل &quot;غريس فور ورلد&quot;، في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
4/13
© Getty Images / Corbis/Alessandra Benedetti

طائرات دون طيار تشكّل لوحة فنية في السماء، وتحلّق فوق ساحة القديس بطرس خلال حفل "غريس فور ورلد"، في الفاتيكان.

© AP Photo / Andy Wong

روبوت شرطة مزود بكاميرات مراقبة في ساحة مركز "شينزين باي" الرياضي خلال مباراة ربع نهائي كأس "بيلي جين كينغ" للتنس، في مقاطعة قوانغدونغ، الصين.

روبوت شرطة مزود بكاميرات مراقبة في ساحة مركز &quot;شينزين باي&quot; الرياضي خلال مباراة ربع نهائي كأس &quot;بيلي جين كينغ&quot; للتنس، في مقاطعة قوانغدونغ، الصين. - سبوتنيك عربي
5/13
© AP Photo / Andy Wong

روبوت شرطة مزود بكاميرات مراقبة في ساحة مركز "شينزين باي" الرياضي خلال مباراة ربع نهائي كأس "بيلي جين كينغ" للتنس، في مقاطعة قوانغدونغ، الصين.

© Getty Images / Los Angeles Times/Carlin Stiehl

مشاركون في موكب شرق لوس أنجلوس يسيرون على أنغام الرقصات المكسيكية التقليدية في شارع سيزار تشافيز، في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

مشاركون في موكب شرق لوس أنجلوس يسيرون على أنغام الرقصات المكسيكية التقليدية في شارع سيزار تشافيز، في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
6/13
© Getty Images / Los Angeles Times/Carlin Stiehl

مشاركون في موكب شرق لوس أنجلوس يسيرون على أنغام الرقصات المكسيكية التقليدية في شارع سيزار تشافيز، في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Jorge Saenz

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يرفع إبهامه لالتقاط الصور مع رئيس الكونغرس الباراغواياني باسيليو نونيز، ونائب الرئيس راؤول لاتوري، خلال جلسة خاصة في الكونغرس في أسونسيون، الباراغواي.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يرفع إبهامه لالتقاط الصور مع رئيس الكونغرس الباراغواياني باسيليو نونيز، ونائب الرئيس راؤول لاتوري، خلال جلسة خاصة في الكونغرس في أسونسيون، الباراغواي. - سبوتنيك عربي
7/13
© AP Photo / Jorge Saenz

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يرفع إبهامه لالتقاط الصور مع رئيس الكونغرس الباراغواياني باسيليو نونيز، ونائب الرئيس راؤول لاتوري، خلال جلسة خاصة في الكونغرس في أسونسيون، الباراغواي.

© AP Photo / Ajit Solanki

هنود يرتدون ملابس تقليدية ويؤدون رقصة "غاربا"، وهي رقصة تقليدية خلال بروفة قبل مهرجان "نافراتري" في أحمد آباد، الهند.

هنود يرتدون ملابس تقليدية ويؤدون رقصة &quot;غاربا&quot;، وهي رقصة تقليدية خلال بروفة قبل مهرجان &quot;نافراتري&quot; في أحمد آباد، الهند. - سبوتنيك عربي
8/13
© AP Photo / Ajit Solanki

هنود يرتدون ملابس تقليدية ويؤدون رقصة "غاربا"، وهي رقصة تقليدية خلال بروفة قبل مهرجان "نافراتري" في أحمد آباد، الهند.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أشخاص يمرون أمام صورة يسوع المسيح المثبتة على عمود كنيسة "أنينكيرش" اللوثرية في سان بطرسبورغ، روسيا.

أشخاص يمرون أمام صورة يسوع المسيح المثبتة على عمود كنيسة &quot;أنينكيرش&quot; اللوثرية في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
9/13
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أشخاص يمرون أمام صورة يسوع المسيح المثبتة على عمود كنيسة "أنينكيرش" اللوثرية في سان بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك تشارلز الثالث، يلقيان التحية على حرس الشرف بعد الوصول إلى قلعة وندسور في إنجلترا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك تشارلز الثالث، يلقيان التحية على حرس الشرف بعد الوصول إلى قلعة وندسور في إنجلترا. - سبوتنيك عربي
10/13
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك تشارلز الثالث، يلقيان التحية على حرس الشرف بعد الوصول إلى قلعة وندسور في إنجلترا.

© AP Photo / Domenico Stinellis

فعالية مبارزة السيوف للرياضيين ذوي الإعاقة ضد الرياضيين الأصحاء في روما، إيطاليا.

فعالية مبارزة السيوف للرياضيين ذوي الإعاقة ضد الرياضيين الأصحاء في روما، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
11/13
© AP Photo / Domenico Stinellis

فعالية مبارزة السيوف للرياضيين ذوي الإعاقة ضد الرياضيين الأصحاء في روما، إيطاليا.

© AP Photo / Manu Fernandez

عارضات أزياء يرتدين تصميمات "سيلفيا تشيراسي" خلف الكواليس قبل العرض في أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا.

عارضات أزياء يرتدين تصميمات &quot;سيلفيا تشيراسي&quot; خلف الكواليس قبل العرض في أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
12/13
© AP Photo / Manu Fernandez

عارضات أزياء يرتدين تصميمات "سيلفيا تشيراسي" خلف الكواليس قبل العرض في أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا.

© Getty Images / Justin Sullivan

انعكاس صورة تمساح "ألبينو" نادر على الماء وهو يجلس في حظيرته في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، الولايات المتحدة.

انعكاس صورة تمساح &quot;ألبينو&quot; نادر على الماء وهو يجلس في حظيرته في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
13/13
© Getty Images / Justin Sullivan

انعكاس صورة تمساح "ألبينو" نادر على الماء وهو يجلس في حظيرته في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، الولايات المتحدة.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала