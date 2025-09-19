أطرف الصور لهذا الأسبوع

فتاة ترتدي زي يوم الأموات أثناء مشاركتها في موكب يوم الاستقلال المكسيكي، في حي ليتل فيليج في شيكاغو، الولايات المتحدة.
مشاركون يؤدون رقصة التنين على حبال مشدودة في الهواء خلال تحدي الخط العالي الدولي في مقاطعة شانشي، الصين.
حشود تتوافد لمشاهدة عازفة البيانو المتجولة في مهرجان سانت آيفز، إنجلترا.
طائرات دون طيار تشكّل لوحة فنية في السماء، وتحلّق فوق ساحة القديس بطرس خلال حفل "غريس فور ورلد"، في الفاتيكان.
روبوت شرطة مزود بكاميرات مراقبة في ساحة مركز "شينزين باي" الرياضي خلال مباراة ربع نهائي كأس "بيلي جين كينغ" للتنس، في مقاطعة قوانغدونغ، الصين.
مشاركون في موكب شرق لوس أنجلوس يسيرون على أنغام الرقصات المكسيكية التقليدية في شارع سيزار تشافيز، في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يرفع إبهامه لالتقاط الصور مع رئيس الكونغرس الباراغواياني باسيليو نونيز، ونائب الرئيس راؤول لاتوري، خلال جلسة خاصة في الكونغرس في أسونسيون، الباراغواي.
هنود يرتدون ملابس تقليدية ويؤدون رقصة "غاربا"، وهي رقصة تقليدية خلال بروفة قبل مهرجان "نافراتري" في أحمد آباد، الهند.
أشخاص يمرون أمام صورة يسوع المسيح المثبتة على عمود كنيسة "أنينكيرش" اللوثرية في سان بطرسبورغ، روسيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك تشارلز الثالث، يلقيان التحية على حرس الشرف بعد الوصول إلى قلعة وندسور في إنجلترا.
فعالية مبارزة السيوف للرياضيين ذوي الإعاقة ضد الرياضيين الأصحاء في روما، إيطاليا.
عارضات أزياء يرتدين تصميمات "سيلفيا تشيراسي" خلف الكواليس قبل العرض في أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا.
انعكاس صورة تمساح "ألبينو" نادر على الماء وهو يجلس في حظيرته في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، الولايات المتحدة.
