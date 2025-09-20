إعلام: واشنطن تبلغ أوروبا بخططها لخفض المساعدات المقدمة لدول البلطيق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: واشنطن تبلغ أوروبا بخططها لخفض المساعدات المقدمة لدول البلطيق
إعلام: واشنطن تبلغ أوروبا بخططها لخفض المساعدات المقدمة لدول البلطيق
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الولايات المتحدة أبلغت دبلوماسيين أوروبيين بخططها لخفض المساعدات الأمنية للاتفيا وليتوانيا وإستونيا. 20.09.2025
2025-09-20T13:34+0000
2025-09-20T13:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الولايات المتحدة أبلغت دبلوماسيين أوروبيين بخططها لخفض المساعدات الأمنية للاتفيا وليتوانيا وإستونيا.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة بريطانية، أنه "في نهاية أغسطس/آب الفائت، التقى مسؤولو البنتاغون بمجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين ووجهوا إليهم رسالة صارمة مفادها أن الولايات المتحدة تعتزم قطع بعض المساعدات الأمنية عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وهي دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقع على الحدود مع روسيا".
ووفقا للمصدر، أبلغهم مسؤول البنتاغون، ديفيد بيكر، بضرورة أن تكون أوروبا أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة.
وتشير الوكالة إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحول الجيش الأمريكي تركيزه إلى أولويات أخرى، لا سيما الدفاع الوطني.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
إعلام: الولايات المتحدة توقف مبيعات الأسلحة للاتحاد الأوروبي لتجديد مخزوناتها
05:26 GMT
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن موسكو تراقب عن كثب مناورات "ناميجس 2025" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاتفيا، مشيرةً إلى ازدياد عدد القوات المشاركة هذا العام.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "نحن نتابع عن كثب المناورات السنوية (ناميجس 2025) التي تجري في لاتفيا في الفترة من 2 أيلول/سبتمبر إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر، كما نراقب أي نشاط آخر لحلف الناتو على الجناح الشرقي".
