إعلام: واشنطن تبلغ أوروبا بخططها لخفض المساعدات المقدمة لدول البلطيق
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الولايات المتحدة أبلغت دبلوماسيين أوروبيين بخططها لخفض المساعدات الأمنية للاتفيا وليتوانيا وإستونيا. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة بريطانية، أنه "في نهاية أغسطس/آب الفائت، التقى مسؤولو البنتاغون بمجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين ووجهوا إليهم رسالة صارمة مفادها أن الولايات المتحدة تعتزم قطع بعض المساعدات الأمنية عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وهي دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقع على الحدود مع روسيا". وتشير الوكالة إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحول الجيش الأمريكي تركيزه إلى أولويات أخرى، لا سيما الدفاع الوطني.
13:34 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 13:36 GMT 20.09.2025)
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة بريطانية، أنه "في نهاية أغسطس/آب الفائت، التقى مسؤولو البنتاغون بمجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين ووجهوا إليهم رسالة صارمة مفادها أن الولايات المتحدة تعتزم قطع بعض المساعدات الأمنية عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وهي دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقع على الحدود مع روسيا".
ووفقا للمصدر، أبلغهم مسؤول البنتاغون، ديفيد بيكر، بضرورة أن تكون أوروبا أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة.
وتشير الوكالة إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحول الجيش الأمريكي تركيزه إلى أولويات أخرى، لا سيما الدفاع الوطني.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن موسكو تراقب عن كثب مناورات "ناميجس 2025" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاتفيا، مشيرةً إلى ازدياد عدد القوات المشاركة هذا العام.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "نحن نتابع عن كثب المناورات السنوية (ناميجس 2025) التي تجري في لاتفيا في الفترة من 2 أيلول/سبتمبر إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر، كما نراقب أي نشاط آخر لحلف الناتو على الجناح الشرقي".