إعلام: الولايات المتحدة توقف مبيعات الأسلحة للاتحاد الأوروبي لتجديد مخزوناتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/إعلام-الولايات-المتحدة-توقف-مبيعات-الأسلحة-للاتحاد-الأوروبي-لتجديد-مخزوناتها-1105053242.html
إعلام: الولايات المتحدة توقف مبيعات الأسلحة للاتحاد الأوروبي لتجديد مخزوناتها
إعلام: الولايات المتحدة توقف مبيعات الأسلحة للاتحاد الأوروبي لتجديد مخزوناتها
سبوتنيك عربي
علّقت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، لبعض الدول الأوروبية بسبب نفاد مخزوناتها، وقد أعطت الولايات المتحدة الأولوية... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T05:26+0000
2025-09-20T05:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg
وقالت وسائل الإعلام: "البنتاغون "فقد فجأةً" اهتمامه ببيع أنظمة دفاع جوي للدنمارك بقيمة ملايين الدولارات، وهو ما كان يسعى إليه منذ أسابيع".وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأمريكية لم يكشف عن هويتهم للصحيفة: "حدد البنتاغون نقصا في بعض أنظمة الأسلحة، ويتخذ خطوات لمنع الطلبات الجديدة (للشراء) من أوروبا لهذه الأنظمة".وتؤكد المجلة أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الرفض للطلبات الأوروبية، ولا عدد أنواع الأسلحة المدرجة في قائمة البنتاغون.وكما أضافت مجلة "أتلانتيك"، فإن استمرار هذه السياسة لفترة طويلة قد يُثير خلافات جديدة مع الحلفاء، ويُقلل من النفوذ العسكري الأمريكي في أوروبا.وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز، أفاد موقع "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة علقت تسليم بعض الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من الذخائر الموجهة بدقة إلى أوكرانيا بسبب استنفاد المخزونات - وهو القرار الذي اتخذه مباشرة مدير السياسات في البنتاغون إلبريدج كولبي.رئيس إحدى دول الاتحاد الأوروبي يوجه "إنذارا" للمنظمة حول أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250919/ترامب-نجني-أموالا-من-الصراع-في-أوكرانيا-بسبب-بيع-عتادنا-1105050491.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8a0f4586e1e562533398792f21f270f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: الولايات المتحدة توقف مبيعات الأسلحة للاتحاد الأوروبي لتجديد مخزوناتها

05:26 GMT 20.09.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
علّقت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، لبعض الدول الأوروبية بسبب نفاد مخزوناتها، وقد أعطت الولايات المتحدة الأولوية لتجديد ترساناتها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقالت وسائل الإعلام: "البنتاغون "فقد فجأةً" اهتمامه ببيع أنظمة دفاع جوي للدنمارك بقيمة ملايين الدولارات، وهو ما كان يسعى إليه منذ أسابيع".

وصرّح مسؤولان لم يُكشف عن هويتهما في إدارة دونالد ترامب لمجلة " أتلانتيك"، أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قال مدير السياسات في البنتاغون، إلبريدج كولبي، خلال محادثة مع وزارة الخارجية إنه لا يؤمن "بقيمة بعض المبيعات العسكرية الخارجية". ووفقًا لهما، فإن كولبي يكره فكرة بيع أنظمة باتريوت للدنمارك نظرًا لندرة هذه الأنظمة، ويجب الحفاظ عليها للاستخدام الأمريكي.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأمريكية لم يكشف عن هويتهم للصحيفة: "حدد البنتاغون نقصا في بعض أنظمة الأسلحة، ويتخذ خطوات لمنع الطلبات الجديدة (للشراء) من أوروبا لهذه الأنظمة".
وتؤكد المجلة أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الرفض للطلبات الأوروبية، ولا عدد أنواع الأسلحة المدرجة في قائمة البنتاغون.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاح
أمس, 21:36 GMT
وكما أضافت مجلة "أتلانتيك"، فإن استمرار هذه السياسة لفترة طويلة قد يُثير خلافات جديدة مع الحلفاء، ويُقلل من النفوذ العسكري الأمريكي في أوروبا.

وأضافت أن "هذا التغيير من شأنه أيضا أن يعني خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات العامة والخاصة، وتقليص الوظائف في صناعة الدفاع، وتقييد توسيع الإنتاج وتقليص الأبحاث".

وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز، أفاد موقع "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة علقت تسليم بعض الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من الذخائر الموجهة بدقة إلى أوكرانيا بسبب استنفاد المخزونات - وهو القرار الذي اتخذه مباشرة مدير السياسات في البنتاغون إلبريدج كولبي.
رئيس إحدى دول الاتحاد الأوروبي يوجه "إنذارا" للمنظمة حول أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала