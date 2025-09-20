إيران تعلن عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ متطور عابر للقارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/إيران-تعلن-عن-إجراء-اختبار-ناجح-لصاروخ-متطور-عابر-للقارات-1105079799.html
إيران تعلن عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ متطور عابر للقارات
إيران تعلن عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ متطور عابر للقارات
سبوتنيك عربي
أعلن محسن زنغنه عضو البرلمان الإيراني، أن "إيران أجرت قبل يومين اختبارا ناجحا للصاروخ الأكثر تطورا لدى طهران والعابر للقارات". 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T20:43+0000
2025-09-20T20:43+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_1e8bb9a57576d7760a25b1c3a9b40be9.jpg
وقال زنغنه، "قبل یومین اختبرنا أحد أكثر صواريخ البلاد تطورا، الذي لم يجرب من قبل، وكان الاختبار ناجحا"، مضيفا: "بمعنى آخر، في هذه الظروف أجرينا اختبارا أمنيا لصاروخ عابر للقارات".وتابع: "لم نوقف التخصيب حتى الآن. ويجب ألا نحول نقاط قوتنا إلى نقاط ضعف"، مردفا: "تعرضنا للقصف، وقصفت منشآتنا النووية، ولكننا لم نوقف التخصيب، ولم نزود العدو باليورانيوم".وحذر رئيس منظمة "تعبئة المستضعفين" في ايران، العميد غلام رضا سليماني، حماة إسرئيل، مؤكدا أن "إيران لديها بنك أهداف مكتمل".وقال العميد غلام رضا سليماني: "إذا وقع اعتداء مرة أخرى، لن يكون الصهاينة وحدهم عرضة لردنا بل إن داعميهم أيضا سيكونون مسؤولين، فبنك أهداف إيران مكتمل، وفي حالة تكرار الاعتداء، لن تكون إسرائيل فقط بل من يدعمها أيضًا سيتم استهدافه"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد أن أهم عامل لانتصار إيران في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، كان التضامن الوطني وحضور الشعب، مضيفا أنه "في هذه المعركة، تم تدمير 21 نقطة حيوية للكيان الصهيوني بالكامل، وتمكنت إيران بالاعتماد على صواريخها الجديدة من إكمال بنك أهدافها بدقة أقل من متر". وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-يشكر-إيران-على-الإشعار-المسبق-لهجومها-الصاروخي-على-قاعدة-العديد-في-قطر-1101986323.html
https://sarabic.ae/20250623/لأول-مرة-إيران-تعلن-استخدام-صاروخ-خيبر-البالستي-متعدد-الرؤوس-ضد-إسرائيل-1101963119.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_7724e090d2b1f09198f9156c75c90e37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعلن عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ متطور عابر للقارات

20:43 GMT 20.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلن محسن زنغنه عضو البرلمان الإيراني، أن "إيران أجرت قبل يومين اختبارا ناجحا للصاروخ الأكثر تطورا لدى طهران والعابر للقارات".
وقال زنغنه، "قبل یومین اختبرنا أحد أكثر صواريخ البلاد تطورا، الذي لم يجرب من قبل، وكان الاختبار ناجحا"، مضيفا: "بمعنى آخر، في هذه الظروف أجرينا اختبارا أمنيا لصاروخ عابر للقارات".
وتابع: "لم نوقف التخصيب حتى الآن. ويجب ألا نحول نقاط قوتنا إلى نقاط ضعف"، مردفا: "تعرضنا للقصف، وقصفت منشآتنا النووية، ولكننا لم نوقف التخصيب، ولم نزود العدو باليورانيوم".
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطر
23 يونيو, 20:16 GMT
وحذر رئيس منظمة "تعبئة المستضعفين" في ايران، العميد غلام رضا سليماني، حماة إسرئيل، مؤكدا أن "إيران لديها بنك أهداف مكتمل".
وقال العميد غلام رضا سليماني: "إذا وقع اعتداء مرة أخرى، لن يكون الصهاينة وحدهم عرضة لردنا بل إن داعميهم أيضا سيكونون مسؤولين، فبنك أهداف إيران مكتمل، وفي حالة تكرار الاعتداء، لن تكون إسرائيل فقط بل من يدعمها أيضًا سيتم استهدافه"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد أن أهم عامل لانتصار إيران في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، كان التضامن الوطني وحضور الشعب، مضيفا أنه "في هذه المعركة، تم تدمير 21 نقطة حيوية للكيان الصهيوني بالكامل، وتمكنت إيران بالاعتماد على صواريخها الجديدة من إكمال بنك أهدافها بدقة أقل من متر".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
صاروخ إيراني أرشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
لأول مرة.. إيران تعلن استخدام صاروخ "خيبر" البالستي متعدد الرؤوس ضد إسرائيل
23 يونيو, 12:44 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала