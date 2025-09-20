عربي
برلين تندد بدعوات مقاطعة "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل
برلين تندد بدعوات مقاطعة "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل
برلين تندد بدعوات مقاطعة "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعربت ألمانيا، اليوم السبت، عن انتقادها الشديد للدعوات الأوروبية لمقاطعة مسابقة "يوروفيجن" الغنائية المقرر إقامتها في فيينا مايو/أيار المقبل، حال مشاركة... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T13:39+0000
2025-09-20T13:39+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062172150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a3e2b61c5bbaf3cca8623af6f574e8a.jpg
وقال وزير الثقافة الألماني، فولفرام فايمر، في بيان نقلته وسائل إعلام غربية: "يوروفيجن تأسست لتعزيز التقارب بين الأمم عبر الموسيقى، واستبعاد إسرائيل يناقض هذا الهدف، ويحول الاحتفال بالتفاهم بين الشعوب إلى ساحة للصراع".جاءت تصريحات فايمر رداً على إعلان دول مثل إسبانيا، إيرلندا، سلوفينيا، آيسلندا، وهولندا، عدم مشاركتها في المسابقة إذا سُمح لإسرائيل بالحضور، فيما تدرس دول أخرى، بينها بلجيكا، السويد، وفنلندا، خطوات مماثلة، مع مهلة حتى ديسمبر لاتخاذ قرار نهائي.وأضاف: "كون يوروفيجن وُلدت من رحم الحرب، فلا يجب أن تتحول إلى منصة للإقصاء".ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جلسة إحاطة إعلامية في العاصمة موسكو، حول الاستعدادات لمسابقة الأغنية الدولية "إنترفيجن". ويشارك في الفعالية أيضًا نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو. وستُقام نهائيات "إنترفيجن-2025" في موسكو، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة فنانين من 23 دولة، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ودول رابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا."إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية أقيمت منذ أواخر الستينيات كبديل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، في المقام الأول من قبل بلدان المعسكر الاشتراكي، ولكن دول من جميع أنحاء العالم شاركت فيها، مثل كندا وإسبانيا والبرتغال والمغرب.
https://sarabic.ae/20250916/إسبانيا-تهدد-بالانسحاب-من-يوروفيجن-2026-في-حال-مشاركة-إسرائيل-1104919184.html
https://sarabic.ae/20231224/بعد-آيسلندا-فنلندا-تلمح-إلى-مقاطعتها-مسابقة-يوروفيجن-بسبب-مشاركة-إسرائيل-1084418454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062172150_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9a0a746d74bad68ab043eb9ea9a1209f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

برلين تندد بدعوات مقاطعة "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل

13:39 GMT 20.09.2025
© AP Photo / Luca Brunoالفرقة الغنائية Subwoolfer من النرويج تؤدي أغنية Give The Wolf A Banana خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن Song في تورينو، إيطاليا، 10 مايو 2022
الفرقة الغنائية Subwoolfer من النرويج تؤدي أغنية Give The Wolf A Banana خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن Song في تورينو، إيطاليا، 10 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبر
أعربت ألمانيا، اليوم السبت، عن انتقادها الشديد للدعوات الأوروبية لمقاطعة مسابقة "يوروفيجن" الغنائية المقرر إقامتها في فيينا مايو/أيار المقبل، حال مشاركة إسرائيل فيها.
وقال وزير الثقافة الألماني، فولفرام فايمر، في بيان نقلته وسائل إعلام غربية: "يوروفيجن تأسست لتعزيز التقارب بين الأمم عبر الموسيقى، واستبعاد إسرائيل يناقض هذا الهدف، ويحول الاحتفال بالتفاهم بين الشعوب إلى ساحة للصراع".
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
إسبانيا تهدد بالانسحاب من "يوروفيجن 2026" في حال مشاركة إسرائيل
16 سبتمبر, 17:17 GMT
جاءت تصريحات فايمر رداً على إعلان دول مثل إسبانيا، إيرلندا، سلوفينيا، آيسلندا، وهولندا، عدم مشاركتها في المسابقة إذا سُمح لإسرائيل بالحضور، فيما تدرس دول أخرى، بينها بلجيكا، السويد، وفنلندا، خطوات مماثلة، مع مهلة حتى ديسمبر لاتخاذ قرار نهائي.

وأكد فايمر، وهو منتمٍ إلى التيار المحافظ، أن "يوروفيجن تقوم على تقييم الفنانين بناءً على إبداعاتهم الفنية وليس جنسياتهم"، مشدداً على أن "ثقافة الإلغاء لا تمثل حلاً، بل التنوع والتضامن هما السبيل".

وأضاف: "كون يوروفيجن وُلدت من رحم الحرب، فلا يجب أن تتحول إلى منصة للإقصاء".
الفرقة الغنائية Subwoolfer من النرويج تؤدي أغنية Give The Wolf A Banana خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن Song في تورينو، إيطاليا، 10 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2023
مجتمع
بعد آيسلندا... فنلندا تلمح إلى مقاطعتها مسابقة "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل
24 ديسمبر 2023, 15:25 GMT
ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جلسة إحاطة إعلامية في العاصمة موسكو، حول الاستعدادات لمسابقة الأغنية الدولية "إنترفيجن".
ويشارك في الفعالية أيضًا نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو.

وستُقام نهائيات "إنترفيجن-2025" في موسكو، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة فنانين من 23 دولة، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ودول رابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا.
"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية أقيمت منذ أواخر الستينيات كبديل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، في المقام الأول من قبل بلدان المعسكر الاشتراكي، ولكن دول من جميع أنحاء العالم شاركت فيها، مثل كندا وإسبانيا والبرتغال والمغرب.
