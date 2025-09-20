https://sarabic.ae/20250920/بمشاركة-عربية-موسكو-تستعد-لانطلاق-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-فيديو-1105072519.html
بمشاركة عربية... موسكو تستعد لانطلاق مسابقة "إنترفيجن" الدولية.. فيديو
بمشاركة عربية... موسكو تستعد لانطلاق مسابقة "إنترفيجن" الدولية.. فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو، استعدادا لمسابقة "إنترفيجن"... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا مرسومًا يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025 في موسكو وضواحيها.وكتبت القناة في تعليق على هذه الصور والفيديوهات:"إنترفيجن معروفة في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى الهند!".وعلقت القناة أيضا: "أنظروا إلى روعة لوحات الإعلانات والشاشات التي تعلن عن مسابقة إنترفيجن-2025 في ساحة تايمز سكوير الشهيرة بنيويورك في الولايات المتحدة، أو إلى الإعلانات التي تظهر في شارع مزدحم في مومباي".ستُقام المسابقة، اليوم السبت، في صالة لايف أرينا بموسكو. سيمثل روسيا المغني شامان، بينما سيمثل روسيا في لجنة تحكيم المسابقة، الفنان الشعبي الروسي والملحن والمنتج إيغور ماتفيينكو.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.
نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا مرسومًا يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025 في موسكو وضواحيها.
وكتبت القناة في تعليق على هذه الصور والفيديوهات:"إنترفيجن معروفة في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى الهند!".
وعلقت القناة أيضا: "أنظروا إلى روعة لوحات الإعلانات والشاشات التي تعلن عن مسابقة إنترفيجن-2025 في ساحة تايمز سكوير الشهيرة بنيويورك في الولايات المتحدة، أو إلى الإعلانات التي تظهر في شارع مزدحم في مومباي".
ستُقام المسابقة، اليوم السبت، في صالة لايف أرينا بموسكو. سيمثل روسيا المغني شامان، بينما سيمثل روسيا في لجنة تحكيم المسابقة، الفنان الشعبي الروسي والملحن والمنتج إيغور ماتفيينكو.
وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.