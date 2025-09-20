https://sarabic.ae/20250920/تصويت-برأيك-ما-الهدف-من-توجيه-حزب-الله-اللبناني-دعوة-للسعودية-لفتح-صفحة-جديدة؟-1105064803.html
تصويت... برأيك ما الهدف من توجيه "حزب الله" اللبناني دعوة للسعودية لفتح "صفحة جديدة"؟
صرح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة مصورة يوم الجمعة، بأن حزب الله مستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، انطلاقا من إدراكه أن إسرائيل "عدو...
2025-09-20T13:16+0000
2025-09-20T13:16+0000
2025-09-20T13:17+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efd92d3b3c341ee8213ff22b6ff6e9e0.jpg
وقال قاسم: "أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المقاومة على المبادئ التالية: أولاً، الحوار الذي يحل القضايا الإشكالية ويعالج الهواجس ويضمن المصالح، ثانياً، الحوار المنطلق من أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة، وثالثاً، الحوار الذي يجمد خلافات الماضي".وأردف الأمين العام لحزب الله: "أدعو الجميع في لبنان، حتى من وصلت علاقاتنا معهم إلى حد العداء، إلى عدم تقديم أي خدمة لإسرائيل، نحن في الحكومة والبرلمان، وهيأنا الظروف لانتخاب رئيس".وتتخذ المملكة العربية السعودية رسميا موقفا حذرا ومتشددا تجاه "حزب الله"، وقد أكدت الرياض مرارا استحالة استعادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع لبنان طالما بقي دور الحزب وقدراته المسلحة على حالها، داعية إلى خفض التصعيد ونقل مسؤولية ضبط السلاح إلى مؤسسات الدولة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_998ff7bf234ff94f1b7763da13d7ca00.jpg
13:16 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 20.09.2025)
صرح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة مصورة يوم الجمعة، بأن حزب الله مستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، انطلاقا من إدراكه أن إسرائيل "عدو مشترك".
وقال قاسم: "أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المقاومة على المبادئ التالية: أولاً، الحوار الذي يحل القضايا الإشكالية ويعالج الهواجس ويضمن المصالح، ثانياً، الحوار المنطلق من أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة، وثالثاً، الحوار الذي يجمد خلافات الماضي".
وأضاف قاسم: "سلاح حزب الله موجه فقط ضد إسرائيل، وليس ضد لبنان أو السعودية أو أي دولة أو قوة أخرى في العالم".
وأردف الأمين العام لحزب الله: "أدعو الجميع في لبنان، حتى من وصلت علاقاتنا معهم إلى حد العداء، إلى عدم تقديم أي خدمة لإسرائيل
، نحن في الحكومة والبرلمان، وهيأنا الظروف لانتخاب رئيس".
وتتخذ المملكة العربية السعودية رسميا موقفا حذرا ومتشددا تجاه "حزب الله"، وقد أكدت الرياض مرارا استحالة استعادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع لبنان طالما بقي دور الحزب وقدراته المسلحة على حالها، داعية إلى خفض التصعيد ونقل مسؤولية ضبط السلاح إلى مؤسسات الدولة.
