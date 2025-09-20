عربي
رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يدعو إلى "جعل العالم عظيما مجددا"

دعا كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى إطلاق مبادرة بعنوان "جعل العالم عظيماً مجدداً"، على غرار شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً".
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "MWGA = MAKE WORLD GREAT AGAIN! معاً، من خلال القيم المحافظة القوية، سنحارب الأخبار الكاذبة والحدود المفتوحة، ونُعيد الإيمان والعائلة والحرية".
كما نشر صورة تضم كوكب الأرض وحمامة بيضاء ومصافحة، إلى جانب كلمات تدعو إلى "جعل العالم عظيماً مجدداً".
وأضاف أنه أطلق استطلاعاً للرأي ليختار المستخدمون بين اسمين محتملين للمبادرة: "Make the World Great Again" (MWGA) أو "Make Earth Great Again" (MEGA).
وكلمة ماغا (MAGA)، هي اختصار لشعار دونالد ترامب الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" Make America Great Again، والذي أطلقه خلال حملة ترشّحه لمنصب الرئاسة عام 2016، وكان يستخدمه بشكل خاص عند تناول موضوع الهجرة إلى الولايات المتحدة، ليشير إلى أن بلاده فقدت "مكانتها العظيمة" بسبب التعددية الثقافية أو بسبب عدم ضبط الحدود أمام المهاجرين.
