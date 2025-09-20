https://sarabic.ae/20250920/علماء-يكتشفون-علاقة-الكحول-بمرض-الكبد-الدهني-1105082471.html
علماء يكتشفون علاقة الكحول بمرض الكبد الدهني
حقق باحثون تقدما ملحوظا في فهم كيفية مساهمة الإفراط في تناول الكحول في مرض الكبد الدهني، وهو مرض شائع عند العديد من الناس.يعرف هذا المرض المزمن أيضا باسم مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، ويزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض خطيرة أخرى حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".في العادة، يساعد هذا الانزيم على تنظيم مستويات بروتين محدد يسمى HSD17β13، يقع على سطح قطرات الدهون، وهي هياكل صغيرة لتخزين الدهون داخل خلايا الكبد، ويمنع التحكم الجيد في هذا البروتين تراكم الدهون المفرط.وتظهر الدراسة أن الإفراط في تناول الكحول يؤدي إلى اختفاء الانزيم بشكل شبه كامل من سطح قطرات الدهون، ويسمح هذا الغياب، للبروتين HSD17β13 بالتراكم دون رادع، مما يؤدي إلى تضخم رواسب الدهون في خلايا الكبد.إن فهم كيفية استجابة انزيم VCP والمسارات المرتبطة به للتعرض للكحول، قد يصبح نهجا علاجيا واعدا للوقاية من مرض الكبد الدهني أو عكس مساره، وقد يساعد أيضا في تحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر تلف الكبد.وتبشر أيضا بحماية الملايين من الآثار الصحية الوخيمة لمرض الكبد الدهني.غذاء لذيذ يحدث نقلة نوعية في عالم التغذية
حقق باحثون تقدما ملحوظا في فهم كيفية مساهمة الإفراط في تناول الكحول في مرض الكبد الدهني، وهو مرض شائع عند العديد من الناس.
توضح الدراسة، المنشورة في مجلة بيولوجيا الخلية، كيف يغير الكحول عملية إعادة تدوير البروتين الحيوية في خلايا الكبد، مما يمهد الطريق لتراكم الدهون. يعتمد هذا الاكتشاف على إنزيم يسمى البروتين المحتوي على الفالوسين (VCP)، والذي يلعب دورا حاسما في إعادة تدوير البروتينات التالفة أو غير الضرورية داخل الخلايا، بما في ذلك تلك الموجودة في الكبد.
في العادة، يساعد هذا الانزيم على تنظيم مستويات بروتين محدد يسمى HSD17β13، يقع على سطح قطرات الدهون، وهي هياكل صغيرة لتخزين الدهون داخل خلايا الكبد، ويمنع التحكم الجيد في هذا البروتين تراكم الدهون المفرط.
وتظهر الدراسة أن الإفراط في تناول الكحول يؤدي إلى اختفاء الانزيم بشكل شبه كامل من سطح قطرات الدهون، ويسمح هذا الغياب، للبروتين HSD17β13 بالتراكم دون رادع، مما يؤدي إلى تضخم رواسب الدهون في خلايا الكبد.
التقط الفريق،باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، العملية التي يعمل بها الانزيم بالتعاون مع بروتين مساعد لتوجيه البروتينات التالفة نحو الليزوزوم، مركز إعادة تدوير الخلية، من أجل التحلل، حيث تضمن هذه الآلية المعقدة عدم تراكم البروتينات الضارة بشكل مفرط.
إن فهم كيفية استجابة انزيم VCP والمسارات المرتبطة به للتعرض للكحول، قد يصبح نهجا علاجيا واعدا للوقاية من مرض الكبد الدهني أو عكس مساره، وقد يساعد أيضا في تحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر تلف الكبد.
وتبشر أيضا بحماية الملايين من الآثار الصحية الوخيمة لمرض الكبد الدهني.